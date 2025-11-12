Επεισόδια στη Διάσκεψη COP30 στη Βραζιλία – Αυτόχθονες εισέβαλαν στο συνεδριακό κέντρο του ΟΗΕ

Ένταση και συμπλοκές σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης στη Διάσκεψη για το Κλίμα COP30 στη Βραζιλία, όταν ομάδα αυτοχθόνων και ακτιβιστών εισέβαλε στο συνεδριακό κέντρο του ΟΗΕ στο Μπελέμ, απαιτώντας να ακουστεί η φωνή των κοινοτήτων που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική κρίση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, δεκάδες άνδρες και γυναίκες, ορισμένοι με παραδοσιακές φτερωτές κεφαλοστολές, έσπασαν την είσοδο και πέρασαν τα σημεία ελέγχου ασφαλείας, κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Τα δάση μας δεν είναι προς πώληση» και «Juntos» («Μαζί»).

Ακολούθησαν σπρωξίματα και φωνές με τους φρουρούς ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίοι προσπάθησαν να τους απωθήσουν. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Διάσκεψης, δύο άνδρες της ασφάλειας τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ προκλήθηκαν μικρές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου.

«Δεν μπορούν να αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές έντασης με διαδηλωτές και φύλακες να χτυπιούνται ακόμη και με μικρούς πλαστικούς κάδους που βρίσκονταν κοντά στα σημεία ελέγχου. Ένας φύλακας φέρεται να αιμορραγούσε από το κεφάλι, σύμφωνα με τον ακτιβιστή Αγκουστίν Οκάνια από τη Global Youth Coalition.

«Οι άνθρωποι αυτοί δεν ενεργούν από θυμό, αλλά από απελπισία. Βλέπουν τεράστιους πόρους να δαπανώνται για να χτιστεί “μια νέα πόλη” στο Μπελέμ, ενώ η εκπαίδευση, η υγεία και η προστασία των δασών παραμένουν παραμελημένες», είπε ο Οκάνια.

Οι διαδηλωτές απομακρύνθηκαν τελικά από τον χώρο, ενώ πυροσβέστες σχημάτισαν κλοιό γύρω από την είσοδο για να αποτρέψουν νέα είσοδο. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι η ασφάλεια του χώρου αποκαταστάθηκε πλήρως και ότι «οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται κανονικά».

Ιστορική συμμετοχή κοινωνίας των πολιτών

Η φετινή διάσκεψη είναι η πρώτη μετά από τρία χρόνια που πραγματοποιείται σε χώρα όπου ενθαρρύνονται οι ειρηνικές διαδηλώσεις και η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Οι βραζιλιάνικες αρχές έχουν καλέσει ΜΚΟ, αυτόχθονες κοινότητες και ακτιβιστές να συμμετάσχουν ενεργά στις συζητήσεις, επιχειρώντας να εξισορροπήσουν την επιρροή των λόμπι των ορυκτών καυσίμων.

Στο περιθώριο της COP30 προγραμματίζονται έως και τέσσερις κινητοποιήσεις ημερησίως, μεταξύ των οποίων πορείες για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την Παλαιστίνη. Το μεγαλύτερο κύμα διαδηλώσεων αναμένεται το Σάββατο, ενώ αύριο Πέμπτη ξεκινά και η «σύνοδος των πολιτών» (People’s Summit), με αποκορύφωμα μια εντυπωσιακή πλωτή πορεία περίπου 100 σκαφών στον Αμαζόνιο, υπό την ηγεσία των σεβαστών αυτόχθονων ηγετών Ραονί Μετουκτίρε και Ντάβι Κοπενάουα Γιανομάμι.

