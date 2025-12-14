ΗΠΑ: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη της ένοπλης επίθεσης στο πανεπιστήμιο Μπράουν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό των Αρχών, για τη σύλληψη του δράστη που άνοιξε πυρ στο πανεπιστήμιο Μπράουν του Ρόουντ Άιλαντ.

Η μαζική ένοπλη επίθεση στο πανεπιστήμιο, σημειώθηκε όταν ο δράστης άνοιξε πυρ σε μια αίθουσα διδασκαλίας γύρω στις 16:00 τοπική ώρα το Σάββατο, σε κτίριο όπου διεξάγονταν εξετάσεις.

Αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος δύο φοιτητών και ο τραυματισμός άλλων εννέα, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και μέχρι τώρα, οι φοιτητές σε διάφορα σημεία της πανεπιστημιούπολης εξακολουθούν να καλούνται να παραμείνουν στις θέσεις τους μέχρι η αστυνομία να τους συνοδεύσει εκτός της περιοχής. «Αυτό είναι μια μέρα που ελπίζαμε ότι ποτέ δεν θα ερχόταν στην κοινότητά μας. Είναι βαθιά καταστροφικό για όλους μας», δήλωσε η πρόεδρος του πανεπιστημίου Μπράουν, Κριστίνα Πάξον.

Μέχρι τώρα οι Αρχές έχουν δημοσιοποιήσει ελάχιστες πληροφορίες για τον ύποπτο άνδρα, καθώς δεν είναι γνωστή ούτε η ταυτότητα, ούτε το κίνητρό του, ενώ δεν είναι γνωστό αν έχει σχέσεις και με το πανεπιστήμιο.

Βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα από κάμερες ασφαλείας, δείχνουν τον ύποπτο να βγαίνει από το κτίριο μετά την επίθεση, αλλά το πρόσωπό του δε φαίνεται.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας του Πρoβίντενς, ανέφερε ότι ο ύποπτος φορούσε μαύρα και ίσως μάσκα αλλά δεν είναι γνωστό τι είδους όπλο χρησιμοποίησε.

Το πανεπιστήμιο Μπράουν βρίσκεται στο College Hill στο Πρόβιντενς, την πρωτεύουσα του Ρόουντ Άιλαντ και διαθέτει εκατοντάδες κτίρια, μεταξύ των οποίων αμφιθέατρα, εργαστήρια και φοιτητικές εστίες.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 117 εργαστήρια, 150 γραφεία, 15 αίθουσες διδασκαλίας και 29 ερευνητικά εργαστήρια.

Με πληροφορίες από BBC