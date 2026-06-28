Ένα μέρος για να αγαπάς χωρίς να σε κρίνουν: μέσα σε ένα καταφύγιο ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στην Ακτή Ελεφαντοστού

Η πόρτα είναι πάντα μισάνοιχτη.

Σε έναν λαϊκό δρόμο της Αμπιτζάν, σε ένα τριώροφο σπίτι χωρίς πινακίδα, χωρίς εμφανές όνομα, χωρίς τίποτα που να προδίδει τι συμβαίνει μέσα, νέοι ΛΟΑΤΚΙ+ άνθρωποι βρίσκουν για λίγο έναν τόπο όπου μπορούν να αναπνεύσουν. Έρχονται από το Καμερούν, τη Νιγηρία, τη Σενεγάλη, το Μάλι, τη Γουινέα ή και από την ίδια την Ακτή Ελεφαντοστού. Κάποιοι έχουν χτυπηθεί από συγγενείς. Κάποιοι έχουν διωχθεί από το σπίτι τους. Κάποιοι φοβούνται την αστυνομία. Κάποιοι δεν έχουν πια πού να πάνε.

Το καταφύγιο ανήκει στην οργάνωση Arc-en-Ciel και λειτουργεί στην Αμπιτζάν ως ένας από τους ελάχιστους χώρους προστασίας για ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους σε μια περιοχή όπου η ομοφοβία δεν είναι μόνο κοινωνική προκατάληψη. Σε πολλές χώρες είναι νόμος, αστυνομική πρακτική, δημόσιος διασυρμός, οικογενειακή βία, θρησκευτική εκστρατεία και πολιτικό εργαλείο.

Στην Ακτή Ελεφαντοστού, οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων του ίδιου φύλου δεν ποινικοποιούνται. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει προστασία. Δεν υπάρχει νομική ασπίδα απέναντι στις διακρίσεις, ενώ τα τελευταία χρόνια το κοινωνικό, πολιτικό και θρησκευτικό κλίμα έχει γίνει πολύ πιο εχθρικό για τις σεξουαλικές μειονότητες. Η χώρα μοιάζει πιο ήπια σε σχέση με γειτονικά κράτη, αλλά για όσους φτάνουν στο καταφύγιο της Arc-en-Ciel η ασφάλεια παραμένει εύθραυστη.

φωτογραφία: Alfredo Caliz

Στη Δυτική Αφρική, η αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ επίθεση εντείνεται. Τους τελευταίους μήνες, χώρες όπως ο Νίγηρας, η Μπουρκίνα Φάσο και η Σενεγάλη έχουν αυστηροποιήσει το νομικό πλαίσιο. Στην Γκάνα, ο πρόεδρος Τζον Μαχάμα εξετάζει νομοθεσία που έχει ήδη εγκριθεί από το κοινοβούλιο και προβλέπει ποινές για τις σεξουαλικές μειονότητες. Σε περίπου τριάντα αφρικανικές χώρες, οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων του ίδιου φύλου τιμωρούνται με φυλάκιση. Σε ορισμένες, όπως η Ουγκάντα, υπάρχει ακόμη και η απειλή της θανατικής ποινής.

Μέσα σε αυτό το τοπίο, το σπίτι της Arc-en-Ciel μοιάζει σχεδόν απίθανο. Ένα καταφύγιο όπου οι άνθρωποι που έχουν μάθει να κρύβονται μπορούν, έστω προσωρινά, να κοιμηθούν χωρίς να φοβούνται ότι κάποιος θα τους χτυπήσει την πόρτα.

Ο Ichane, 24 ετών, γεννήθηκε σε μικρή πόλη της Ακτής Ελεφαντοστού. Από παιδί τον ακολουθούσαν οι κοροϊδίες και οι προσβολές. Πίστεψε ότι στην Αμπιτζάν θα μπορούσε να χαθεί μέσα στο πλήθος. Δούλευε ως μάγειρας, μέχρι που, όπως λέει, οι εργοδότες του έμαθαν τον σεξουαλικό του προσανατολισμό και τον πέταξαν στον δρόμο. Η οικογένειά του δεν ήθελε να τον δεχτεί. Έτσι μάζεψε ό,τι του είχε απομείνει και πήγε στο καταφύγιο.

«Φοβάμαι τους ανθρώπους», λέει.

φωτογραφία: Alfredo Caliz

Ο Ousmane, 28 ετών, ήρθε από τη Σενεγάλη. Μέχρι πρόσφατα, λέει, η ζωή του ήταν ήσυχη, όσο ήσυχη μπορεί να είναι η ζωή ενός γκέι άνδρα που πρέπει να κρύβεται. Έβγαινε με φίλους, πήγαινε στην παραλία, είχε σχέσεις, όλα όμως μυστικά. Η αυστηροποίηση του νόμου στη Σενεγάλη άλλαξε τα πάντα. Από τη μια στιγμή στην άλλη, φίλοι του άρχισαν να συλλαμβάνονται. Οι φήμες μέσα στην οικογένεια πλήθαιναν. Η αίσθηση ότι τον παρακολουθούν έγινε καθημερινότητα.

«Δεν τολμάς ούτε να βγεις από το δωμάτιό σου», λέει.

Κάποια στιγμή έφυγε. Έφτασε στην Αμπιτζάν χωρίς χρήματα, χωρίς ρούχα, σχεδόν χωρίς τίποτα, για να μη δώσει υποψίες πριν φύγει. Πήγε στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αλλά δεν βρήκε λύση. Ύστερα, ψάχνοντας στο διαδίκτυο, βρήκε την Arc-en-Ciel. Εκεί του έδωσαν ένα κρεβάτι και λίγη ησυχία. Μόλις έφτασε, έκανε τεστ HIV. Ήταν θετικός και δεν το γνώριζε.

Η ιστορία του δεν είναι εξαίρεση. Στο καταφύγιο, η σεξουαλική ταυτότητα, η φυγή, η φτώχεια, η υγεία και ο φόβος μπλέκονται διαρκώς. Άνθρωποι που έχουν διωχθεί από το σπίτι τους φτάνουν συχνά χωρίς φάρμακα, χωρίς χρήματα, χωρίς έγγραφα, χωρίς δίκτυο υποστήριξης. Κάποιοι είναι οροθετικοί. Κάποιοι έχουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Κάποιοι έχουν αυτοτραυματιστεί ή έχουν σκεφτεί να αυτοκτονήσουν.

Η ψυχολόγος του κέντρου, Marie Laure Tanoh, βλέπει καθημερινά ανθρώπους που φτάνουν με άγχος, αϋπνία, ενοχές, κρίσεις πανικού και βαθιά εσωτερικευμένη ντροπή. Πολλοί έχουν χάσει τη δουλειά τους, την οικογένειά τους, τους φίλους τους. Πολλοί έχουν προσπαθήσει να αλλάξουν, επειδή η κοινωνία γύρω τους τους είπε ότι αυτό που είναι δεν πρέπει να υπάρχει.

Η δουλειά της, λέει, είναι να τους βοηθήσει να δεχτούν τον εαυτό τους όπως είναι.

φωτογραφία: Alfredo Caliz

Το σπίτι της Arc-en-Ciel είναι λιτό. Περίπου τριάντα νέοι μοιράζονται οκτώ μικρά δωμάτια, γεμάτα κουκέτες. Υπάρχει κουζίνα, γραφεία, μια αίθουσα συναντήσεων και ένας μικρός χώρος όπου μπορεί κανείς να προσευχηθεί ή απλώς να καθίσει και να κοιτάξει έξω από το παράθυρο. Οι ίδιοι οι φιλοξενούμενοι καθαρίζουν εκ περιτροπής και μαγειρεύουν με το ρύζι που τους παρέχει η οργάνωση.

Λείπουν σχεδόν τα πάντα.

Μέχρι πρόσφατα, η Arc-en-Ciel λάμβανε χρηματοδότηση από την αμερικανική αναπτυξιακή βοήθεια. Η διακοπή της USAID το 2025 είχε άμεσες συνέπειες. Πέντε εργαζόμενοι απολύθηκαν, ανάμεσά τους και δύο κοινοτικοί διαμεσολαβητές που έκαναν πρόληψη και ενημέρωση. Οι δραστηριότητες περιορίστηκαν. Το κέντρο συνεχίζει χάρη στη στήριξη της οργάνωσης Solthis, που του εξασφαλίζει δύο ακόμη χρόνια λειτουργίας. Μετά, κανείς δεν ξέρει.

Ο Elvis Gnao, ιδρυτής της Arc-en-Ciel, είναι πάνω από 50 ετών και λέει ότι τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. «Είναι τρομερό αυτό που ζουν αυτά τα παιδιά», λέει.

Η επιδείνωση δεν αφορά μόνο τους νόμους. Αφορά το κλίμα. Στην Ακτή Ελεφαντοστού, το 2024, τα κοινωνικά δίκτυα έγιναν πεδίο έντονης ομοφοβικής εκστρατείας εναντίον των woubis, όπως αποκαλούνται εκεί οι γκέι άνδρες. Η καμπάνια στα TikTok και Facebook οδήγησε σε επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας. Κάποια στιγμή, ομάδα νέων απείλησε ότι θα κάψει το κέντρο της Arc-en-Ciel. Οι φιλοξενούμενοι μεταφέρθηκαν από την πίσω πόρτα σε ασφαλή διαμερίσματα.

φωτογραφία: Alfredo Caliz

Το σπίτι παραμένει μέχρι σήμερα διακριτικό. Οι γείτονες ξέρουν. Κάποιοι κοιτάζουν αλλού. Κάποιοι κοιτάζουν εχθρικά. Μητέρες λένε στα παιδιά τους να μην μπαίνουν ποτέ «στο πράσινο σπίτι». Μέχρι στιγμής, η οργάνωση κρατά καλές σχέσεις με τον παραδοσιακό αρχηγό της γειτονιάς και αυτό λειτουργεί ως ένα είδος άτυπης προστασίας. Όμως κανείς δεν νιώθει πραγματικά ασφαλής.

Ο Souleymane έφτασε στην Αμπιτζάν ύστερα από μια επίθεση που παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή. Όλα άρχισαν όταν άφησε ξεκλείδωτο το κινητό του στο οικογενειακό σπίτι. Ένας θείος του απάντησε σε κλήση, βρήκε μηνύματα και ίχνη από μυστικές συναντήσεις. Όταν ο Souleymane γύρισε στο σπίτι, δέχτηκε άγρια επίθεση. Ένας φίλος τον βοήθησε να φύγει. Πήγε πρώτα στο Μάλι, αλλά και εκεί, λέει, η αστυνομία παρακολουθούσε εφαρμογές και ομάδες WhatsApp, στήνοντας παγίδες σε γκέι άνδρες. Έτσι κατέληξε στην Αμπιτζάν.

«Πιστεύω στον Θεό», λέει, «αλλά πολλές μέρες αναρωτιέμαι γιατί μας κάνει να περνάμε όλο αυτό».

Ο Samuel, 28 ετών, από το Καμερούν, έχει περάσει τη μισή του ζωή φεύγοντας. Πήγε στη Σενεγάλη, όπου εργαζόταν σε εταιρεία επικοινωνίας. Όταν η σύλληψη ενός γνωστού δημοσιογράφου προκάλεσε πανικό στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα του Ντακάρ, φοβήθηκε ότι το νήμα θα έφτανε και σε εκείνον. Έλαβε ειδοποίηση να παρουσιαστεί στο αστυνομικό τμήμα. Το ίδιο απόγευμα αγόρασε εισιτήριο και πέταξε για την Αμπιτζάν.

Στο καταφύγιο δεν έχει τις καλύτερες συνθήκες, λέει, αλλά έχει κάτι πιο βασικό: ένα μέρος όπου μπορεί να αναπνεύσει. Το όνειρό του είναι να φτάσει στην Ευρώπη με ανθρωπιστική βίζα. Ξέρει όμως πόσο δύσκολο είναι.

Η Ευρώπη επιστρέφει ξανά και ξανά στις αφηγήσεις των ανθρώπων του καταφυγίου. Όχι ως τουριστικός προορισμός, αλλά ως σχεδόν μυθικός τόπος ασφάλειας. Ένα μέρος όπου θα μπορούσαν να αγαπούν χωρίς να κρίνονται, χωρίς να κρύβονται, χωρίς να σβήνουν φωτογραφίες, συνομιλίες και εφαρμογές από το κινητό τους κάθε φορά που χτυπά η πόρτα.

φωτογραφία: Alfredo Caliz

Ο Moustapha ζει ακόμη στη Σενεγάλη. Από τον Ιανουάριο, λέει, νιώθει για πρώτη φορά τόσο ευάλωτος. Κάθε χτύπημα στην πόρτα τον πανικοβάλλει. Έχει διαγράψει φωτογραφίες, εφαρμογές, συνομιλίες. Φοβάται να συναντήσει οποιονδήποτε. Θυμάται το περιστατικό του 2023 στην Καολάκ, όταν όχλος ξέθαψε το σώμα ενός νεαρού που θεωρούσε ομοφυλόφιλο και το έκαψε στον δρόμο. «Ούτε σε έναν νεκρό δεν δείχνουν σεβασμό», λέει.

Η Lydia, 24 ετών, είναι τρανς γυναίκα από τη Νιγηρία. Έφυγε στο Λάγος, όπου έκανε τη μετάβασή της, αλλά η βία εναντίον των τρανς ανθρώπων την έδιωξε ξανά. Μια μέρα τη χτύπησαν στον δρόμο, την έσυραν στο έδαφος και ανέβασαν βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Της είπαν ότι θα τη σκοτώσουν. Μια γυναίκα τη βοήθησε να φύγει για την Ακτή Ελεφαντοστού, τάχα για να δουλέψει ως καθαρίστρια. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε παγιδευμένη σε δίκτυο εκμετάλλευσης. Ξέφυγε ξανά.

«Θέλω μόνο να νιώσω ασφαλής», λέει.

φωτογραφία: Alfredo Caliz

Ο Abdou είναι από αυτούς που βρίσκονται περισσότερο καιρό στο καταφύγιο. Έμεινε δύο εβδομάδες στον δρόμο, κοιμόταν κάτω από το τραπέζι μιας γυναίκας που πουλούσε ατιέκε, το παραδοσιακό φαγητό της Ακτής Ελεφαντοστού, όταν η θεία του τον έδιωξε επειδή έμαθε τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Προσπάθησε να επιστρέψει στο χωριό, αλλά συγγενής του τον χτύπησε. Σήμερα πηγαίνει στο λύκειο και ονειρεύεται να γίνει σκηνοθέτης ή δημοσιογράφος.

Θέλει να πει την ιστορία του, λέει. «Μια σειρά με πολλά επεισόδια». Αυτό που δεν ξέρει ακόμη είναι αν θα έχει καλό τέλος.

Η αφήγηση ότι η ομοφυλοφιλία είναι «εισαγόμενη από τη Δύση» εξαπλώνεται σε πολλές αφρικανικές χώρες, συχνά με τη στήριξη ακραίων θρησκευτικών κύκλων, χριστιανικών και μουσουλμανικών, αλλά και υπερσυντηρητικών ομάδων από τη Δύση. Το παράδοξο είναι ότι οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπων του ίδιου φύλου υπήρχαν πάντα στην Αφρική, όπως υπήρχαν στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αμερική. Η πραγματική αποικιακή κληρονομιά δεν είναι η ομοφυλοφιλία, αλλά οι νόμοι που την ποινικοποιούν.

Αυτό το σημείο είναι κρίσιμο, γιατί ανατρέπει το βασικό επιχείρημα των αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ πολιτικών και θρησκευτικών κινημάτων. Δεν είναι η queer ζωή που εισήχθη στην Αφρική από τη Δύση. Είναι, σε μεγάλο βαθμό, οι ποινικοί κώδικες που έμαθαν στα κράτη να την τιμωρούν.

Σήμερα, όμως, αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιείται ξανά για να δικαιολογήσει νέους νόμους, συλλήψεις, επιθέσεις και δημόσιους διασυρμούς. Στη Σενεγάλη, ο πρώην πρωθυπουργός Ουσμάν Σονκό κατηγόρησε τη Δύση ότι θέλει να επιβάλει την ομοφυλοφιλία στον υπόλοιπο κόσμο. Αντίστοιχα επιχειρήματα χρησιμοποιούνται από ακροδεξιούς χριστιανικούς και μουσουλμανικούς κύκλους σε όλη την περιοχή.

Στο μεταξύ, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο καταφύγιο της Arc-en-Ciel δεν ζουν μέσα σε ιδεολογικές αφηγήσεις. Ζουν μέσα στις συνέπειές τους. Χάνουν δουλειές, σπίτια, οικογένειες, φάρμακα, φίλους, χώρες. Μαθαίνουν να κρύβονται, να σβήνουν ίχνη, να κοιτάζουν πριν ανοίξουν την πόρτα, να μην εμπιστεύονται εύκολα, να ονειρεύονται μια βίζα σαν να είναι σωτηρία.

Και όμως, μέσα στο σπίτι της Αμπιτζάν, υπάρχει και κάτι που δεν είναι μόνο φόβος. Ο Ichane και ο Abdou πειράζονται, ανεβοκατεβαίνουν τις σκάλες, προσπαθούν να κάνουν τους νεότερους να χαμογελάσουν. Κάποιοι μαγειρεύουν, κάποιοι καθαρίζουν, κάποιοι προσεύχονται, κάποιοι κοιτούν έξω από το παράθυρο. Άνθρωποι που έξω από αυτό το σπίτι θεωρούνται απειλή, αμαρτία ή σκάνδαλο, μέσα σε αυτό προσπαθούν απλώς να ξαναγίνουν άνθρωποι ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους.

Αυτό είναι το πραγματικό βάρος του καταφυγίου. Δεν λύνει τη νομοθετική βία. Δεν ακυρώνει την οικογενειακή απόρριψη. Δεν ανοίγει μαγικά δρόμους προς την Ευρώπη. Δεν εξαφανίζει τον φόβο. Προσφέρει όμως κάτι σπάνιο και απολύτως αναγκαίο: έναν ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στην καταδίωξη και στην ελπίδα.

φωτογραφία: Alfredo Caliz

Ένα μέρος όπου μπορείς να κοιμηθείς. Να φας. Να κάνεις τεστ. Να μιλήσεις σε ψυχολόγο. Να μη χρειάζεται να παίζεις ρόλο. Να αγαπήσεις χωρίς να απολογηθείς. Να πεις ότι φοβάσαι και να σε πιστέψουν.

Σε μια ήπειρο όπου η ομοφοβία μετατρέπεται ξανά σε νόμο, όχλο και πολιτική ταυτότητα, αυτό το σπίτι χωρίς πινακίδα στην Αμπιτζάν δεν είναι απλώς ένα καταφύγιο.

Είναι μια μικρή, εύθραυστη απόδειξη ότι ακόμη και όταν ο κόσμος σε διώχνει, μπορεί να υπάρξει μια πόρτα μισάνοιχτη.

με στοιχεία από El Pais