Ένοχες Airbus και Air France για την τραγωδία της πτήσης Ρίο–Παρίσι με 228 νεκρούς το 2009

Δικαστήριο Εφετών στο Παρίσι έκρινε ένοχες τις Airbus και Air France για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχετικά με την αεροπορική τραγωδία της πτήσης AF447 Ρίο–Παρίσι το 2009, στην οποία έχασαν τη ζωή τους και οι 228 επιβαίνοντες.

Η απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη σε μια πολυετή δικαστική διαμάχη που διαρκεί σχεδόν δύο δεκαετίες και αφορά μία από τις πιο πολύνεκρες αεροπορικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας. Συγγενείς των θυμάτων, κυρίως από τη Γαλλία, τη Βραζιλία και τη Γερμανία, βρέθηκαν στο δικαστήριο για την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, έπειτα από 17 χρόνια προσπαθειών να αποδοθούν ευθύνες για το δυστύχημα.

Το δικαστήριο επέβαλε στις δύο εταιρείες το ανώτατο προβλεπόμενο πρόστιμο για το αδίκημα της εταιρικής ανθρωποκτονίας, ύψους 225.000 ευρώ για καθεμία. Τα πρόστιμα χαρακτηρίστηκαν ουσιαστικά συμβολικά, καθώς αντιστοιχούν στα έσοδα που καταγράφουν οι δύο εταιρείες μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Ωστόσο, συγγενείς των θυμάτων τόνισαν ότι η καταδίκη αποτελεί σημαντική ηθική δικαίωση μετά από 17 χρόνια δικαστικών μαχών.

Το 2023, πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε αθωώσει τόσο την Airbus όσο και την Air France, οι οποίες αρνούνταν διαρκώς τις κατηγορίες. Η υπόθεση επανεξετάστηκε εξ ολοκλήρου στο Εφετείο, με νέα αξιολόγηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων.

Η πτήση AF447 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ την 1η Ιουνίου 2009 ενώ πετούσε πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό, εν μέσω καταιγίδας. Τα μαύρα κουτιά του Airbus A330 εντοπίστηκαν δύο χρόνια αργότερα έπειτα από πολύμηνες υποθαλάσσιες έρευνες.

Σύμφωνα με την επίσημη έρευνα που δημοσιοποιήθηκε το 2012, το Airbus A330 εισήλθε σε κατάσταση απώλειας στήριξης (stall) αφού οι πιλότοι αντέδρασαν λανθασμένα σε δυσλειτουργία των αισθητήρων ταχύτητας, οι οποίοι είχαν παγώσει λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών. Το αεροσκάφος κατέπεσε στον Ατλαντικό λίγα λεπτά αργότερα.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι η τραγωδία δεν οφειλόταν μόνο στα λάθη των χειριστών, αλλά και σε σοβαρές παραλείψεις τόσο της Airbus όσο και της Air France. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν ζητήματα εκπαίδευσης των πιλότων, αλλά και προηγούμενα περιστατικά με τους ίδιους αισθητήρες, τα οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς από τις δύο εταιρείες.

