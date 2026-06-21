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Εννέα τραυματίες από κεραυνό σε κατασκήνωση στη Γερμανία

Από το χτύπημα τραυματίστηκαν οκτώ ενήλικες και ένα 13χρονο παιδί

The LiFO team
The LiFO team
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplashed
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Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπεσε σε κατασκήνωση στη νοτιοδυτική Γερμανία, στη διάρκεια ισχυρής καταιγίδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ράστατ της Βάδης-Βυρτεμβέργης, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλο τουρνουά χάντμπολ με τη συμμετοχή περίπου 120 ομάδων. Ο χώρος του αθλητικού κέντρου χρησιμοποιούνταν και ως κατασκήνωση για αθλητές και συνοδούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν από τις 23:00 οι ισχυροί άνεμοι απείλησαν να παρασύρουν σκηνές που είχαν στηθεί στον χώρο. Την ώρα που αρκετοί παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να τις ασφαλίσουν, κεραυνός έπληξε την περιοχή.

Από το χτύπημα τραυματίστηκαν οκτώ ενήλικες και ένα 13χρονο παιδί. Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς.

Ένα δεύτερο περιστατικό καταγράφηκε λίγες ώρες αργότερα στο Μίνσινγκεν, επίσης στη Βάδη-Βυρτεμβέργη. Σύμφωνα με τις αρχές, κεραυνός έπεσε κοντά σε μεγάλη σκηνή εκδηλώσεων, με αποτέλεσμα μια 71χρονη γυναίκα να υποστεί ηλεκτροπληξία. Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο και η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι καταιγίδες προκάλεσαν παράλληλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής, με αρκετές συνοικίες να μένουν χωρίς ρεύμα για περίπου 90 λεπτά.

Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος καταιγίδων παραμένει αυξημένος, ενώ από την Κυριακή αναμένεται νέο κύμα ζέστης σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν ακόμη και την κατάρριψη του ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο στη Βάδη-Βυρτεμβέργη.

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

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