To ένα τρίτο της Gen Z πιστεύει ότι έχει «την έκτη αίσθηση»

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, σημαντικό ποσοστό της Γενιάς Ζ (Generation Z) φαίνεται να στρέφεται σε έννοιες που σχετίζονται με τη διαίσθηση και τις «ψυχικές ικανότητες», σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ευρήματα δείχνουν ότι αρκετοί νέοι που ανήκουν στη γενιά που γεννήθηκε μεταξύ 1997 και 2012 δηλώνουν ότι βιώνουν στιγμές έντονης διαίσθησης, τις οποίες αποδίδουν σε μια μορφή «έκτης αίσθησης».

Το ένα τρίτο της Γενιάς Ζ στις ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι έχει βιώσει διπλάσιες «ψυχικές στιγμές» σε σχέση με τους Boomers (σ.σ. αυτοί που γεννήθηκαν μεταξύ 1946 και 1964), σύμφωνα με έρευνα της Talker Research.

Αν και οι ψυχικές ικανότητες μπορεί να περιλαμβάνουν από επικοινωνία με τους νεκρούς, μέχρι οράματα από αντικείμενα και μέρη, όσοι ανήκουν στη Γενιά Ζ δήλωσαν ότι για αυτούς σημαίνουν κυρίως ισχυρή διαίσθηση για το πώς θα εξελιχθούν οι καταστάσεις.

Στην έρευνα, το 33% ανέφερε ότι «καταλαβαίνει πότε κάτι δεν πάει καλά», το 28% ότι μπορεί να αντιληφθεί την ανειλικρίνεια, ενώ το 26% δήλωσε ότι έχει ένστικτο για το πότε πρέπει να απομακρυνθεί από μια κατάσταση.

Για όσους είναι άνω των 29 και νιώθουν παραμελημένοι, να σημειωθεί ότι κάποιες διαισθήσεις είναι κοινές μεταξύ γενεών: τόσο οι Boomers όσο και η Gen Z δήλωσαν ότι έχουν «έκτη αίσθηση» για τα οικονομικά, ενώ οι Millennials συμφώνησαν σε θέματα σχέσεων.

Η Γενιά Χ (σ.σ. αυτοί που έχουν γεννηθεί μεταξύ 1965 και 1980) ήταν επίσης η γενιά με τη μεγαλύτερη πιθανότητα να προβλέπει σωστά τα αποτελέσματα, σύμφωνα με την έρευνα.

Αν και κάποιοι μπορεί να κουνάνε το κεφάλι τους λέγοντας «αυτό δεν είναι ψυχική ικανότητα, είναι απλή λογική», τέτοιες πεποιθήσεις έχουν γίνει όλο και πιο διαδεδομένες με την άνοδο των κοινωνικών δικτύων.

Έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για κάρτες ταρώ, κρυστάλλους και αστρολογία, ενώ viral έχουν γίνει και θεωρίες όπως το manifestation και το «delulu», που βασίζονται στην ιδέα ότι αν πιστέψεις κάτι αρκετά έντονα, μπορεί να συμβεί.

Μελέτη του 2025 από το Pew Research Center έδειξε ότι το 30% των Αμερικανών συμβουλεύεται αστρολογία, ταρώ ή μέντιουμ τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, με τους περισσότερους να το κάνουν για ψυχαγωγία.

Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με τις αυξανόμενες ανησυχίες για την κατάσταση του κόσμου: κοινωνικοοικονομική αστάθεια, γεωπολιτική ένταση, κλιματική κρίση και ελλείψεις στην ψυχική υγεία ωθούν ορισμένους νέους να αναζητούν αλλού αίσθηση ελέγχου.

Ωστόσο, παρά την ελκυστικότητα τέτοιων «διαισθήσεων», η πλειονότητα των νέων παραμένει σκεπτική ή τουλάχιστον αβέβαιη για την εγκυρότητά τους. Από τους συμμετέχοντες της έρευνας, το 35% δήλωσε ότι δεν αισθάνεται σίγουρο πως μπορεί να ξεχωρίσει τη διαίσθηση από το άγχος.

Με πληροφορίες από euronews.com