Ένταση στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν ανταπέδωσε τις επιθέσεις των ΗΠΑ - «Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», λέει ο Βανς

Το Ιράν προχώρησε σε αντίποινα μετά τα αμερικανικά πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον θέσεων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική ιρανική ραδιοτηλεόραση (IRIB), οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα που εξαπολύθηκαν το βράδυ της Παρασκευής. Οι Φρουροί της Επανάστασης δεν διευκρίνισαν ποιες ακριβώς στρατιωτικές εγκαταστάσεις έθεσαν στο στόχαστρο, προειδοποιώντας ωστόσο ότι «εάν οι επιθέσεις επαναληφθούν, η απάντησή μας θα είναι μεγαλύτερη από αυτήν».

🚨 BREAKING

In response to the U.S. aggression, the IRGC Navy targeted several positions of the terrorist U.S. military in the region. — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) June 26, 2026

Νωρίτερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν πλήξει αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), καθώς και εγκαταστάσεις παράκτιων ραντάρ στο Ιράν, σε αντίποινα για την επίθεση που δέχθηκε την Πέμπτη (25/6) εμπορικό φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, την οποία η Ουάσιγκτον αποδίδει στην Τεχεράνη.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της την επιχείρηση, ενώ νωρίτερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει πληροφορίες για ισχυρή έκρηξη στα νότια της χώρας. Λίγη ώρα αργότερα, το Axios ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν εξαπολύσει πλήγματα στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, πληροφορία που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από το αμερικανικό στρατιωτικό επιτελείο.

«Αμερικανικά αεροσκάφη χτύπησαν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και drones, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, μετά την επίθεση του Ιράν κατά του πλοίου M/V Ever Lovely στις 25 Ιουνίου με ένα drone μίας χρήσης», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι «η αδικαιολόγητη επιθετική ενέργεια των ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας παραβίασε σαφώς την εκεχειρία».

«Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονόμευσε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς το εμπόριο διακινείται όλο και περισσότερο μέσω αυτού του ζωτικού διεθνούς εμπορικού διαδρόμου. Οι δυνάμεις της CENTCOM συνεχίζουν να παρέχουν συντονισμό και υποστήριξη για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στενό. Ο αμερικανικός στρατός παραμένει παρών και σε εγρήγορση για να διασφαλίσει ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας με το Ιράν τηρούνται, εφαρμόζονται και ισχύουν πλήρως», πρόσθεσε.

Μετά την κλιμάκωση της έντασης, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προειδοποίησε το Ιράν με νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Την έχουμε τιμήσει. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης (MoU), μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο», έγραψε, για να καταλήξει με την προειδοποίηση: «Αλλά η βία θα αντιμετωπίζεται με βία».