Επίθεση ΗΠΑ σε Βενεζουέλα: Οι πρώτες εικόνες του Μαδούρο μετά τη σύλληψή του

Φωτογραφία του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πάνω στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Iwo Jima, δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Την ανάρτηση έκανε στο Truth Social ενώ τη φωτογραφία αναδημοσίευσε και ο Λευκός Οίκος στα social του. Ο Μαδούρο φαίνεται στη φωτογραφία με χειροπέδες και με μάσκα στα μάτια.

Νωρίτερα, είχε κυκλοφορήσει κι άλλη φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο από τη σύλληψή του:

Στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο

Υπενθυζμίζεται πως στη Νέα Υόρκη μεταφέρονται- με το αμερικανικό πολεμικό πλοίο Iwo Jima- ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, όπως δήλωσε ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μαδούρο πιάστηκε αιχμάλωτος από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ μετά από αμερικανική στρατιωτική επίθεση στο Καράκας και μεταφέρθηκε από ελικόπτερα στο Iwo Jima, ένα αμερικανικό αμφίβιο πολεμικό πλοίο στην Καραϊβική, για να μεταφερθεί στην Νέα Υόρκη, είπε ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι παρακολούθησε την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο σε πραγματικό χρόνο από ένα δωμάτιο στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, μαζί με στρατηγούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε στη συνέχεια, ότι είχε καλέσει τον Μαδούρο να παραδοθεί πριν από μια εβδομάδα. «Μίλησα μαζί του ο ίδιος, αλλά του είπα, πρέπει να τα παρατήσεις. Πρέπει να παραδοθείς», είπε ο Τραμπ. Ωστόσο, ο Μαδούρο αρνήθηκε, πρόσθεσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Μαδούρο όσο κατά της συζύγου στη Νέα Υόρκη, με την τύχη της κυβέρνησης Μαδούρο να παραμένει άγνωστη.

Οι ΗΠΑ λαμβάνουν τώρα αποφάσεις για το τι θα συμβεί στη συνέχεια στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, επισημαίνοντας πως θα εξετάσουν κατά πόσον θα τεθεί στην ηγεσία της Βενεζουέλας η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας επέμεινε ότι ο Μαδούρο παραμένει ο ηγέτης της χώρας και απαίτησε την επιστροφή του.

Στο μεταξύ, η Ρωσία προέτρεψε τις ΗΠΑ να απελευθερώσουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

«Βάσει επιβεβαιωμένων αναφορών ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του βρίσκονται στις ΗΠΑ, προτρέπουμε εντόνως την αμερικανική ηγεσία να επανεξετάσει τη θέση της και να απελευθερώσει τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο μιας κυρίαρχης χώρας και τη σύζυγό του», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ χαιρέτισε την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, μετά τη σύλληψη και την ανατροπή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το Ισραήλ χαιρετίζει την απομάκρυνση του δικτάτορα που ηγήθηκε ενός δικτύου ναρκωτικών και τρομοκρατίας και ελπίζει στην επιστροφή της δημοκρατίας στη χώρα και σε φιλικές σχέσεις μεταξύ των κρατών», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ στο X.