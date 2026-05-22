Εντός ωρών πιθανή ανακοίνωση προσχεδίου συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν με μεσολάβηση Πακιστάν

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση φαίνεται πως εισέρχονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με διπλωματικές πηγές να κάνουν λόγο για ένα πιθανό ιστορικό βήμα αποκλιμάκωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων, το τελικό προσχέδιο μιας συμφωνίας, με διαμεσολάβηση του Πακιστάν, θα μπορούσε να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, εφόσον υπάρξει πολιτική έγκριση από τις δύο πλευρές.





Το περιεχόμενο του προσχεδίου συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Το σχέδιο συμφωνίας που έχει διαρρεύσει περιλαμβάνει ένα ευρύ πλαίσιο μέτρων με στόχο τον τερματισμό της έντασης και την αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή.

Προβλέπεται, μεταξύ άλλων, άμεση και πλήρης κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα -σε ξηρά, θάλασσα και αέρα- καθώς και δέσμευση των δύο πλευρών να μην στοχοποιούν στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές.

Παράλληλα, γίνεται λόγος και για αποκλιμάκωση της ρητορικής στα μέσα ενημέρωσης, ενώ στο κείμενο περιλαμβάνεται και αμοιβαία δέσμευση σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, με ρητή αναφορά στη μη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών.



Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε κομβικά θαλάσσια περάσματα όπως τα Στενά του Ορμούζ και ο Περσικός Κόλπος, ενώ προβλέπεται η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας και επίλυσης διαφορών.

Επιπλέον, οι διαπραγματεύσεις για τα ανοιχτά ζητήματα θα ξεκινούσαν εντός λίγων ημερών από την εφαρμογή της.

Τέλος, το προσχέδιο περιλαμβάνει πρόβλεψη για σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα τηρήσει τους όρους της συμφωνίας, ενώ επαναβεβαιώνεται η δέσμευση στο διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ.

Οι δύο πλευρές, πάντως, εμφανίζονται επιφυλακτικές, καθώς κρίσιμα ζητήματα εξακολουθούν να παραμένουν ανοιχτά παρά τη διαφαινόμενη πρόοδο.

Με πληροφορίες από Al Arabiya