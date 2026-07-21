Ένταση στη Νότια Σινική Θάλασσα: Συμπλοκή με κουπιά και ξύλινους πασσάλους μεταξύ Κινέζων και Φιλιππινέζων

Νέα ένταση σημειώθηκε στη Νότια Σινική Θάλασσα, καθώς οι Φιλιππίνες κατήγγειλαν την Κίνα για συμπλοκή ανάμεσα σε μέλη του κινεζικού Λιμενικού και μέλη σκάφους του ναυτικού των Φιλιππίνων κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης σε αμφισβητούμενη περιοχή.

Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται να καταγράφει την αντιπαράθεση στο Ayungin Shoal, έναν ύφαλο που βρίσκεται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) των Φιλιππίνων, αλλά αποτελεί αντικείμενο διεκδίκησης από το Πεκίνο.

Επεισόδιο Κίνας - Φιλιππινών: Τι δείχνει το βίντεο

Σε ένα βίντεο διάρκειας μερικών δευτερολέπτων καταγράφεται η συμπλοκή ανάμεσα σε μέλη κινεζικού και φιλιππινέζικου πληρώματος, κατά την οποία ένας Φιλιππινέζος ναύτης φέρεται να δέχεται χτυπήματα με γκλομπ.

Η πρώτη αντίδραση από τις Φιλιππίνες

«Καλούμε τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό και την Κινεζική Ακτοφυλακή, συμπεριλαμβανομένης της ναυτικής πολιτοφυλακής τους, να σταματήσουν τις παράνομες, καταναγκαστικές, επιθετικές και παραπλανητικές ενέργειές τους στη Δυτική Θάλασσα των Φιλιππίνων και να συμμορφωθούν με την απόφαση του 2016, η οποία επιβεβαιώνει τα νόμιμα θαλάσσια δικαιώματα των Φιλιππίνων βάσει του διεθνούς δικαίου», δήλωσε αρχικά, ο στρατός των Φιλιππίνων.

Η απάντηση της Κίνας

Σε απάντηση, η Κινεζική Ακτοφυλακή κατηγόρησε τα φιλιππινέζικα σκάφη ότι αγνόησαν τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, πλησίασαν και εμβόλισαν ένα κινεζικό περιπολικό σκάφος με επικίνδυνο τρόπο και ανέφερε ότι το φιλιππινέζικο προσωπικό ήταν αυτό που επιτέθηκε πρώτο, όπως προκύπτει από σχετική δήλωση.

«Το προσωπικό των Φιλιππίνων χρησιμοποίησε πρώτα κουπιά, ξύλινους πάσσαλους και άλλα εργαλεία για να επιτεθεί επιθετικά στους Κινέζους αξιωματικούς επιβολής του νόμου», ανέφερε η δήλωση, επισημαίνοντας ότι οι κινεζικές δυνάμεις επέδειξαν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση κατά τη διαχείριση της κατάστασης, εκδίδοντας προειδοποιήσεις, πραγματοποιώντας ελιγμούς γύρω από τα σκάφη και λαμβάνοντας αναλογικά αντίμετρα.



中国海警局关于菲律宾非法“坐滩”57号舰蓄意挑衅的声明

Statement by the China Coast Guard on the Deliberate Provocation by the Philippines’ Illegally Grounded Vessel BRP Sierra Madre (LT-57)… pic.twitter.com/Y0dmwoZECO — ChineseEmbassyManila (@Chinaembmanila) July 20, 2026

Με πληροφορίες από BBC, Reuters