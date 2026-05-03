«Επιχείρηση Project Freedom»: Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πως θέτει σε ισχύ την «επιχείρηση Project Freedom» για τα πλοία, που παραμένουν εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο.

Στην ανάρτησή του αναφέρει αρχικά πως «χώρες απ' όλο τον κόσμο έχουν ζητήσει από τις ΗΠΑ να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ».

«Η διαδικασία αυτή, με την ονομασία "Project Freedom", θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας, ώρα Μέσης Ανατολής. Είμαι πλήρως ενήμερος ότι οι εκπρόσωποί μου βρίσκονται σε πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε κάτι θετικό για όλους» σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ντόναλντ Τραμπ: Η ανάρτηση για τα πλοία στα Στενά του Ορμούζ

«Χώρες από όλο τον κόσμο, σχεδόν όλες εκτός της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή που εξελίσσεται τόσο εμφανώς και βίαια, έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, σε μια κατάσταση με την οποία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Πρόκειται απλώς για ουδέτερους και αθώους παρατηρητές.

Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε ενημερώσει αυτές τις χώρες ότι θα συνοδεύσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από τα περιορισμένα αυτά ύδατα, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν κανονικά τη δραστηριότητά τους. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για πλοία από περιοχές του κόσμου που δεν εμπλέκονται σε καμία περίπτωση σε όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή.

Έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα πλοία και τα πληρώματά τους να απομακρυνθούν με ασφάλεια από τα Στενά. Σε όλες τις περιπτώσεις, μας έχουν δηλώσει ότι δεν θα επιστρέψουν έως ότου η περιοχή καταστεί ασφαλής για ναυσιπλοΐα και για κάθε άλλη δραστηριότητα.

Η διαδικασία αυτή, με την ονομασία «Project Freedom», θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας, ώρα Μέσης Ανατολής. Είμαι πλήρως ενήμερος ότι οι εκπρόσωποί μου βρίσκονται σε πολύ θετικές συνομιλίες με το Ιράν, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε κάτι θετικό για όλους.

Η μετακίνηση των πλοίων έχει αποκλειστικά στόχο να απεγκλωβίσει ανθρώπους, εταιρείες και χώρες που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα κακό, είναι θύματα των περιστάσεων. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική πρωτοβουλία εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά ιδιαίτερα και του Ιράν.

Πολλά από αυτά τα πλοία έχουν αρχίσει να αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά αγαθά που είναι απαραίτητα για τη διαβίωση των πληρωμάτων σε υγιείς και ασφαλείς συνθήκες. Πιστεύω ότι αυτή η κίνηση μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική ένδειξη καλής θέλησης από όλες τις πλευρές που συγκρούονται τους τελευταίους μήνες.

Εάν, με οποιονδήποτε τρόπο, παρεμποδιστεί αυτή η ανθρωπιστική διαδικασία, η παρέμβαση αυτή θα αντιμετωπιστεί, δυστυχώς, με αποφασιστικό τρόπο.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Ντόναλντ Τραμπ

Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Ντόναλντ Τραμπ: Απέρριψε την πρόταση του Ιράν

Μιλώντας νωρίτερα στο ισραηλινό Kan News, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση τριών σταδίων, που κατέθεσε -μέσω Πακιστάν- το Ιράν.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη μελετήσει το σχέδιο που κατέθεσε η Τεχεράνη και δεν τον ικανοποιεί, ενώ πρόσθεσε ότι «η εκστρατεία εξελίσσεται πολύ καλά».

Παράλληλα, επανέλαβε την τοποθέτησή του για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, καλώντας τον Ισαάκ Χέρτσογκ να του απονείμει χάρη. «Είναι πρωθυπουργός σε καιρό πολέμου. Χρειάζεσαι έναν ηγέτη που να μπορεί να επικεντρωθεί στον πόλεμο και όχι σε ανοησίες», είπε χαρακτηριστικά.

Σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο Τραμπ είχε σημειώσει ότι το Ιράν «θέλει συμφωνία», ωστόσο «όσα έχει προτείνει δεν είναι ικανοποιητικά», προσθέτοντας ότι υπάρχουν σημεία που δεν μπορεί να αποδεχτεί. Εμφανίστηκε, πάντως, ικανοποιημένος από τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «αν αποχωρούσαμε τώρα, θα ήταν μια μεγάλη νίκη, αλλά δεν θέλουμε αυτό, διαπραγματευόμαστε».