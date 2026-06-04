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Επίθεση με βαλλίστρα σε πανεπιστημιούπολη στη Βρετανία – Ένας τραυματίας

Οι αρχές συνέλαβαν έναν 21χρονο, πρώην φοιτητή του πανεπιστημίου, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραμένει υπό κράτηση

The LiFO team
The LiFO team
ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΒΑΛΛΙΣΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Facebook Twitter
Το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό / Φωτ.: BBC
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Ένας άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση αφού δέχθηκε επίθεση με βαλλίστρα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου του Σάρεϊ στη Βρετανία.

Η αστυνομία του Σάρεϊ κλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο φοιτητικό χωριό Manor Park Student Village, στην πόλη Γκίλφορντ, έπειτα από αναφορές για σοβαρό τραυματισμό.

Οι αρχές συνέλαβαν έναν 21χρονο Σαουδάραβα υπήκοο, πρώην φοιτητή του πανεπιστημίου, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραμένει υπό κράτηση.

Το θύμα, ένας άνδρας ηλικίας περίπου 50 ετών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Η οικογένειά του έχει ενημερωθεί και λαμβάνει υποστήριξη από τις αρχές.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν αναζητείται άλλο άτομο σε σχέση με το περιστατικό, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στην περιοχή για τη διεξαγωγή ερευνών.

«Γνωρίζω ότι το περιστατικό αυτό θα προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, όμως μπορώ να διαβεβαιώσω ότι δεν αναζητούμε κάποιον άλλο ύποπτο», δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Τζον Γκρένεν.

Όπως πρόσθεσε, ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η αστυνομία απηύθυνε έκκληση σε όσους ήταν μάρτυρες του συμβάντος ή διαθέτουν πληροφορίες να επικοινωνήσουν με τις αρχές.

Το Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, ενώ η πρόσβαση στο γειτονικό νοσοκομείο Royal Surrey County Hospital δεν επηρεάστηκε από την αστυνομική επιχείρηση.

Με πληροφορίες από The Independent

Διεθνή

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