Έντονη κριτική στον Μερτς από το κόμμα του - Του καταλογίζουν αυταρχική και αλαζονική συμπεριφορά

Έντονες επικρίσεις από το ίδιο του το κόμμα δέχεται ο Φρίντριχ Μερτς λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση του ανασχηματισμού.

Οι διαμαρτυρίες για το «αυταρχικό στυλ ηγεσίας του Μερτς»,όπως αναφέρει το AFP, φούντωσαν μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τις οποίες πυροδότησε η παραίτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος(CDU), Γενς Σπαν.

Ο Σπαν αναγκάστηκε να παραιτηθεί νωρίτερα μέσα στον μήνα, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο ίδιος και ο σύζυγός του απέκτησαν παιδί μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ, μια πρακτική που είναι παράνομη στη Γερμανία και βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετο το CDU.

Έτοιμος να δεχτεί τα «πυρά» ο Μερτς

Οι βουλευτές του κόμματος συνεδριάζουν σήμερα για να εκλέξουν επίσημα τον αντικαταστάτη του Σπαν, τον Θόρστεν Φράι, μέχρι πρότινος διευθυντή του γραφείου του Καγκελαρίου.

Στη συνεδρίαση αυτή, ο Μερτς αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με την οργή των βουλευτών για τον τρόπο που χειρίστηκε τις αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της αποπομπής του Υπουργού Μεταφορών, Πάτρικ Σνίντερ.

Η πρόθεση του Μερτς να αποπέμψει τον Σνίντερ διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα, όμως ο υπουργός έμεινε «μετεωρος» στη θέση του όταν ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του απέσυρε την υποψηφιότητά του.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Υγείας, Τίνο Ζόργκε, κατήγγειλε μέσω Facebook ότι ο Καγκελάριος τον απομάκρυνε χωρίς καν να μιλήσει μαζί του, υπογραμμίζοντας ότι αυτό είναι «ζήτημα ηγετικού ύφους».

«Αλαζόνας και αποκομμένος από την κοινωνία»

Ο Μερτς, που εδώ και καιρό θεωρείται από μερίδα των πολιτών αλαζόνας και αποκομμένος από την κοινωνία λόγω της επιχειρηματικής του πορείας και της περιουσίας του, δέχεται τώρα ανοιχτά πυρά για τα ίδια ακριβώς ελαττώματα και από ηγετικά στελέχη του CDU.

Ο επικεφαλής του κόμματος στη Βρέμη, Χάικο Στρόμαν, δήλωσε πρόσφατα στον Μερτς σε κομματική συνεδρίαση ότι «διοικεί ένα πολιτικό κόμμα και όχι μια επιχείρηση».

Σε αντίθεση με μια εταιρεία, «το CDU βασίζεται σε εθελοντές και εκλεγμένους βουλευτές, δεν μπορείς να τους διατάζεις», δήλωσε ο Στρόμαν στην εφημερίδα Tagesspiegel.

Την ίδια ώρα, καυστικά άρθρα στον γερμανικό Τύπο διερωτώνται αν ο Μερτς θα μπορέσει να αποκαταστήσει το κύρος του στο κόμμα ή ακόμη και αν θα καταφέρει να εξαντλήσει τη θητεία του στην καγκελαρία.

Οι εσωκομματικές αναταράξεις προσθέτουν άλλον έναν πονοκέφαλο στον Γερμανό Καγκελάριο, ο οποίος βλέπει τα ποσοστά του ίδιου και του CDU να κατρακυλούν στις δημοσκοπήσεις, μένοντας πίσω από την ακροδεξιά «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD).

Η AfD αναμένεται να καταγράψει σημαντικά υψηλότερα ποσοστά από το CDU σε τρεις περιφερειακές εκλογικές αναμετρήσεις στην ανατολική Γερμανία τον Σεπτέμβριο, γεγονός που ενδέχεται να αποτελέσει ένα ακόμη κρίσιμο τεστ για την ηγεσία του Μερτς.

Με πληροφορίες από AFP