Έντι Ράμα: «Αν δεν ήταν ο Κούσνερ... κανείς δεν θα νοιαζόταν για τα φλαμίνγκο»

Ο Έντι Ράμα αρνήθηκε ότι είναι ο «Νονός» της Αλβανίας, έπειτα από εβδομάδες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς που πυροδοτήθηκαν από την ανάπτυξη ενός πολυτελούς θερέτρου το οποίο συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η λεγόμενη «Επανάσταση των Φλαμίνγκο» ξεκίνησε λόγω της δημόσιας οργής για το σχεδιαζόμενο έργο ύψους 4 δισ. δολαρίων του Κούσνερ και της συζύγου του, Ιβάνκα Τραμπ, σε ένα νησί και κοντά σε ένα προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο γνωστό για τους πληθυσμούς φλαμίνγκο.

Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του Αλβανού πρωθυπουργού και την ποινική του δίωξη για -αυτό που θεωρούν- συστημική διαφθορά, η οποία επιτρέπει σε διεθνείς επενδυτές να χτίζουν σε προστατευόμενες περιοχές.

«Ο κόσμος λέει ότι εγώ είμαι ο αρχηγός όλων αυτών. Τους λέω: "άντε γ@@@τε". Τόσο απλά», δήλωσε στους Financial Times. «Δεν είναι δική μου δουλειά να αποδείξω ότι δεν είμαι ο Νονός, αλλά δική τους να αποδείξουν ότι είμαι ο Νονός».

🇦🇱 Thousands of people took to the streets of Tirana to protest the construction of a luxury resort on Sazan Island, a project linked to Jared Kushner — Donald Trump’s son-in-law



Protesters are also accusing Prime Minister Edi Rama’s government of corruption and a lack of… https://t.co/3bdis77Ouh pic.twitter.com/yL5kMloQoi — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2026

Οι αλβανικές εισαγγελικές αρχές έχουν εκδώσει εντάλματα σύλληψης για περισσότερους από δώδεκα επιχειρηματίες με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος, μεταξύ των οποίων και ένας που στο παρελθόν κατείχε γη στην περιοχή όπου πρόκειται να αναπτυχθεί το έργο του Κούσνερ και της Ιβάνκα Τραμπ.

Εκπρόσωπος του Κούσνερ και των άλλων συνεργατών του στην Αλβανία δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

«Το να λέει κανείς ότι η αλβανική οικονομία βασίζεται στο ξέπλυμα χρήματος είναι τρομερό»

Ο Ράμα επέμεινε ότι οι επενδύσεις του Κούσνερ είναι απολύτως νόμιμες και ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με τη συνεχιζόμενη έρευνα σχετικά με τον πρώην ιδιοκτήτη της γης.

«Το να λέει κανείς ότι η αλβανική οικονομία βασίζεται στο ξέπλυμα χρήματος είναι τρομερό», δήλωσε ο Ράμα από το γραφείο του, που βλέπει στη λεωφόρο όπου δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται κάθε βράδυ εδώ και περισσότερες από τρεις εβδομάδες.

Φωτογραφία: EPA

Φωτογραφία: EPA

Φωτογραφία: EPA

Φωτογραφία: EPA

«Το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί μέρος της οικονομίας μας, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα», πρόσθεσε. «Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει ξέπλυμα χρήματος στο Λονδίνο; Υπάρχει. Αλλά μπορείτε να πείτε ότι η βρετανική οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ξέπλυμα χρήματος; Όχι».

Οι αλβανικές αρχές κατά της διαφθοράς έχουν εκδώσει εντάλματα σύλληψης για 20 επιχειρηματίες, τους οποίους κατηγορούν για συμμετοχή σε διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος. Υπάρχουν υποψίες ότι δισεκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκαν σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής και στην αλβανική πρωτεύουσα.

Μεταξύ των επιχειρηματιών που στοχοποιήθηκαν είναι ο Αρτούρ Σέχου, διπλός υπήκοος ΗΠΑ και Αλβανίας που ζει στο Μαϊάμι. Ο Σέχου πούλησε το 2025 γη κοντά στο φυσικό καταφύγιο όπου φωλιάζουν τα φλαμίνγκο στην εταιρεία Albania Land Development, η οποία συνδέεται με το έργο του Κούσνερ. Η συμφωνία αυτή τέθηκε υπό εξέταση από τους εισαγγελείς κατά της διαφθοράς, οι οποίοι πάγωσαν πληρωμές ύψους 128 εκατ. ευρώ εν αναμονή της έρευνας.

Ο Σέχου δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

Ο Ράμα υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του έδωσε στους εισαγγελείς τη δυνατότητα να κινηθούν πιο επιθετικά εναντίον της διαφθοράς, κάτι που ταυτόχρονα ενίσχυσε την αντίληψη ότι η χώρα είναι γεμάτη διαφθορά και οργανωμένο έγκλημα.

«Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Η Αλβανία πολεμά τη διαφθορά όσο ποτέ άλλοτε και σήμερα είναι πολύ λιγότερο διεφθαρμένη απ’ ό,τι στο παρελθόν», τόνισε ο ίδιος.

Επανέλαβε επίσης τους ισχυρισμούς ότι οι διαδηλώσεις υποκινήθηκαν από εχθρούς του Αμερικανού προέδρου, μεταξύ των οποίων και το Ιράν.

«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να καταστραφεί αυτό το έργο... εξαιτίας του Τραμπ», είπε. «Αν δεν ήταν ο Τζάρεντ Κούσνερ... κανείς δεν θα νοιαζόταν για τα φλαμίνγκο, για την Αλβανία ή για ο,τιδήποτε άλλο. Είναι ακριβώς όλο αυτό το μίσος εναντίον του Τραμπ που προκαλεί όλη αυτή την κριτική».

Δήλωσε ότι είναι βέβαιος πως τα σχέδια για την παράκτια ανάπτυξη θα προχωρήσουν παρά τις διαμαρτυρίες.

«Το σημαντικό είναι ότι οι επενδυτές δεν είναι εγκληματίες και δεν εμπλέκονται σε ξέπλυμα χρήματος», είπε ο Ράμα. «Είναι μεγάλοι επενδυτές. Πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία για την Αλβανία».

Με πληροφορίες από Financial Times