Επιστολή Σάντσεθ στις Βρυξέλλες για Θέουτα: «Αρκετά ευρωπαϊκά κράτη επιτέθηκαν στην Ισπανία»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, επέκρινε τη στάση ορισμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα.

Ο Πέδρο Σάντσεθ, έκανε λόγο για μια «εγωιστική, διχαστική και παράνομη αντίδραση», ενώ παράλληλα ευχαρίστησε το Μαρόκο για τη συνεργασία του στη διαχείριση της κατάστασης.

Σε επιστολή που απέστειλε προς τις Βρυξέλλες, ο Σάντσεθ ανέφερε ότι αρκετά ευρωπαϊκά κράτη επέλεξαν να «επιτεθούν» στην Ισπανία και να ζητήσουν τον προσωρινό αποκλεισμό της από τη Ζώνη Σένγκεν. Όπως έγραψε, η στάση αυτή υπαγορεύεται από «προκαταλήψεις, ψευδείς ειδήσεις, άγνοια ή πολιτικά συμφέροντα» και είναι αντίθετη τόσο με το ευρωπαϊκό και ανθρωπιστικό δίκαιο όσο και με τις αρχές αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País.

Σάντσεθ για Θέουτα: Αποκαταστάθηκε ο έλεγχος στα σύνορα

Ο Πέδρο Σάντσεθ υποστήριξε ότι μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες η κυβέρνησή του κατάφερε να «αποκαταστήσει πλήρως τον έλεγχο των συνόρων, να παράσχει εκτεταμένη ανθρωπιστική βοήθεια, να επιστρέψει σχεδόν όλους τους μετανάστες που εισήλθαν παράτυπα και να αποτρέψει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη μετακίνησή τους προς την ηπειρωτική Ευρώπη».

«Όλα αυτά επιτεύχθηκαν σε στενό συντονισμό με τις μαροκινές αρχές και με ελάχιστη υποστήριξη από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη», πρόσθεσε.

Ο Σάντσεθ ζήτησε ακόμη τη σύγκληση έκτακτης συνόδου των υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «το συντομότερο δυνατό».

Θέουτα: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών μεταναστών

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο, πως ο αριθμός των επιβεβαιωμένων μεταναστών, που έχασαν τη ζωή τους στη Θέουτα, ανέρχονται πλέον σε 77.

Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας έκανε λόγο για ενέργειες «μαφιών, κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων και όσων εκμεταλλεύονται ευάλωτους ανθρώπους» σε ό,τι αφορά τη μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα, υποστηρίζοντας ότι οι ισπανικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με τη συνδρομή αστυνομίας και στρατού, και ότι η κατάσταση στη Θέουτα επιστρέφει σταδιακά στην ομαλότητα.

Απαντώντας στην κριτική που έχει δεχθεί η κυβέρνηση για τη διαχείριση της κρίσης, ο Γκράντε-Μαρλάσκα τόνισε ότι οι αφίξεις στην Ισπανία έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας πως την περίοδο 2021-2026 ήταν περίπου οι μισές σε σύγκριση με την Ιταλία.

Θέουτα: Πώς έφταναν στον ισπανικό θύλακα οι μετανάστες

Η μεταναστευτική κρίση εκδηλώθηκε όταν περίπου 60.000 άτομα από το Μαρόκο πέρασαν μέσα σε λιγότερο από δύο ημέρες στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στις ακτές της βόρειας Αφρικής. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Associated Press, Financial Times και The New York Times, πολλοί διέσχισαν τα χερσαία σημεία ελέγχου, ενώ χιλιάδες ακόμη επιχείρησαν να φτάσουν κολυμπώντας γύρω από τον παραλιακό φράχτη που χωρίζει το Μαρόκο από το ισπανικό έδαφος.

Η είδηση εξαπλώθηκε ταχύτατα μέσω των κοινωνικών δικτύων, με αναρτήσεις που καλούσαν τους Μαροκινούς να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να περάσουν στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Πολλοί ταξίδεψαν από διάφορες περιοχές του Μαρόκου προς τα σύνορα, ελπίζοντας ότι η μαζικότητα της κίνησης θα τους επέτρεπε να εισέλθουν στην Ισπανία και, στη συνέχεια, στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Οι περισσότεροι ήταν νεαροί άνδρες που δήλωσαν ότι εγκατέλειψαν το Μαρόκο αναζητώντας καλύτερες οικονομικές προοπτικές και εργασία. Πολλοί περιέγραψαν την έλλειψη ευκαιριών στη χώρα τους και τη δυσκολία νόμιμης μετανάστευσης ως βασικούς λόγους που τους ώθησαν να πάρουν το ρίσκο.

Η μαζική άφιξη προκάλεσε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στη Θέουτα, καθώς οι τοπικές υποδομές αδυνατούσαν να διαχειριστούν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους μέσα σε λίγες ώρες.

Ισπανικές δυνάμεις ασφαλείας και στρατιωτικές μονάδες αναπτύχθηκαν στην περιοχή, ενώ χιλιάδες μετανάστες επέστρεψαν οικειοθελώς ή επαναπροωθήθηκαν στο Μαρόκο.

Με πληροφορίες από Guardian, El Pais, Financial Times