Έντι Ράμα: «Υβριδικός πόλεμος» πίσω από τις διαδηλώσεις για Κούσνερ

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις απέναντι σε ένα πολυτελές τουριστικό και οικιστικό πρότζεκτ στη νότια ακτή της χώρας, το οποίο συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενισχύονται από μποτς, αντισημιτικές αφηγήσεις και εξωτερικές παρεμβάσεις που επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.

Μιλώντας στο Euronews από το Μαυροβούνιο, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών με τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ο Έντι Ράμα δήλωσε ότι η Αλβανία βρίσκεται στο στόχαστρο μιας συντονισμένης εκστρατείας από εξωτερικούς παράγοντες, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει ποιους εννοεί.

Οι δηλώσεις του Έντι Ράμα έρχονται ενώ περιβαλλοντικές οργανώσεις και ακτιβιστές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις κατά σχεδίων που συνδέονται με την εταιρεία Affinity Partners του Τζάρεντ Κούσνερ, η οποία σχεδιάζει την ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή της αλβανικής Ριβιέρας.

Edi Rama alleges 'hybrid war' over Kushner-linked Albania project https://t.co/buhE81llnw — euronews (@euronews) June 5, 2026

Έντι Ράμα: Αντισημιτικές θεωρίες πίσω από τις διαδηλώσεις στην Αλβανία

Ο Έντι Ράμα υποστήριξε επίσης ότι κυκλοφορούν αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας από «εχθρούς του Ισραήλ και της Αλβανίας», οι οποίες συνδέουν ψευδώς το έργο με μια υποτιθέμενη μυστική συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησής του και του Ισραήλ για τη μετεγκατάσταση Παλαιστινίων στη χώρα.

«Υπάρχει μια αφήγηση ότι πρόκειται για μια κρυφή συμφωνία ανάμεσα σε εμένα και τον Μπίμπι Νετανιάχου μέσω του Τζάρεντ Κούσνερ, με στόχο τη μεταφορά Παλαιστινίων στην περιοχή. Αυτό είναι μία πλήρης φαντασίωσή τους», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Αλβανία έχει μακρά ιστορία προστασίας των Εβραίων και ότι οι Αλβανοί μουσουλμάνοι χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο ανεκτικότητας.

The luxury venture, spanning an abandoned island and a stretch of seafront on the southern coast, has drawn opposition from environmental campaigners and critics of Prime Minister Edi Rama. #EuropeNews

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Έντι Ράμα: «Οι ανησυχίες εργαλειοποιούνται»

Ερωτηθείς αν οι διαμαρτυρίες των πολιτών έχουν βάση, ο Έντι Ράμα αναγνώρισε ότι πολλοί συμμετέχουν, έχοντας κατά τον ίδιο, «ειλικρινή κίνητρα». Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι ανησυχίες τους εργαλειοποιούνται από εχθρικούς παράγοντες που αξιοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να ενισχύσουν την ένταση γύρω από ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και τις σχέσεις της Αλβανίας με το Ισραήλ.

«Υπάρχουν πολλά bots, πολλοί ψεύτικοι λογαριασμοί και πολλές επιθέσεις που προέρχονται από παντού. Το είδα αυτή την εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον ίδιο τρόπο που έχω δει να εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, τον βλέπω τώρα και στη δική μου», είπε.

Οι κινητοποιήσεις εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες, με διαδηλωτές να κρατούν πλακάτ με φλαμίνγκο, αναφερόμενοι στο φυσικό οικοσύστημα της περιοχής που, όπως υποστηρίζουν, κινδυνεύει να καταστραφεί αν προχωρήσει η κατασκευή.

Παρά τις αντιδράσεις, ο Έντι Ράμα ξεκαθάρισε ότι οι διαδηλώσεις δεν πρόκειται να καθορίσουν από μόνες τους την τύχη της επένδυσης: «Αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Όχι όσο είμαι εγώ πρωθυπουργός».

Έντι Ράμα: «Δεν υπάρχει τελικό πρότζεκτ»

Ο Ράμα απέρριψε επίσης τις επικρίσεις για το ίδιο το έργο, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει ακόμη υποβληθεί ολοκληρωμένη πρόταση στις αλβανικές αρχές.

«Υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ενός project; Ναι. Υπάρχει τελικό project; Όχι. Οι επενδυτές εξακολουθούν να το επεξεργάζονται και θα δούμε πότε θα κατατεθεί», ανέφερε.

Όπως είπε, κάθε πρόταση θα πρέπει να περάσει από τις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισης πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε κατασκευή. Ωστόσο, οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι ήδη από τον Μάιο έχουν εντοπιστεί εκσκαφείς και βαριά μηχανήματα στην περιοχή, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες τους.

Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες επενδύσεις ακινήτων στην Αλβανία, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση ανάμεσα στην προσπάθεια προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Έντι Ράμα υποστηρίζει ότι το έργο μπορεί να μεταμορφώσει την αλβανική οικονομία και να ενισχύσει τον τουρισμό, ακολουθώντας το παράδειγμα χωρών όπως η Κροατία και το Μαυροβούνιο, που έχουν επενδύσει δυναμικά στην ανάπτυξη των ακτών της Αδριατικής.

Από την άλλη πλευρά, περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι μεγάλης κλίμακας κατασκευές σε ευαίσθητες παράκτιες περιοχές θα μπορούσαν να καταστρέψουν προστατευόμενα οικοσυστήματα και να αλλοιώσουν οριστικά το φυσικό τοπίο προς όφελος λίγων επενδυτών.

Με πληροφορίες από Euronews