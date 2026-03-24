Ενα transmasc football club στο Λονδίνο φτιάχνει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ομάδα

Κάθε Τρίτη σε ένα γήπεδο στο ανατολικό Λονδίνο, το Homme Football Club μαζεύει κυρίως transmasc παίκτες για κάτι που ξεκίνησε σαν χαλαρό πεντάρι μετά τη δουλειά και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε κάτι μεγαλύτερο. Οχι μόνο σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά σε έναν χώρο όπου η χαρά του παιχνιδιού συναντά τη φιλία, την πολιτισμική ταυτότητα, την αλληλοϋποστήριξη και μια πιο δημιουργική ιδέα για το τι μπορεί να είναι μια queer αθλητική κοινότητα.

Το club ιδρύθηκε το 2025 από τον Areena Ang, έναν καλλιτέχνη από τη Μαλαισία που ζει στο Λονδίνο τα τελευταία οκτώ χρόνια. Η αφορμή ήταν απλή, αλλά αποκαλυπτική: παρότι η πόλη έχει δει τα τελευταία χρόνια αρκετές queer και trans-friendly ποδοσφαιρικές ομάδες, ο Ang ένιωθε ότι έλειπε ένας χώρος ειδικά για transmasc άτομα και, ταυτόχρονα, ένας χώρος που να μην αναπαράγει τη λευκότητα πολλών queer σκηνών του Λονδίνου. Εκεί ακριβώς το Homme Football Club αρχίζει να ξεχωρίζει.

Οχι μόνο επειδή περιγράφεται ως ένα από τα πρώτα transmasc football clubs στον κόσμο, αλλά επειδή από την αρχή χτίστηκε ως κάτι με σαφή πολιτισμική και αισθητική συνείδηση. Αυτό φαίνεται ακόμη και από τον τρόπο που παρουσιάζεται online. Η σελίδα του μοιάζει περισσότερο με zine ή artist project παρά με κλασικό αθλητικό site. Και αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Ο Ang μιλά ανοιχτά για την ανάγκη να περάσει μέσα στο club μια καλλιτεχνική γλώσσα, ένα είδος υβριδίου ανάμεσα στο sport culture και τον χώρο της σύγχρονης τέχνης όπου ο ίδιος δραστηριοποιείται. Με έναν ενδιαφέροντα τρόπο, το Homme Football Club δεν προσπαθεί να αποδείξει ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει inclusive με τους συνηθισμένους όρους. Προσπαθεί να ξαναστήσει από την αρχή το σύμπαν του, να του δώσει νέο ύφος, νέο κοινό και νέα φαντασία.

Αυτό έχει και προσωπική ρίζα. Ο Ang λέει ότι, ερχόμενος από τη Μαλαισία, δυσκολεύτηκε με τον ατομικισμό και την ηθική ψυχρότητα που ένιωθε στον λονδρέζικο κόσμο της τέχνης. Το ποδόσφαιρο, αντί να λειτουργήσει σαν απλό χόμπι ή σαν κάποια βελτιωτική άσκηση, λειτούργησε σαν τρόπος επανασύνδεσης με πιο βασικές αξίες: τη χαρά, τη συλλογικότητα, τη σωματική ελευθερία, το μοίρασμα του χρόνου με άλλους. Είναι ίσως από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές του Homme ότι δεν προέκυψε από αθλητικό επαγγελματισμό, αλλά από την ανάγκη να ξαναβρεθεί η κοινότητα εκεί όπου η πόλη παράγει συχνά απομόνωση.

φωτογραφία: Indi Setyawan

Το project έχει ήδη αρχίσει να απλώνεται πέρα από το γήπεδο. Η πρόσφατη συνεργασία του Ang με τον φωτογράφο Indi Setyawan, με τίτλο Homme Apartment, φαντάζεται πώς θα ήταν αν το club διέθετε έναν δικό του φυσικό χώρο. Οι εικόνες, τραβηγμένες σε μια παλιά πτέρυγα νοσοκομείου που μοιάζει παγωμένη στον χρόνο από τη δεκαετία του '80, χρησιμοποιούν την αισθητική του αμερικανικού college dorm και της fraternity κουλτούρας για να τη στρέψουν αλλού. Οχι προς τη γνώριμη ετεροκανονική φαντασίωση της ανδρικής συνύπαρξης, αλλά προς έναν queer και trans χώρο όπου η οικειότητα, η φιλία και η χαρά μπορούν να κατοικήσουν χωρίς απολογία.

Εκεί το Homme Football Club γίνεται κάτι περισσότερο από ένα καλοσχεδιασμένο grassroots club. Γίνεται ένας μικρός μηχανισμός επαναγραφής εικόνων. Παίρνει γνώριμους κώδικες αρρενωπότητας, ομαδικότητας και νεανικής συλλογικής ζωής και τους ξαναγράφει από την πλευρά ανθρώπων που ιστορικά αποκλείονταν από αυτούς. Η εικόνα της ομάδας δεν λέει απλώς «και εμείς υπάρχουμε». Λέει κάτι πιο φιλόδοξο: ότι αυτοί οι χώροι μπορούν να υπάρξουν αλλιώς.

Και βέβαια η σημασία του club δεν είναι μόνο συμβολική ή αισθητική. Για τα μέλη του, το Homme Football Club έχει γίνει πρακτικός χώρος φροντίδας. Ενα μέρος όπου ανταλλάσσονται πληροφορίες, συναισθηματική υποστήριξη, ακόμη και χρήσιμοι πόροι για ζητήματα όπως η gender-affirming care. Εκεί η ομάδα παύει οριστικά να είναι μόνο ποδόσφαιρο. Γίνεται κοινωνική δομή, ένα μικρό δίκτυο επιβίωσης αλλά και χαράς.

Ο ίδιος ο Ang φαίνεται να το βλέπει εξαρχής έτσι. Το Homme δεν είναι για εκείνον μόνο μια αθλητική ομάδα αλλά ένα ανοιχτό project που εξελίσσεται διαρκώς. Ηδη αναπτύσσει ένα arts and culture wing, ενώ έχει ξεκινήσει και το Trans Artist Forum, μια μηνιαία συνάντηση για trans καλλιτέχνες, συγγραφείς και δημιουργικούς ανθρώπους που θέλουν να ανταλλάσσουν ιδέες, έρευνα και feedback. Με άλλα λόγια, το Homme Football Club δεν θέλει απλώς να χωρέσει transmasc άτομα σε έναν υπάρχοντα χώρο. Θέλει να χτίσει έναν δικό του μικρό κόσμο.

Κάπου εκεί βρίσκεται και η πραγματική ομορφιά του. Σε μια εποχή όπου η queer ορατότητα συχνά εξαντλείται σε εικόνα, branding και σωστή γλώσσα, το Homme φαίνεται να φτιάχνει κάτι πιο ουσιαστικό: μια κοινότητα με σώμα, ρυθμό, μορφή και συνέχεια. Ενα μέρος όπου το παιχνίδι, η τέχνη, η επιθυμία να ανήκεις και η transmasc εμπειρία δεν εμφανίζονται σαν ξεχωριστά πράγματα, αλλά σαν μία ενιαία, ζωντανή πρόταση για το πώς μπορεί να μοιάζει μια άλλη, πιο συλλογική ζωή.