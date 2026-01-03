«Επιχείρηση απόλυτη αποφασιστικότητα» - Η στιγμή που ο Τραμπ παρακολουθεί live τη σύλληψη Μαδούρο

Στιγμιότυπα από το Μαρ-α-Λάγκο, όπου αποτυπώνεται μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρακολουθεί την επιχείρηση της Delta Forces στη Βενεζουέλα για την, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, «σύλληψη» του Νικολάς Μαδούρο, έφερε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Η επιχείρηση στη Βενεζουέλα φέρει την κωδική ονομασία «Απόλυτη Αποφασιστικότητα», ενώ στις ίδιες φωτογραφίες φαίνεται -μεταξύ άλλων- ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, και σύμβουλοι του Αμερικανού προέδρου σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα σήμερα, σε τηλεφωνική του παρέμβαση στο Fox News επιβεβαίωσε πως παρακολουθούσε «ζωντανά» την επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως ο πρόεδρος της Βενεζουέλας μεταφέρεται με σκάφος της αμερικάνικης Πολεμικής Αεροπορίας στη Νέα Υόρκη, όπου τού έχουν «απαγγελθεί κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και κατοχή πυρομαχικών».

Τραμπ: Τι είπε στη συνέντευξη για τον Μαδούρο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε νωρίτερα, σήμερα, σε δημοσιογράφους από το Μαρ-α-Λάγκο για τις ενέργειες της Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα, επιβεβαιώνοντας τις μαζικές επιθέσεις στο Καράκας και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Τα βασικά σημεία της ενημέρωσης έχουν ως εξής:

«Οι ΗΠΑ θα διοικήσουν τη Βενεζουέλα»: Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «τρέξουν» τη χώρα στο άμεσο διάστημα μετά τη σύλληψη Μαδούρο , χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το πώς ή για πόσο. «Θα διοικήσουμε τη χώρα μέχρι να υπάρξει μια ασφαλής, σωστή και συνετή μετάβαση», είπε.

Αμερικανικές πετρελαϊκές στο επίκεντρο : Προανήγγειλε ότι θα εξουσιοδοτήσει μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να αναλάβουν την ενεργειακή υποδομή της Βενεζουέλας, επενδύοντας δισεκατομμύρια για την αποκατάστασή της και την επανεκκίνηση της παραγωγής.

Ομάδα διαχείρισης : Σύμφωνα με τον Τραμπ, κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, θα συνεργαστούν με ειδική «ομάδα» για τη διαχείριση της κατάστασης.

Χωρίς απώλειες για τις ΗΠΑ : Ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν υπήρξαν απώλειες προσωπικού ή εξοπλισμού, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «εξαιρετικά αποτελεσματική». Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, ανέφερε ότι συμμετείχαν περισσότερα από 150 αεροσκάφη.

Έτοιμοι για δεύτερο χτύπημα: Οι ΗΠΑ ήταν προετοιμασμένες για δεύτερη επίθεση αν χρειαζόταν, αν και ο Τραμπ είπε ότι «πιθανότατα δεν απαιτείται πλέον».

Παραμονή δυνάμεων στην περιοχή: Αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή. Ο Τραμπ δήλωσε ότι στρατεύματα θα αναπτυχθούν στη Βενεζουέλα για την ασφάλεια των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για αποζημιώσεις προς τους Βενεζουελάνους και τις ΗΠΑ για ζημιές της περιόδου Μαδούρο.

Με πληροφορίες από CNN