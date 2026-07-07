Εντοπίστηκαν 200.000 μη ελεγμένα και μη ασφαλή προφυλακτικά στην Ευρώπη

Περισσότερα από 200.000 προφυλακτικά προερχόμενα από την Κίνα, τα οποία είχαν ψευδώς δηλωθεί ως παιχνίδια, κατάφεραν να παρακάμψουν τις απαιτήσεις ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκθέτοντας τους καταναλωτές σε κινδύνους όπως μετάδοση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και έκθεση σε μη ασφαλή χημικά και υλικά.

Στην Ευρώπη, τα προφυλακτικά ταξινομούνται ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα και υποχρεούνται να πληρούν αυστηρά πρότυπα υγείας και ασφάλειας. Μεταξύ άλλων, απαιτείται να υποβάλλονται σε ελέγχους για μικροβιακή επιμόλυνση, βιοσυμβατότητα, αντοχή στις διαρροές, προδιαγραφές διαστάσεων, διάρκεια ζωής και σταθερότητα.

Ωστόσο, τα πλαστά προϊόντα από την Κίνα παρέκαμψαν όλους αυτούς τους ελέγχους.

«Τα πλαστά προφυλακτικά είναι επικίνδυνα», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), Petr Klement. «Δεν έχουν υποβληθεί στους απαραίτητους ελέγχους, δεν υπόκεινται σε καμία εποπτεία και δεν είναι ασφαλή.»

Οι αρχές κατάσχεσαν πλαστά προφυλακτικά συνολικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ στη Ρουμανία, τη Σερβία και την Ισπανία.

Σύμφωνα με την OLAF, τα προϊόντα διακινούνταν στην ευρωπαϊκή αγορά χρησιμοποιώντας το όνομα και το λογότυπο γνωστής μάρκας. Ωστόσο, η υπηρεσία δεν αποκάλυψε ποια ήταν η συγκεκριμένη εταιρεία, σε ποιες χώρες πωλήθηκαν τα προϊόντα ή πόσα από τα περισσότερα από 200.000 προφυλακτικά είχαν ήδη φτάσει στους καταναλωτές.

Σε συνεργασία με τις κινεζικές αρχές, η ευρωπαϊκή υπηρεσία εντόπισε τον εξαγωγέα που βρισκόταν πίσω από τις αποστολές, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιήσει την ταυτότητά του.

Με πληροφορίες από euronews.com

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