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Επιμένει ο Τραμπ: Ο Πούτιν είναι έτοιμος να δεχτεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να πετύχει τη σύναψη μιας συμφωνίας για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία την πρώτη ημέρα της έναρξης της δεύτερης θητείας

The LiFO team
The LiFO team
ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΟΛΕΜΟΣ ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ Facebook Twitter
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ / Φωτ. Getty
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξακολουθεί να πιστεύει ότι Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να δεχτεί μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι αυτό μπορεί να γίνει άμεσα, παρά το γεγονός ότι από την πλευρά της Ρωσία προκύπτει ότι πρόκειται να κλιμακώσει τις επιθέσεις της. 

«Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία», τόνισε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News όταν ρωτήθηκε για τις συνομιλίες του με τον Πούτιν.

Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος για ισχυρότερα πλήγματα 

Τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο είπαν στο Reuters ότι ο Ρώσος πρόεδρος απορρίπτει τις εκκλήσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Κίεβο και είναι πιθανό να κλιμακώσει τον πόλεμο, που βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του.

Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος πριν από λίγες ημέρες επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Reuters προαναγγέλλοντας ισχυρά αντίποινα για τις Ουκρανικές επιθέσεις στα διυλιστήρια της χώρας του. 

Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να πετύχει τη σύναψη μιας συμφωνίας για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία την πρώτη ημέρα της έναρξης της δεύτερης θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διεθνή

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