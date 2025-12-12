Ένοχος κρίθηκε άνδρας που είχε αθωωθεί για τη δολοφονία της γυναίκας του - Παρείχε νέα στοιχεία το παιδί τους

Ένας άνδρας που είχε προηγουμένως αθωωθεί για τη δολοφονία της συζύγου του με την αιτιολογία της αυτοάμυνας, κρίθηκε ένοχος για το φόνο της, αφού το παιδί τους παρουσίασε νέα στοιχεία βάσει των κανόνων της διπλής ποινικής δίωξης.

Ο Ρόμπερτ Ρόουντς, 52 ετών, από το Γουίθλεϊ του Ντέβον, καταδικάστηκε ομόφωνα από το δικαστήριο Inner London Crown για τη δολοφονία της συζύγου του, Ντον, πριν από εννέα χρόνια, στις 2 Ιουνίου 2016.

Κρίθηκε επίσης ένοχος για κακοποίηση παιδιού, καθώς προκάλεσε τραύμα σε ένα παιδί κάτω των 10 ετών σε μια προσπάθεια να καλύψει το έγκλημά του, καθώς τραυμάτισε τον εαυτό του και το παιδί και χειραγώγησε τον ανήλικο ώστε να τον τραυματίσει, σε μια προσπάθεια να καλύψει αυτό που είχε κάνει.

Η σοκαριστική υπόθεση της δολοφονίας

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Ρόουντς είχε επίσης κριθεί ένοχος για ψευδορκία στο Old Bailey το 2017 και στο οικογενειακό δικαστήριο το 2018, επειδή έδωσε ψευδείς καταθέσεις που γνώριζε ότι ήταν αναληθείς.

Η ποινή του θα επιβληθεί στο δικαστήριο Inner London Crown στις 16 Ιανουαρίου.

Η επιτροπή επανεκδίκασης άκουσε πώς ο Ρόουντς είχε αρχικά αθωωθεί για τη δολοφονία το 2017, αφού η αρχική επιτροπή πίστεψε την εκδοχή του ότι η Ντον είχε προσπαθήσει να του επιτεθεί πρώτη και ότι ο ίδιος ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Ένας βασικός μάρτυρας στη δίκη – το παιδί κάτω των 10 ετών – είπε στον θεραπευτή του τον Νοέμβριο του 2021 ότι ο πατέρας του είχε σχεδιάσει τη δολοφονία της Ντον και το είχε χειραγωγήσει ώστε να εμπλακεί σε αυτήν.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Ρόουντς περιέγραψε αυτό το γεγονός ως «το σχέδιό μας» και στη συνέχεια έβαλε το παιδί να πει ψέματα για το πώς πέθανε η μητέρα του.

Σε μια συνέντευξη, το παιδί μίλησε για το πώς ο πατέρας του είχε προκαλέσει την επιδείνωση της σχέσης του με τη μητέρα του και πώς το είχε χειραγωγήσει ώστε να βοηθήσει τον Ρόουντς να απαλλαγεί από τη μητέρα του.

Το παιδί είπε επίσης στην αστυνομία ότι κατά τη διάρκεια της εποπτευόμενης επαφής με τον Ρόουντς το 2016 και το 2017 – ενώ ήταν υπό εγγύηση μετά την κατηγορία για τη δολοφονία της Ντον – συνέχισε να του δίνει οδηγίες να ακολουθήσει το σχέδιο και του είπε ότι «έκανε κάποια λάθη».

Πώς ο άνδρας χειραγώγησε το παιδί του

Η αστυνομία είπε ότι ο Ρόουντς συνέχισε να χειραγωγεί και να προετοιμάζει το παιδί, μεταξύ άλλων κρύβοντας ένα τηλέφωνο στο σπίτι της μητέρας του, στο οποίο άφηνε μηνύματα στο παιδί για να του υπενθυμίζει τη συμφωνία που είχαν κάνει.

Η αθώωση του Ρόουντς ακυρώθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και δόθηκε άδεια για επανεκδίκαση της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της επανεκδίκασης, το δικαστήριο άκουσε πώς ο γάμος βρισκόταν σε κρίση πριν από το θάνατο της Ντον και ο Ρόουντς είχε υποβάλει αίτηση διαζυγίου.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το παιδί κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στις 7:34 μ.μ. στις 2 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ρόουντς είπε ότι η σύζυγός του είχε επιτεθεί σε αυτόν και στο παιδί τους με ένα μαχαίρι και ότι είχε ενεργήσει σε αυτοάμυνα.

Η αστυνομία βρήκε τη Ντον ξαπλωμένη στο πάτωμα της κουζίνας με το λαιμό της κομμένο σε εκτεταμένο βαθμό.

Με πληροφορίες από Guardian