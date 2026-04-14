«Ένας πάπας που χρησιμοποιεί το μυαλό του»: Οι Ιταλοί παίρνουν θέση στη διαμάχη του Ποντίφικα με τον Τραμπ

Στον τοίχο του πίσω δωματίου ενός οπτικού στο Borgo Pio, μια γειτονιά της Ρώμης που συνορεύει με το Βατικανό, κρέμονται φωτογραφίες πέντε παπών από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, αποτυπώνοντας τόσο τη σύγχρονη ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας όσο και την πορεία του καταστήματος.

Ο ιδιοκτήτης, Walter Colantini, που είχε φτιάξει γυαλιά για έναν από τους ποντίφικες, θυμήθηκε τις διπλωματικές εντάσεις μεταξύ Βατικανού και Λευκού Οίκου κατά τον Πόλεμο του Κόλπου. Ωστόσο, όπως είπε, τίποτα δεν συγκρίνεται με τη ρήξη που προκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την κριτική του πάπα Λέοντα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Σε μια έντονη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Πάπα Λέοντα - τον πρώτο Αμερικανό πάπα - «αδύναμο απέναντι στο έγκλημα» και «καταστροφικό στην εξωτερική πολιτική», ισχυριζόμενος ότι εξελέγη μόνο επειδή ο ίδιος βρισκόταν στον Λευκό Οίκο.

Στη συνέχεια δημοσίευσε μια εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη που τον απεικόνιζε με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στον Χριστό, πριν τη διαγράψει. «Ο Τραμπ είναι εκτός ορίων, δεν έχει φρένα», σχολίασε ο Colantini.

Την άποψη αυτή συμμερίζονται και άλλοι καταστηματάρχες της περιοχής, οι οποίοι έχουν μακρά σχέση με το Βατικανό και παρακολουθούν με ανησυχία την επιδείνωση των σχέσεων με την Ουάσιγκτον. Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, καθολικός στο θρήσκευμα, δήλωσε στο Fox News ότι το Βατικανό θα πρέπει «να περιοριστεί σε ζητήματα ηθικής και Εκκλησίας» και να αφήσει τον πρόεδρο «να χαράσσει τη δημόσια πολιτική των ΗΠΑ».

«Το πρόβλημα με τον Τραμπ είναι ότι δεν ξέρουμε τι σκέφτεται»

Ο Raniero Mancinelli, ράφτης εκκλησιαστικών αμφίων, δήλωσε: «Το πρόβλημα με τον Τραμπ είναι ότι δεν ξέρουμε τι σκέφτεται ή τι θα κάνει από τη μια μέρα στην άλλη. Λέει και κάνει πολύ περίεργα πράγματα. Όταν εκλέχθηκε, μιλούσε για ειρήνη και τερματισμό των πολέμων, όμως ο κόσμος βρίσκεται σε μια πολύ ανησυχητική κατάσταση».

Επισκέπτες στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου εξέφρασαν επίσης ανησυχία για τη σύγκρουση και στήριξη προς τον πάπα. «Ο Τραμπ έχει ξεπεράσει κάθε ηθικό όριο, αλλά πλέον δεν με εκπλήσσει», είπε ο Andries DeWinter από το Βέλγιο. «Ήθελε να κάνει την Αμερική μεγάλη ξανά, αλλά αντίθετα τη βυθίζει. Ο πάπας Λέων μιλά με αλήθεια και αξίες - το ακριβώς αντίθετο».

Επισκέπτρια από το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε: «Ο Τραμπ κοιτά μόνο τον εαυτό του. Ο Λέων είναι εξαιρετικός και ελπίζω να συνεχίσει να του αντιστέκεται».

«Είναι λίγο αλαζόνας, αλλά έτσι είναι»

Ωστόσο, δύο Αμερικανοί καθολικοί δήλωσαν ότι, παρότι σέβονται τον πάπα, στηρίζουν τον Τραμπ. «Θέλουμε ειρήνη, αλλά πιστεύουμε ότι κάνει τον κόσμο πιο ασφαλή», είπε η Σούζαν. «Είναι λίγο αλαζόνας, αλλά έτσι είναι».

Ο πάπας Λέων, που θεωρείται πιο ήπιος και διακριτικός από τον προκάτοχό του Πάπα Φραγκίσκο, εξελέγη τον Μάιο του περασμένου έτους. Από τότε έχει περάσει από μια πιο προσεκτική στάση - με εκκλήσεις για εκεχειρίες και διπλωματία - σε πιο έντονο ηθικό λόγο.

Έχει καταδικάσει ολοένα και πιο έντονα τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και γενικότερα τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα μετά την απειλή του Τραμπ να «εξαλείψει έναν ολόκληρο πολιτισμό» στο Ιράν.

Και οι καρδινάλιοι της Εκκλησίας έχουν ασκήσει έντονη κριτική. Σε συνέντευξη στο CBS, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι επιτέθηκε φραστικά στον Λέοντα μετά από συνέντευξη τριών Αμερικανών καρδιναλίων στην εκπομπή “60 Minutes”, οι οποίοι στήριξαν τις θέσεις του πάπα. «Κάνει λάθος στα ζητήματα», είπε. «Δεν νομίζω ότι πρέπει να εμπλέκεται στην πολιτική».

Ο Λέων, ωστόσο, δεν αναμένεται να υποχωρήσει. Απαντώντας στις επιθέσεις Τραμπ, δήλωσε ότι δεν φοβάται την αμερικανική κυβέρνηση και θα συνεχίσει να μιλά κατά του πολέμου.

Η σύγκρουση προκάλεσε κύμα στήριξης προς τον πάπα από Ευρωπαίους πολιτικούς. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας,Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε τις δηλώσεις Τραμπ «απαράδεκτες». Ο Τραμπ αντέδρασε λέγοντας ότι «απαράδεκτη» είναι η ίδια, επειδή δεν στηρίζει τον πόλεμο με το Ιράν.

«Έμεινα έκπληκτος από εκείνη. Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Guardian