Διεθνή

Επικοινωνία Ζελένσκι – Ρούτε: Η Ουκρανία θέλει περισσότερη βοήθεια από το ΝΑΤΟ στην αεράμυνα

Ο Ρούτε από την πλευρά του ανέφερε, μετά τη συνομιλία αυτή, ότι «συζητά με τους συμμάχους» στο ΝΑΤΟ πώς μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία την αντιαεροπορική άμυνα που χρειάζεται «κατεπειγόντως»

The LiFO team
Φωτ. X

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε πως είχε επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζήτησε της βοήθεια της συμμαχίας προκειμένου το Κίεβο να εξασφαλίσει περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης για την αντιαεροπορική άμυνά του.

«Ο Μαρκ (Ρούτε) είναι καλά πληροφορημένος για τις απειλές και συντονίσαμε τις προσπάθειές μας» σε ό,τι αφορά τις χώρες που διαθέτουν τέτοιους πυραύλους και είναι σε θέση να βοηθήσουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Είναι κρίσιμης σημασίας να καταργήσουμε όλη τη γραφειοκρατία και να λάβουμε τι απαιτούμενες πολιτικές αποφάσεις», πρόσθεσε.


Ο Ρούτε από την πλευρά του ανέφερε, μετά τη συνομιλία αυτή, ότι «συζητά με τους συμμάχους» στο ΝΑΤΟ πώς μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία την αντιαεροπορική άμυνα που χρειάζεται «κατεπειγόντως».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ


 

Διεθνή

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