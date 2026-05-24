Επεισόδια στην Άγκυρα: Η αστυνομία εισέβαλε με πλαστικές σφαίρες και χημικά στα γραφεία του CHP

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα, έξω από τα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Άγκυρα.

Η ένταση ξέσπασε μετά από δικαστική απόφαση που αφαίρεσε την εξουσία από την τωρινή ηγεσία του κόμματος CHP, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν στον χώρο, όπου είχαν συγκεντρωθεί μέλη και υποστηρικτές του CHP, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του κόμματος Οζγκιούρ Οζέλ.

Η παρουσία της αστυνομίας οδήγησε γρήγορα σε σύγκρουση, με την κατάσταση να κλιμακώνεται μέσα σε λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση χημικών, δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος.

Παράλληλα, έσπασαν μπάρες και εισόδους του κτιρίου, επιχειρώντας να αποκτήσουν πρόσβαση στον χώρο, παρά τα εμπόδια που είχαν τοποθετηθεί.

Το ιστορικό κτίριο του CHP μετατράπηκε σε σκηνικό έντονης σύγκρουσης, με εικόνες χάους να καταγράφονται μπροστά σε πολίτες και δημοσιογράφους.

Η κατάσταση παρέμενε τεταμένη, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.