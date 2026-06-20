Επίθεση Βανς κατά Ισραηλινών υπουργών: «Ο Τραμπ είναι ο μόνος σύμμαχος που σας έχει απομείνει»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εξαπέλυσε ασυνήθιστα αιχμηρή επίθεση κατά Ισραηλινών αξιωματούχων που επικρίνουν τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, δηλώνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «ο μόνος ισχυρός σύμμαχος» που διαθέτει σήμερα το Ισραήλ.

Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Βανς υπερασπίστηκε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε αυτή την εβδομάδα και απάντησε στις επικρίσεις που διατυπώνονται τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ισραήλ.

Αν και ανέφερε ότι δεν έχει ακούσει προσωπικά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιτίθεται στη συμφωνία, στράφηκε εναντίον μελών της ισραηλινής κυβέρνησης, τα οποία, όπως είπε, έχουν επιτεθεί τόσο στη συμφωνία όσο και προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μόνος αρχηγός κράτους σε ολόκληρο τον κόσμο που είναι πραγματικά φιλικά διακείμενος προς το Ισραήλ αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

«Αν ήμουν μέλος του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, ίσως να μην επιτιθέμουν στον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει οπουδήποτε στον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπενθύμισε επίσης ότι περίπου τα δύο τρίτα των αμυντικών συστημάτων που χρησιμοποιεί το Ισραήλ έχουν κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρηματοδοτηθεί από Αμερικανούς φορολογουμένους.

Οι δηλώσεις του καταγράφονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και τμημάτων της ισραηλινής ηγεσίας, τα οποία θεωρούν ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν αντιμετωπίζει επαρκώς το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι αντιδράσεις στο Ισραήλ και η κόντρα με τους υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου

Η συμφωνία που υποστηρίζει η Ουάσινγκτον έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε τμήματα της ισραηλινής κυβέρνησης, καθώς πολλοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι δεν περιορίζει ουσιαστικά το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα στο Reuters, η άποψη αυτή είναι διαδεδομένη σε μεγάλο μέρος της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Ο Βανς έστρεψε τα πυρά του ιδιαίτερα εναντίον του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, δύο από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της ακροδεξιάς πτέρυγας της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, που δημοσιεύθηκε λίγες ώρες πριν από τις δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αμφισβήτησε ευθέως τη στρατηγική που προωθούν.

«Ποια ακριβώς είναι η πρότασή σας; Είστε μια χώρα εννέα εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν μπορείτε απλώς να σκοτώνετε για να λύσετε κάθε πρόβλημα εθνικής ασφάλειας που αντιμετωπίζετε», δήλωσε.

Ο Μπεν Γκβιρ απάντησε μέσω X, απορρίπτοντας τις επικρίσεις και υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση των σημερινών απειλών απαιτεί την ίδια αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στη ναζιστική Γερμανία κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

WATCH: JD Vance blasts Ben-Gvir and Smotrich:



You’ve seen people in their system, Ben-Gvir and Smotrich, who’ve attacked the deal.



And I guess my response to them would be: What is your exact proposal?



You’re a country of 9 million people. You can’t just kill your way out of… pic.twitter.com/S1V2bEwGBX — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Η δημόσια πίεση της Ουάσινγκτον προς το Ισραήλ

Οι δηλώσεις Βανς αποτελούν μία από τις πιο σκληρές δημόσιες παρεμβάσεις Αμερικανού αξιωματούχου εναντίον μελών της ισραηλινής κυβέρνησης από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο βασικός στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ και παρέχουν στρατιωτική βοήθεια ύψους περίπου 4 δισ. δολαρίων ετησίως, οι τελευταίοι μήνες έχουν αναδείξει διαφωνίες ως προς τον τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων στην περιοχή.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα καλέσει όλες τις πλευρές να δώσουν χώρο στη διπλωματία, ενώ επιχείρησε να υποβαθμίσει τις ισραηλινές αντιδράσεις στη συμφωνία με το Ιράν κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7 στη Γαλλία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι ο Νετανιάχου θα μπορούσε να επιδείξει μια «πιο ήπια προσέγγιση» απέναντι στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, σχόλιο που ερμηνεύθηκε ως έμμεση πίεση προς την ισραηλινή κυβέρνηση για μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου, στις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις του μετά τη συμφωνία, υπογράμμισε ότι το Ισραήλ εκτιμά τη στρατηγική του σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις που θεωρεί αναγκαίες για την ασφάλεια της χώρας.