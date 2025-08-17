«Έπεσε κατευθείαν από τον ουρανό»: Αεροσκάφος κάνει αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο γκολφ

Τη στιγμή που ένα ελαφρύ αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε γήπεδο γκολφ στην Αυστραλία, με τον πιλότο και τον επιβάτη να γλιτώνουν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, κατέγραψαν βίντεο περιοίκων.

Το αεροπλάνο τύπου Piper Cherokee προσγειώθηκε στο γήπεδο του Mona Vale Golf Club στο Σίδνεϊ το μεσημέρι της Κυριακής, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με έναν εκπαιδευτή και έναν σπουδαστή στο πιλοτήριο.

Βίντεο δείχνει το αεροσκάφος να πετάει χαμηλά πάνω από το γήπεδο γκολφ και στη συνέχεια να χτυπάει απότομα στο έδαφος, με συντρίμμια να διασκορπίζονται στο γρασίδι.

Σύμφωνα με τις αρχές, και οι δύο επιβαίνοντες έλαβαν ιατρική φροντίδα για ελαφρά τραύματα, με τον έναν να έχει υποστεί μικροτραυματισμό στο πρόσωπο. Αμφότεροι διακομίστηκαν στο Royal North Shore Hospital για περαιτέρω εξετάσεις.

Εναέρια πλάνα δείχνουν το αεροσκάφος στο γρασίδι του γηπέδου με εμφανείς ζημιές σε ένα φτερό, ενώ φαίνεται πως οι τροχοί έχουν αποκολληθεί.

Το NSW Ambulance ανακοίνωσε ότι οι δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 50 ετών, έτυχαν άμεσης φροντίδας από τους διασώστες στο σημείο.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της αναγκαστικής προσγείωσης, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη στον κινητήρα.

Αυτόπτης μάρτυρας στο TikTok περιέγραψε ότι το αεροπλάνο «έπεσε κατευθείαν από τον ουρανό», ενώ άλλος ανέφερε: «Ήταν τρελό, ακούσαμε έναν δυνατό θόρυβο και ξαφνικά έγινε ένα μπαμ. Και την ίδια στιγμή, κάποιοι συνέχισαν να παίζουν γκολφ σαν να μην είχε μόλις πέσει αεροπλάνο από τον ουρανό».

Ο Keanu Turnewitsch, που βρισκόταν στο γήπεδο, είπε στο ABC: «Περίμενα έναν φίλο να παίξει όταν ένα μεγάλο σκίασμα πέρασε από πάνω μου. Νόμιζα ότι ήταν πουλί, αλλά κοιτάζοντας ψηλά είδα ένα αεροπλάνο τόσο κοντά που θα μπορούσα να το χτυπήσω με το μπαστούνι».

«Ακολούθησε απόλυτη σιγή για 30 δευτερόλεπτα και μετά ένας εκκωφαντικός θόρυβος… Στη συνέχεια άρχισαν να περνούν συνεχώς ασθενοφόρα και περιπολικά με σειρήνες για 20-30 λεπτά. Όταν γυρίσαμε, το αεροπλάνο ήταν ήδη στο γήπεδο».

Μια άλλη μάρτυρας που παρακολουθούσε ποδοσφαιρικό αγώνα σε κοντινό πάρκο είπε: «Είδα το αεροπλάνο να έρχεται από το νότο, μετά να κατευθύνεται ξανά νότια και έπειτα βόρεια, κάνοντας μια κίνηση με τα φτερά. Ως ναυαγοσώστρια σκέφτηκα ότι μπορεί να χρειαστεί να βοηθήσω, νόμιζα πως θα υπήρχαν πολλοί τραυματίες».

Στοιχεία από το Flight Tracker δείχνουν ότι το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Shellharbour, κοντά στο Wollongong, είχε πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στο Camden και συνέχισε την πτήση του βόρεια πριν την αναγκαστική προσγείωση.

Το Αυστραλιανό Γραφείο Ασφάλειας Μεταφορών (ATSB) ανακοίνωσε ότι συγκεντρώνει στοιχεία για το περιστατικό, χωρίς να έχει αποφασίσει ακόμη αν θα διενεργήσει επίσημη έρευνα.