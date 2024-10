Επίθεση Ισραήλ στο Ιράν: Πώς θα αντιδράσει τώρα η Τεχεράνη, τι μπορεί να συμβεί

Η Δύση παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν το οποίο «αντιμετωπίζει το δύσκολο δίλημμα μεταξύ του να κλιμακώσει την κατάσταση ή να δείξει αδύναμο», επισημαίνει το BBC.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι μόνο τα «συστήματα ραντάρ» υπέστησαν ζημιές από τα νυχτερινά ισραηλινά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων εντός του Ιράν. «Χάρη στην προσπάθεια, την κατάλληλη στιγμή, της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας, οι επιθέσεις προκάλεσαν περιορισμένες ζημιές και μόνο ορισμένα συστήματα ραντάρ υπέστησαν ζημιά» σύμφωνα με την ανακοίνωση του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Σημαντικός αριθμός πυραύλων αναχαιτίστηκε και τα εχθρικά αεροσκάφη εμποδίστηκαν να περάσουν στον εναέριο χώρο», πρόσθεσε το γενικό επιτελείο. Τα ισραηλινά αεροσκάφη χρησιμοποίησαν τον εναέριο χώρο του Ιράκ, τον οποίο χρησιμοποιεί και ο αμερικανικός στρατός, «για να εξαπολύσουν από απόσταση έναν αριθμό πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, εφοδιασμένους με πολύ ελαφρές κεφαλές», πρόσθεσε. «Το Ιράν, διατηρώντας το νόμιμο και θεμιτό δικαίωμα να αντιδράσει την κατάλληλη στιγμή, δίνει έμφαση στην εφαρμογή μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός τη Γάζα και τον Λίβανο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Στο μεταξύ, στους τέσσερις ανέρχονται οι νεκροί στρατιώτες από τα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Irna, επικαλούμενο μια ανακοίνωση του στρατού. «Άλλα δύο μέλη του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν υπέκυψαν στα τραύματά τους» ανέφερε το πρακτορείο. Νωρίτερα, ο στρατός είχε ανακοινώσει τον θάνατο δύο στρατιωτών, χωρίς να διευκρινίσει το πού.

Επίθεση Ισραήλ στο Ιράν: Τι θα κάνει τώρα η Τεχεράνη

Το BBC, στην ανάλυσή του, επισημαίνει πως «η αποφυγή ή ο κίνδυνος μιας ακόμη χειρότερης κλιμάκωσης βρίσκεται στο επίκεντρο των αποφάσεων που λαμβάνονται από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τους βασικούς συμβούλους του. Πρέπει να αποφασίσουν για το λιγότερο ''κακό'' λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά δύσκολων επιλογών», συμπληρώνοντας πως το Ισραήλ έχει ήδη απειλήσει με αντίποινα ξανά εάν ανταπαντήσει το Ιράν το οποίο «αντιμετωπίζει το δύσκολο δίλημμα μεταξύ του να κλιμακώσει την κατάσταση ή να δείξει αδύναμο».

Στη συνέχεια, το BBC επικαλείται τα επίσημα μέσα ενημέρωσης του Ιράν τις ώρες πριν και μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ τα οποία φαίνεται να μετέδωσαν «προκλητικές δηλώσεις που, εκ πρώτης όψεως, υποδηλώνουν ότι η απόφαση για απάντηση είχε ήδη ληφθεί. Η γλώσσα του μοιάζει με αυτή του Ισραήλ, επικαλούμενη το δικαίωμά του να αμύνεται μετά από επίθεση. Αλλά το διακύβευμα είναι τόσο υψηλό που το Ιράν μπορεί να αποφασίσει να αποσύρει τις απειλές του».

«Από το καλοκαίρι, το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν. Και είναι αδύνατο να γνωρίζουμε εάν ο χρόνος των επιθέσεων του Ισραήλ στο Ιράν σχεδιάστηκε για να τραβήξει τη διεθνή προσοχή μακριά από τη βόρεια Γάζα» συμπληρώνει το BBC, καταλήγοντας: «Το ερώτημα τώρα είναι εάν το Ιράν είναι έτοιμο να δώσει το Ισραήλ τον τελευταίο λόγο, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο του πολέμου. Ο Μπάιντεν υποστήριξε την απόφαση του Ισραήλ να αντιδράσει αλλά για άλλη μια φορά προσπάθησε να αποτρέψει μια ακόμη πιο θανατηφόρα κλιμάκωση, λέγοντας δημόσια στο Ισραήλ να μην βομβαρδίζει τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου του».

Many people mocked Israel’s failed attack on Iran by making videos or memes. You can also make some contents and share them with us in the comments to this post. We will repost 2 of the best. pic.twitter.com/wYcaSMsggE

Από την πλευρά του, το CNN, σε δική του ανάλυση, αναφέρει πως «το τι θα συμβεί στη συνέχεια μπορεί να εξαρτηθεί πολύ από το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές στις ΗΠΑ σε 10 ημέρες από τώρα», σχολιάζοντας πως «οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η αμερικανική διπλωματία, προς το παρόν, έχει αποτρέψει τους φόβους για αντίποινα» και πως οι Ισραηλινοί δεν έπληξαν «πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν» είναι «αποτέλεσμα της πίεσης των ΗΠΑ».

«Από τότε που το μπαράζ βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν έπληξε ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους πριν από σχεδόν ένα μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε ζητήσει μια ''αναλογική'' απάντηση. Εάν η παρέμβαση του Μπάιντεν απέδωσε καρπούς, είναι ίσως η πιο ξεκάθαρη ένδειξη εδώ και ένα χρόνο πολέμου ότι ο Λευκός Οίκος διατηρεί κάποια επιρροή στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου» προσθέτει το CNN, ο οποίος «πείστηκε να ελαφρύνει τη στάση του».

Πάντως, το CNN επισημαίνει πως «δεν είναι μυστικό ότι ο Νετανιάχου προτιμά τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ένα ''γεράκι του Ιράν'', από την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Ο τρόπος με τον οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις του κατά της Χαμάς, της Χεζμπολάχ και του Ιράν θα μπορούσε να εξαρτηθεί από αυτά που θα ακούσει από τον Λευκό Οίκο. Η ''μπάλα'' προς το παρόν, ωστόσο, είναι στο ''γήπεδο'' του Ιράν».