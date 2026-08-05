Επικοινωνία Ζελένσκι – Ρούτε: Η Ουκρανία θέλει περισσότερη βοήθεια από το ΝΑΤΟ στην αεράμυνα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησε πως είχε επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζήτησε της βοήθεια της συμμαχίας προκειμένου το Κίεβο να εξασφαλίσει περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης για την αντιαεροπορική άμυνά του.

«Ο Μαρκ (Ρούτε) είναι καλά πληροφορημένος για τις απειλές και συντονίσαμε τις προσπάθειές μας» σε ό,τι αφορά τις χώρες που διαθέτουν τέτοιους πυραύλους και είναι σε θέση να βοηθήσουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Είναι κρίσιμης σημασίας να καταργήσουμε όλη τη γραφειοκρατία και να λάβουμε τι απαιτούμενες πολιτικές αποφάσεις», πρόσθεσε.

We are working as hard as possible with all partners who can assist with the supply of interceptor missiles to protect against such insane Russian strikes targeting life, people, and civilian facilities.



Today, I spoke with NATO Secretary General Mark Rutte @SecGenNATO about the… pic.twitter.com/7zk4ejuUtx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2026



Ο Ρούτε από την πλευρά του ανέφερε, μετά τη συνομιλία αυτή, ότι «συζητά με τους συμμάχους» στο ΝΑΤΟ πώς μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν στην Ουκρανία την αντιαεροπορική άμυνα που χρειάζεται «κατεπειγόντως».

Spoke with @ZelenskyyUa about the latest horrific Russian missile and drone strikes on Ukraine’s cities. I am discussing with Allies how we can continue to get Ukraine the air defences they urgently need — Mark Rutte (@SecGenNATO) August 5, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ



