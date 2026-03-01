Επίθεση Ιράν στα ΗΑΕ: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες στα αεροδρόμια του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι

Ένα νεκρός και 11 τραυματίες είναι ο απολογισμός των επιθέσεων του Ιράν στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι.

Οι αρχές στο Άμπου Ντάμπι επιβεβαίωσαν ότι drone που στόχευε το Διεθνές Αεροδρόμιο Ζαγέντ (AUH) αναχαιτίστηκε, με αποτέλεσμα «πτώση συντριμμιών» που σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν επτά.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι (DXB) – το πιο πολυσύχναστο στον κόσμο – υπέστη ζημιές σε ένα «περιστατικό» που τραυμάτισε τέσσερα μέλη του προσωπικού, σύμφωνα με τις αρχές, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Χιλιάδες πτήσεις από και προς την περιοχή έχουν καθηλωθεί στο έδαφος. Σε όλο τον Κόλπο, το Ιράν χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους και drones για να εξαπολύσει επιθέσεις μεγάλης κλίμακας σε συμμάχους και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Το Κατάρ, το Μπαχρέιν, η Ιορδανία και το Κουβέιτ – όπου φιλοξενούνται αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις – δήλωσαν ότι αναχαίτισαν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν προς το έδαφός τους, όμως τα συντρίμμια φαίνεται πως προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές.

«Νομίζω ότι είδα περίπου 15 πυραύλους να εκτοξεύονται πίσω από το σπίτι μου χθες», δήλωσε στο BBC κάτοικος του Ντουμπάι, αναφερόμενη στους πυραύλους που εκτόξευσαν οι αρχές των ΗΑΕ για να αναχαιτίσουν τα ιρανικά βλήματα. «Μπορείς να ακούσεις τις αναχαιτίσεις να γίνονται στον αέρα».

Στην Παλμ Τζουμέιρα, το πολυτελές τεχνητό αρχιπέλαγος του Ντουμπάι, το πεντάστερο ξενοδοχείο Fairmont The Palm χτυπήθηκε από μεγάλη έκρηξη το απόγευμα του Σαββάτου.

Βίντεο που επαληθεύτηκε από το BBC δείχνει φωτιά να μαίνεται και μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Οι αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι συντρίμμια από αναχαιτισμένο drone προκάλεσαν «μικρή φωτιά» στην εξωτερική πρόσοψη του πεντάστερου ξενοδοχείου Burj Al Arab.

Επίσης στο Ντουμπάι, συντρίμμια από «εναέρια αναχαίτιση» προκάλεσαν πυρκαγιά σε προβλήτα του λιμανιού Τζεμπέλ Άλι, του ένατου πιο πολυσύχναστου λιμανιού στον κόσμο.

Χτυπήματα σε Μπαχρέιν, Ομάν και Κατάρ

Στο Μπαχρέιν, το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι το αεροδρόμιο υπέστη ζημιές αφού στοχοποιήθηκε από drone. Υπήρχαν ανεπιβεβαίωτες αναφορές για συνεχιζόμενες επιθέσεις το πρωί της Κυριακής.

Το Σάββατο, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσαν ότι έπληξαν το αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, που βρίσκεται στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν. Μεγάλα σύννεφα μαύρου καπνού υψώνονταν από περιοχή κοντά στη βάση.

Παράλληλα, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν ανέφερε ότι το εμπορικό λιμάνι Ντουκμ στοχοποιήθηκε από δύο drones, τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο. Το Ομάν υπήρξε βασικός μεσολαβητής στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν για χρόνια και μέχρι τώρα είχε αποφύγει τις ιρανικές επιθέσεις.

Σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια της νύχτας, αξιωματούχοι του Κατάρ δήλωσαν ότι το Ιράν εκτόξευσε 65 πυραύλους και 12 drones το Σάββατο – τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν, αλλά υπήρξαν ζημιές και οκτώ άτομα τραυματίστηκαν από τα συντρίμμια.

Με πληροφορίες από BBC