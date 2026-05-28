Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό τρένου στην Ελβετία: Τουλάχιστον 3 τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ, βορειοδυτικά της Ζυρίχης στην Ελβετία, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ανθρώπων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης φέρεται να φώναζε «ο Θεός είναι μεγάλος» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

#BREAKING: At least 4 people injured in a stabbing attack at Winterthur train station in Switzerland. Reports say the suspect shouted “Allahu Akbar” during the assault. Police investigation underway.#Switzerland #Winterthur #StabbingAttack #SwissPolice #TrainStation… pic.twitter.com/pxLo04re6r — upuknews (@upuknews1) May 28, 2026

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των αρχών. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με πολίτες να τρέχουν για να απομακρυνθούν από το σημείο.

Στον σταθμό έσπευσαν δεκάδες αστυνομικοί και διασώστες, ενώ ασθενοφόρα και περιπολικά απέκλεισαν την περιοχή.

Μάρτυρας που μίλησε σε τοπική εφημερίδα ανέφερε ότι ένας δάσκαλος στάθηκε μπροστά από ομάδα μαθητών που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο, επιχειρώντας να τους προστατεύσει από την επίθεση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ παραμένει άγνωστη και η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.