Επεισόδια στην Αλβανία: Τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης στη Σβέρνιτσα - Αντιδράσεις για το τουριστικό πρότζεκτ

Επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο (30/5) στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας ομογενής.

Τα επεισόδια στην Αλβανία καταγράφηκαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ακτιβιστών και κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θέρετρου σε μία προστατευόμενη οικολογικά ζώνη καθώς και για περιουσιακά τους δικαιώματα.

Οι διαμαρτυρόμενοι πολίτες στην Αλβανία, αντιτίθενται στην παρέμβαση στην περιοχή που βρίσκεται κοντά στη λιμνοθάλασσα Νάρτα, προειδοποιώντας για πιθανές περιβαλλοντικές συνέπειες.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας καταγράφηκαν στιγμές έντασης και συμπλοκές μεταξύ των διαδηλωτών και ατόμων με πολιτικά ρούχα. Μάλιστα σε βίντεο από το σημείο, φαίνεται διαδηλωτής να σύρεται στο έδαφος από ένα τέτοιο άτομο.

A planned luxury resort in Albania’s protected Zvërnec area has drawn a major Qatari construction company, links to international investors and fresh scrutiny after private security guards clashed with protesters opposing the project.#Albania #Zvernec #Vlora #Urbacon #Qatar… — Balkan View (@BalkanView2025) May 31, 2026

Επεισόδια στην Αλβανία: Η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Σε ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια στην Αλβανία, σημειώνοντας ότι «η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να παρασχεθεί στον Έλληνα τραυματία κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή και ζήτησε την «πλήρη τήρηση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών:

Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών.

Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας.

Projekti gjigant në fushën e turizmit, Ivanka Trump shfaqet në Zvërnec https://t.co/6nn9vOJ7c5 pic.twitter.com/yHYc5I22vA — Balkanweb.com (@Balkanwebcom) January 21, 2026

Επεισόδια στην Αλβανία: Η πρώτη αντίδραση Ράμα

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασε τη στήριξή του στις ενέργειες της αλβανικής αστυνομίας μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο στη Σβέρνιτσα, κοντά στη λιμνοθάλασσα Νάρτα.

Ο Ράμα συνεχάρη τη διοίκηση της Κρατικής Αστυνομίας για την «ταχεία και σωστή αντίδρασή της», τόσο απέναντι στους ιδιωτικούς φύλακες ασφαλείας που ενεπλάκησαν στα επεισόδια όσο και απέναντι στην τοπική αστυνομική ηγεσία της Αυλώνας.

«Συγχαίρω την ηγεσία της Κρατικής Αστυνομίας για τη γρήγορη και ακριβή αντίδρασή της, είτε απέναντι σε εκείνη την άμυαλη συμμορία ανθρώπων με μύες, με την ιδιότητα των ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, είτε απέναντι στους τοπικούς επικεφαλής της αστυνομίας της Αυλώνας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλβανός πρωθυπουργός.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η νέα πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε ενστόλους που πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, είναι η ορθή κατεύθυνση: «Η νέα προσέγγιση μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μπλε στολή που υπονομεύει την εμπιστοσύνη του κοινού είναι η σωστή», σημείωσε.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ράμα επιχείρησε να αποσυνδέσει τα επεισόδια από το τουριστικό έργο που σχεδιάζεται στην περιοχή της Αλβανίας, κάνοντας λόγο για «μεγάλα ψεύδη» που διακινούνται τις τελευταίες ημέρες.

Όπως ανέφερε, θα παρουσιάσει ο ίδιος στοιχεία για ένα «εξαιρετικό σχέδιο για την Αλβανία», το οποίο, όπως υποστήριξε, προετοιμάζεται εδώ και χρόνια.

«Αύριο θα μιλήσω για ένα εξαιρετικό έργο για την Αλβανία, το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία εδώ και αρκετά χρόνια και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με ορισμένα μεγάλα ψεύδη που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες», έγραψε, προσθέτοντας ότι θα τοποθετηθεί δημόσια τόσο για το ίδιο το έργο όσο και για τις «αλήθειες και τα ψέματα» που το περιβάλλουν.

Nesër e kam radhën unë për të folur për një projekt të jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për të cilin punohet prej disa vitesh tanimë dhe i cili nuk ka asnjë lidhje me disa të pavërteta të mëdha, që janë hedhur në qarkullim ditët e fundit.



Ndërkohë e përgëzoj lidershipin e… — Edi Rama (@ediramaal) May 31, 2026

Επεισόδια στην Αλβανία: Τι χτίζεται στη Σβέρνιτσα

Τα επεισόδια στην Αλβανία κορυφώθηκαν όταν διαδηλωτής δέχθηκε βίαιη επίθεση από άνδρες ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, όπως αποτυπώθηκε σε εικόνες που ήρθαν στη δημοσιότητα.

Το περιστατικό οδήγησε στη σύλληψη ενός 32χρονου εργαζόμενου της εταιρείας ασφαλείας, ενώ δύο ακόμη άτομα τέθηκαν υπό έρευνα. Παράλληλα, η αλβανική αστυνομία διέταξε πειθαρχική έρευνα για τη διαχείριση των γεγονότων από την τοπική αστυνομική διοίκηση της Αυλώνας.

Η εταιρεία «Zvërnec South Adriatic Development», η οποία έχει αναλάβει την ανάπτυξη της περιοχής, ανακοίνωσε ότι διακόπτει άμεσα τη συνεργασία της με την εταιρεία φύλαξης. Σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτη» τη συμπεριφορά των ανδρών ασφαλείας και τόνισε ότι δεν είχαν λάβει ποτέ οδηγίες να ενεργήσουν κατά παράβαση του νόμου ή εις βάρος των δικαιωμάτων των πολιτών. Παράλληλα ζήτησε πλήρη και αμερόληπτη έρευνα για το περιστατικό.

Πίσω όμως από τα επεισόδια στην Αλβανία, βρίσκεται μια πολύ μεγαλύτερη αντιπαράθεση που εξελίσσεται εδώ και μήνες στην περιοχή.

Η Σβέρνιτσα και η λιμνοθάλασσα της Νάρτα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες φυσικές περιοχές της Αλβανίας. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο υγροβιότοπο που φιλοξενεί φλαμίνγκο, μεταναστευτικά πτηνά και σπάνια οικοσυστήματα.

Οι κάτοικοι και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η σχεδιαζόμενη τουριστική ανάπτυξη απειλεί τον χαρακτήρα της περιοχής και θα επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, οι επενδυτές και η κυβέρνηση του Έντι Ράμα υποστηρίζουν ότι το έργο θα αποτελέσει σημαντική οικονομική ώθηση για την περιοχή, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τον τουρισμό.

Το πρότζεκτ, όπως ειπώθηκε, αφορά την περιοχή της Σβέρνιτσας και της Νάρτας, και εντάσσεται κατά τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης στο ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης της αλβανικής ακτογραμμής.

Η υπόθεση έχει ήδη λάβει πολιτικές διαστάσεις. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ευνοεί μεγάλες επενδύσεις σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, ενώ οργανώσεις πολιτών ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τις άδειες και τις περιβαλλοντικές μελέτες που έχουν εγκριθεί.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ιδιωτική ιδιοκτησία και ότι το έργο θα υλοποιηθεί με σεβασμό στο περιβάλλον και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα προστασίας της φύσης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Top Channel, Reuters