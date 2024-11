Ένα μανιφέστο για την οικολογία στο Κέντρο Πομπιντού από την Björk

Τραγουδίστρια, συνθέτης, παραγωγός, περιστασιακά ηθοποιός, ακτιβίστρια, με μια παντοδύναμη εκκεντρική εικόνα η Björk ήταν πάντα απρόβλεπτη και σε αυτή την έκθεση πρωτοστατεί.⁠

Η εγκατάσταση της «βασίλισσας της πειραματικής ποπ» βρίσκεται στο Centre Pompidou στο Παρίσι και το κοινό θα μπορεί να την ακούσει μεταξύ 20 Νοεμβρίου με 9 Δεκεμβρίου. Η έκθεση «Natural Manifesto» είναι ένα ηχητικό κομμάτι που διαρκεί τρία λεπτά και σαράντα δευτερόλεπτα δημιουργήθηκε μέσω λογισμικού AI και αναδημιουργεί τον ήχο ζώων που εξαφανίστηκαν, φανερώνοντας το πρόσωπο του πλανήτη πριν από πολύ καιρό.

Το έργο δημιουργήθηκε μαζί με τον Γάλλο καλλιτέχνη Aleph και υποστηρίζεται από το Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music, έναν οργανισμό αφιερωμένο στην έρευνα της μουσικής και του ήχου με ειδικότητα στην avant-garde και στην ηλεκτροακουστική. Για τις ανάγκες του έργου συνεργάστηκαν με περιβαλλοντολόγους από τη Γαλλία και από την Ισλανδία που κατάγεται η Bjork.⁠

«Θέλουμε να μοιραστούμε την παρουσία των ζώων μέσα σε ένα μουσείο που η αρχιτεκτονική του αντιπροσωπεύει τη βιομηχανική εποχή, μακριά από τη φύση», ανέφερε σε μια δήλωση η Bjork.

«Στις φλέβες της κυλιόμενης σκάλας του μουσείου, γνωστής ως "κάμπια", θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους πολίτες την ακατέργαστη ζωτικότητα των πλασμάτων που κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Αν και ταξιδεύετε ανήσυχα μεταξύ των ορόφων ενώ ακούτε αυτό το ηχητικό κομμάτι, ο τόνος των φωνών των ζώων ελπίζουμε να χτίσει μια ηχητική γέφυρα προς τους ακροατές. Και στο πνεύμα αυτών των ζώων, στη μαγεία του πώς ευθυγραμμίζονται αισθησιακά με το περιβάλλον τους, γίνονται οι δάσκαλοί μας. Τα φαντάσματά τους μας θυμίζουν τη βελτίωση της αρχέγονης ενσυνειδητότητάς μας».

Η Björk έχει παραδοσιακά συνδυάσει τη μουσική με τις πιο ρηξικέλευθες καλλιτεχνικές και κοινωνικές προσεγγίσεις. Στο Natural Manifesto, η χρήση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης (AI), είναι κάτι που ίσως ξαφνιάσει κάποιους από τους πιο παραδοσιακούς θαυμαστές της. Στο ηχητικό έργο διάρκειας 3 λεπτών και 40 δευτερολέπτων εστιάζει στην οικολογική συνείδηση και την ευαισθητοποίηση για τη φύση, κάτι που έχει διαχρονικά ενσωματώσει στις δημιουργίες της.

Ο ακτιβιστικός χαρακτήρας της Björk έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται και από την κυκλοφορία του σινγκλ Oral με τη Rosalía, το οποίο είχε γραφτεί τη δεκαετία του 1990 και ηχογραφήθηκε μόλις πρόσφατα για να υποστηρίξει την καταπολέμηση της βιομηχανίας εκτροφής σολομού στην Ισλανδία.

Το Natural Manifesto προσθέτει μια ακόμα διάσταση στον ακτιβισμό της, με το έργο της να έχει πλέον παγκόσμια εμβέλεια και να εμπλέκει την τεχνολογία, την τέχνη και την περιβαλλοντική συνείδηση σε μια πρωτοφανή συνεργασία και ένα από τα πιο περιζήτητα γεγονότα της χρονιάς στο Παρίσι και στο Κέντρο Πομπιντού που σύντομα θα κλείσει για ανακαίνιση, γίνεται η σκηνή για ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με την επείγουσα ανάγκη διατήρησης του πλανήτη μας.

Η φωνή της Björk, συνοδευόμενη από τις κραυγές εξαφανισμένων ή απειλούμενων ζώων, υφαίνει μια οδυνηρή ιστορία περιβαλλοντικών προκλήσεων. «Ο ιστός της ζωής θα ξεδιπλωθεί σε έναν κόσμο νέων λύσεων», δηλώνει η Björk στο μανιφέστο της. Αυτό το μετα-αισιόδοξο μήνυμα προσφέρει ένα όραμα ελπίδας μπροστά στα οικοσυστήματα που καταρρέουν.