Επεισόδια για την Παλαιστίνη στην Μπολόνια: Χημικά και καπνογόνα πριν τον αγώνα με τη Μακάμπι

Στιγμές έντασης καταγράφηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (21/11) στην Μπολόνια, πριν τον προγραμματισμένο αγώνα για την Euroleague ανάμεσα στην τοπική ομάδα, Βίρτους, και τη Μακάμπι τελ Αβίβ.

Χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε πορεία υπέρ της Παλαιστίνης, καταγγέλλοντας τη συμμετοχή της ισραηλινής ομάδας, ενώ οι δρόμοι γύρω από το PalaDozza αποκλείστηκαν από μονάδες της Αστυνομίας. Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση, περίπου 5.000 άτομα συμμετείχαν στην πορεία που ξεκίνησε από την Πιάτσα Ματζόρε.

Στο ύψος της Via Lame και της Via Marconi ξέσπασαν τα πιο σοβαρά επεισόδια, με ομάδες διαδηλωτών να εκτοξεύουν πυροτεχνήματα, πέτρες, μπουκάλια και καπνογόνα προς τις δυνάμεις ασφαλείας. Η αστυνομία «απάντησε» με υδροφόρες και δακρυγόνα, επιχειρώντας να διαλύσει τα μπλοκ.

Μπολόνια: Αποκλείστηκε η πόλη για τον αγώνα

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως η πόλη, σήμερα και σε αρκετά σημεία της, ήταν «φάντασμα»: άδειοι δρόμοι, κλειστά μαγαζιά, μαθητές αποχώρησαν νωρίτερα από το προβλεπόμενο, ενώ οι αρχές διενεργούσαν ελέγχους σε αρκετούς κατοίκους, που είχαν προμηθευτεί εισιτήριο για τον μπασκετικό αγώνα.

Περισσότεροι από 500 αστυνομικοί, καραμπινιέροι και άνδρες της Guardia di Finanza είχαν αναπτυχθεί στο σημείο, ενώ συνεργεία είχαν ήδη απομακρύνει υλικά από τα εργοτάξια του τραμ για να μην χρησιμοποιηθούν ως αυτοσχέδια όπλα.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την «partita della vergogna», χαρακτηρίζοντας τη συμμετοχή της Μακάμπι ως «συνεργό του ισραηλινού πολέμου στη Γάζα», ενώ σε πανό έγραφαν «Δείξτε στο Ισραήλ κόκκινο κάρτα» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Η αντιπαράθεση είχε προηγηθεί σε πολιτικό επίπεδο: ο δήμαρχος της πόλης, Matteo Lepore, πίεζε για αναβολή ή μεταφορά του αγώνα λόγω φόβου επεισοδίων, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Matteo Piantedosi επέμεινε ότι η αναμέτρηση «θα γίνει κανονικά». Η αντιπαράθεση τροφοδότησε ακόμη περισσότερο την ένταση.

Παρά τα επεισόδια, ο αγώνας διεξήχθη κανονικά στις 20:30 το απόγευμα τοπική ώρα, σε μια πόλη που μέχρι νωρίς το βράδυ θύμιζε αστικό πεδίο μάχης.

Με πληροφορίες από Corriere della Sera