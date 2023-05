Εντ Σίραν: Κέρδισε τη δίκη για το "Thinking Out Loud" - «Δεν χρειάζεται να αποσυρθώ από τη μουσική»

Υπέρ του Εντ Σίραν αποφάνθηκε δικαστήριο όσον αφορά στη μήνυση κατά του τραγουδοποιού για τα πνευματικά δικαιώματα του τραγουδιού του "Thinking Out Loud".

Ο μηνυτής είχε καταγγείλει πως το τραγούδι του Εντ Σίραν παραβίαζε τα πνευματικά δικαιώματα του "Let's Get it On" του Μάρβιν Γκέι.

Μετά από τρεις ώρες διαβουλεύσεων, που ακολούθησαν μια δίκη δύο εβδομάδων στη Νέα Υόρκη, οι ένορκοι ανακοίνωσαν την Πέμπτη την ετυμηγορία τους υπέρ του Σίραν.

Η ετυμηγορία έρχεται έξι χρόνια αφότου οι κληρονόμοι του Εντ Τάουνσεντ - ο οποίος έγραψε το τραγούδι το 1973 μαζί με τον Γκέι - κατέθεσαν αγωγή εναντίον του Σίραν, υποστηρίζοντας ότι τα δύο κομμάτια έχουν «εντυπωσιακές ομοιότητες».

«Οι μελωδικές, αρμονικές και ρυθμικές συνθέσεις του 'Thinking' είναι ουσιαστικά ή/και εντυπωσιακά παρόμοιες με τη σύνθεση των τυμπάνων του 'Let's'» αναφερόταν στην αγωγή.

Η οικογένεια του Γκέι δεν ενεπλάκη στη δίκη, αλλά η επιτυχημένη αγωγή τους κατά του Ρόμπιν Θικ για τα τραγούδι "Blurred Lines" - που προέβαλε παρόμοια επιχειρήματα - κυριάρχησε στη διαδικασία.

Σε εκείνη τη δίκη, οι ένορκοι επιδίκασαν στους κληρονόμους του Γκέι 7,4 εκατομμύρια δολάρια, αλλά αργότερα το ποσό μειώθηκε σε 5,3 εκατομμύρια δολάρια.

Ο δικηγόρος των μηνυτών είχε σταθεί ιδιαιτέρως σε μία συναυλία του Σίραν κατά την οποία είχε κάνει μείξη των δύο τραγουδιών, χαρακτηρίζοντας το mashup ως «ομολογία».

«Αν είχα κάνει αυτό για το οποίο με κατηγορείτε, θα ήμουν ηλίθιος να σταθώ στη σκηνή μπροστά σε 20.000 ανθρώπους (σ.σ. και να το κάνω αυτό)» απάντησε ο τραγουδοποιός.

Μουσικολόγος, που προσέλαβε η νομική ομάδα του Τάουνσεντ, κατέθεσε ότι, κατά τη γνώμη του, τα δύο τραγούδια «ακούγονται πολύ, πολύ παρόμοια».

Κατά τη διάρκεια της δικασίμου, ο Εντ Σίραν είχε τραγουδήσει το κομμάτι στην αίθουσα και εξηγήσει πώς το συνέθεσε.

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ο τραγουδιστής δήλωσε «προφανώς χαρούμενος από την έκβαση της υπόθεσης».

«Φαίνεται ότι τελικά δεν χρειάζεται να αποσυρθώ από την καθημερινή μου δουλειά» συμπλήρωσε, αναφερόμενος στις δηλώσεις του πως θα σταματήσει να ασχολείται με τη μουσική σε περίπτωση που χάσει τη δίκη.

«Αλλά την ίδια στιγμή είμαι απίστευτα απογοητευμένος που αβάσιμοι ισχυρισμοί όπως αυτός επιτρέπονται να φτάσουν στα δικαστήρια« συμπλήρωσε και σημείωσε πως δεν θα κερδίσει τον χρόνο που έχασε όλα αυτά τα χρόνια με αυτή την υπόθεση.

Με πληροφορίες από Rolling Stones/CNN