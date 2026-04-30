Επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο: Γνώριμος των Αρχών ο φερόμενος ως δράστης

Ο φερόμενος δράστης της επίθεσης σε δύο Εβραίους στο βόρειο Λονδίνο, την Τετάρτη (29/4) είχε προηγουμένως αναφερθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα καταπολέμησης του εξτρεμισμού, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο 45χρονος ήταν γνωστός στο πρόγραμμα «Prevent», ένα βασικό μηχανισμό καταπολέμησης της τρομοκρατίας που επιβάλλει νομική υποχρέωση στους δημόσιους φορείς να εντοπίζουν άτομα που ενδέχεται να στραφούν προς τον εξτρεμισμό, όπως αναφέρει το BBC.

Αυτό συμβαίνει καθώς ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το ποινικό σύστημα πρέπει να ανταποκριθεί με «γρήγορο, ευέλικτο και ορατό τρόπο» στη διπλή μαχαιριά.

Ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης, ο 34χρονος Shilome Rand, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν κάνει τη δουλειά της» σε ό,τι αφορά στην προστασία της εβραϊκής κοινότητας.

Η στιγμή της επίθεσης στο ένα θύμα:

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο 45χρονος ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη στον τόπο του εγκλήματος με την υποψία της απόπειρας δολοφονίας, είναι Βρετανός υπήκοος που γεννήθηκε στη Σομαλία. Ανέφερε επίσης ότι ο ύποπτος έχει «ιστορικό σοβαρών πράξεων βίας και προβλημάτων ψυχικής υγείας».

Την Πέμπτη το πρωί, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα επενδυθούν επιπλέον 25 εκατομμύρια λίρες για την ενίσχυση των αστυνομικών περιπολιών και της ασφάλειας, με σκοπό την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων.

Πρόσθεσε επίσης ότι τις επόμενες εβδομάδες θα προωθηθεί με ταχεία διαδικασία νομοθεσία που θα στοχεύει όσους ενεργούν για λογαριασμό κρατικά χρηματοδοτούμενων ομάδων.