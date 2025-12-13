Εντολή Τραμπ στα αεροδρόμια: Τα στοιχεία των επιβατών να δίνονται στην ICE

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει εντολή στην Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) να διαβιβάζει τα στοιχεία όλων των επιβατών αεροπορικών πτήσεων στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), αποκαλύπτουν οι New York Times, ανοίγοντας τον δρόμο για συλλήψεις και απελάσεις μεταναστών μέσω ελέγχων σε αεροδρόμια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τον Μάρτιο η TSA αποστέλλει στην ICE λίστες ταξιδιωτών πολλές φορές την εβδομάδα. Οι λίστες αυτές διασταυρώνονται με βάσεις δεδομένων της ICE, στις οποίες περιλαμβάνονται πρόσωπα για τα οποία εκκρεμεί διαδικασία σύλληψης ή απέλασης. Και οι δύο υπηρεσίες υπάγονται στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS).

Τον Φεβρουάριο, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ανέτρεψε πολιτικές της κυβέρνησης Μπάιντεν, οι οποίες, σύμφωνα με τη σημερινή διοίκηση, επέτρεπαν σε μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα να ταξιδεύουν αεροπορικώς χωρίς επαρκή ταυτοποίηση. Εκπρόσωπος του DHS χαρακτήρισε τη συνεργασία TSA–ICE «τίποτα νέο», υποστηρίζοντας ότι εντάσσεται στη συνολική σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής. Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησης Τραμπ είναι να μην επιτρέπεται πλέον η αεροπορική μετακίνηση μεταναστών χωρίς χαρτιά, παρά μόνο για την αποχώρησή τους από τη χώρα.

Μέχρι σήμερα, οι αεροπορικές εταιρείες παρείχαν στην TSA στοιχεία επιβατών κυρίως για ελέγχους που σχετίζονται με την τρομοκρατία και την εθνική ασφάλεια. Πρώην αξιωματούχος της TSA δήλωσε στους New York Times ότι, πριν από τη συγκεκριμένη σύμπραξη, η υπηρεσία δεν εμπλεκόταν σε υποθέσεις μετανάστευσης ή σε εγχώριες ποινικές διαδικασίες.

Δεν είναι σαφές πόσες συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του νέου μηχανισμού. Ωστόσο, η εφημερίδα αποδίδει στη συνεργασία αυτή τη σύλληψη και απέλαση της 19χρονης φοιτήτριας Any Lucía López Belloza, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης στις 20 Νοεμβρίου και απελάθηκε στην Ονδούρα. Η López Belloza είχε μεταφερθεί στις ΗΠΑ σε ηλικία επτά ετών και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ούτε η ίδια ούτε η οικογένειά της γνώριζαν ότι κινδύνευε με απέλαση.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στο αεροδρόμιο του Σολτ Λέικ Σίτι είχε συλληφθεί και μια γυναίκα από το Ελ Σαλβαδόρ, η Marta Brizeyda Renderos Leiva. Και οι δύο υποθέσεις συνδέονται, σύμφωνα με τους New York Times, με ειδοποιήσεις του Pacific Enforcement Response Center, γραφείου με έδρα την Καλιφόρνια που ενημερώνει την ICE σε ολόκληρη τη χώρα για περιπτώσεις μεταναστών προς σύλληψη ή κράτηση.

Η αποκάλυψη για τη συνεργασία TSA–ICE έρχεται σε συνέχεια προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να αξιοποιήσει δεδομένα και άλλων ομοσπονδιακών υπηρεσιών για σκοπούς μεταναστευτικής επιβολής. Τον Απρίλιο, το DHS είχε συμφωνήσει με την Εφορία (IRS) για τη διαβίβαση φορολογικών στοιχείων μεταναστών χωρίς χαρτιά, σχέδιο που μπλοκαρίστηκε τον Νοέμβριο από ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Με πληροφορίες από New York Times