Ένοχος για 32 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης δήλωσε ένας Βρετανός - Νάρκωνε και βίαζε τη σύντροφό του

Ένας Βρετανός δήλωσε ένοχος σήμερα για 32 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, μεταξύ αυτών και βιασμούς, σε βάρος της συντρόφου του.

Η γυναίκα κατά τη διάρκεια των βιασμών ήταν είτε ναρκωμένη, είτε κοιμισμένη, με τα περιστατικά να σημειώνονται σε μια περίοδο δέκα ετών.

Η υπόθεση αυτή, η πιο πρόσφατη στη Βρετανία, θυμίζει έντονα εκείνη του Ντομινίκ Πελικό. Η πρώην σύζυγός του, η Ζιζέλ Πελικό, έγινε παγκόσμιο σύμβολο κατά της σεξουαλικής βίας, αφού μίλησε δημοσίως για τους βιασμούς που υπέστη, ούσα ναρκωμένη, από δεκάδες άνδρες τους οποίους στρατολόγησε ο Ντομινίκ Πελικό μέσω του διαδικτύου.

Η νέα υπόθεση βιασμών στη Βρετανία

Ο Βρετανός, που είναι ηλικίας περίπου 40 ετών και η ταυτότητά του δεν αποκαλύφθηκε για νομικούς λόγους, μπορεί να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη. Σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου στο Νορθάμπτον της κεντρικής Αγγλίας. Κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση της συντρόφου του ενώ εκείνη ήταν υπό την επήρεια φαρμάκων, καθώς και για τη βιντεοσκόπηση των πράξεών του.

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Σε δέκα από αυτές τις περιπτώσεις, μεταξύ Ιανουαρίου 2014-Σεπτεμβρίου 2025, «συνεργάστηκε με άγνωστο πρόσωπο», ανέφερε το δικαστήριο. Στην ακροαματική διαδικασία δεν αποκαλύφθηκε ο αριθμός των ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Οι συνήγοροι του Βρετανού αρνούνται ότι το θύμα ήταν ναρκωμένο, όμως η εισαγγελία λέει ότι σε όλες τις περιπτώσεις η γυναίκα δεν ήταν σε θέση να αντιδράσει, λόγω των φαρμάκων που της είχαν χορηγηθεί.

Η ποινή του θα ανακοινωθεί στις 18 Σεπτεμβρίου, όμως ο δικαστής Ντέιβιντ Χέρμπερτ προειδοποίησε ήδη από σήμερα ότι είναι «αναπόφευκτη» μια βαριά καταδίκη.

Πολλές έρευνες είναι σε εξέλιξη στη Βρετανία για παρόμοιες υποθέσεις. Στο Στόκπορτ ο σύζυγος μιας γυναίκας που τη νάρκωνε και τη βίαζε θα δικαστεί τον Σεπτέμβριο, μαζί με άλλους 12 άνδρες που συμμετείχαν στην κακοποίηση. Τον Ιανουάριο, ένας Βρετανός δήλωσε ένοχος επειδή νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του επί 13 χρόνια. Άλλοι πέντε άνδρες κατηγορούνται για σεξουαλική κακοποίηση της γυναίκας αυτής και οι τέσσερις δηλώνουν αθώοι. Το θύμα σε αυτήν την υπόθεση, η Τζοάν Γιανγκ, αποφάσισε να αποποιηθεί το δικαίωμά της στην ανωνυμία, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ζιζέλ Πελικό.

Με πληροφορίες από AFP και ΑΠΕ-ΜΠΕ