Ένα κορίτσι που ήθελε να δοκιμάσει σουτιέν και «η τρανς υπάλληλος»: Η διασταύρωση των γεγονότων

Το περιστατικό σε κατάστημα της Marks & Spencer, με επίκεντρο την παρουσία υπαλλήλου τον οποίο η καταγγέλλουσα χαρακτήρισε «τρανς», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα βρετανικά μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα.

Ωστόσο, για άλλη μια φορά, αυτό το viral story του διαδικτύου περιέχει πληροφορίες που διαδίδονται παρουσιάζοντας σοβαρές ανακρίβειες.

Η «καταγγελία» και τι συνέβη στο κατάστημα M&S με τη δοκιμή σουτιέν και την τρανς υπάλληλο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, μία μητέρα και η 14χρονη κόρη της επισκέφθηκαν το τμήμα εσωρούχων ενός καταστήματος Marks & Spencer στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκειμένου να κλείσουν ραντεβού για εφαρμογή σουτιέν. Όπως ανέφερε η μητέρα, μία υπάλληλος τούς πλησίασε και προσφέρθηκε ευγενικά να τις εξυπηρετήσει.

Η ίδια ισχυρίστηκε, σε καταγγελία προς την εταιρεία, ότι ο υπάλληλος ήταν «βιολογικά άνδρας», κάτι που -όπως ανέφερε- ήταν «προφανές» από το ύψος του ατόμου. Υποστήριξε επίσης ότι η κόρη της ήταν «πανικόβλητη» και «εμφανώς αναστατωμένη» μετά το περιστατικό.

Σε email προς την καταγγέλλουσα, η M&S εξέφρασε «ειλικρινή λύπη» για τη δυσάρεστη εμπειρία της νεαρής, προσφέροντας τη διαβεβαίωση ότι, σε ενδεχόμενη μελλοντική επίσκεψη, μπορεί να εξυπηρετηθεί από γυναίκα υπάλληλο.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη διαδικτυακή αντίδραση, με την γνωστή τρανσφοβική συγγραφέα του Χάρι Πότερ, J K Rowlling, να καλεί δημόσια σε μποϊκοτάζ της εταιρείας. Ταυτόχρονα, σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν ισχυρισμοί ότι «τρανς υπάλληλος» φέρεται να επιχείρησε να εφαρμόσει σουτιέν σε ανήλικο κορίτσι - κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Τι (δεν) γνωρίζουμε για την ταυτότητα της υπαλλήλου

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι η υπάλληλος στον οποίο αναφέρεται η καταγγελία είναι τρανς. Η υπόθεση της μητέρας βασίστηκε αποκλειστικά στην εμφάνιση του ατόμου, και συγκεκριμένα στο ύψος.

Η M&S δεν επιβεβαίωσε την ταυτότητα φύλου του υπαλλήλου, ούτε έχει υποχρέωση να το κάνει. Σημειώνεται πως σε όλα τα καταστήματα του ομίλου, οι εργαζόμενοι κινούνται σε όλα τα τμήματα ανεξαρτήτως φύλου.

Δεν ζητήθηκε εφαρμογή σουτιέν - ούτε προσφέρθηκε

Αν και ο δημόσιος διάλογος εστιάζει στην πιθανότητα μία «τρανς υπάλληλος» να έκανε εφαρμογή σουτιέν, η Telegraph διευκρινίζει πως κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Η υπάλληλος φέρεται απλώς να προσέγγισε μητέρα και κόρη ρωτώντας τες αν χρειάζονται βοήθεια. Η υπηρεσία εφαρμογής σουτιέν στη M&S παρέχεται μόνο με ραντεβού και πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Δεν υπάρχει αναφορά -ούτε στην καταγγελία- ότι ζητήθηκε ή προσφέρθηκε δοκιμή ή μέτρηση μεγέθους. Η διαφωνία της μητέρας φαίνεται να εστιάζει στην παρουσία του υπαλλήλου στο τμήμα εσωρούχων γενικά.

Οι τρανς υπάλληλοι έχουν δικαίωμα παρουσίας στα τμήματα εσωρούχων

Η υπόθεση αξιοποιήθηκε από αντιτρανς σχολιαστές ως παράδειγμα «απειλής» προς τα κορίτσια. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία πολιτική που να περιορίζει την εργασία τρανς ατόμων σε συγκεκριμένα τμήματα καταστημάτων.

Τα τμήματα εσωρούχων δεν είναι χώροι αποκλειστικά για γυναίκες, και όλοι οι πελάτες -ανεξαρτήτως ταυτότητας φύλου - μπορούν να ψωνίζουν και να εργάζονται εκεί. Τρανς γυναίκες, όπως και cis γυναίκες, χρειάζονται σουτιέν και έχουν το δικαίωμα να εξυπηρετούνται ή να εργάζονται σε αυτούς τους χώρους.

Η πολιτική της M&S και η απάντηση στην παραπληροφόρηση

Σε επίσημη δήλωσή της στο PinkNews, η Marks & Spencer ανέφερε: «Θέλουμε τα καταστήματά μας να είναι φιλόξενοι και χωρίς αποκλεισμούς χώροι τόσο για τους πελάτες όσο και για τους εργαζομένους μας. Οι συνάδελφοί μας εργάζονται σε όλα τα τμήματα και κάθε πελάτης μπορεί να ζητήσει να εξυπηρετηθεί από όποιον νιώθει πιο άνετα».

Οι κανόνες της εταιρείας δίνουν προτεραιότητα στην άνεση του πελάτη και επιτρέπουν την επιλογή συγκεκριμένου υπαλλήλου για δοκιμή σουτιέν. Όμως δεν αποκλείουν κανέναν υπάλληλο βάσει ταυτότητας φύλου.

Οι τρανς εργαζόμενοι δεν συνιστούν «κίνδυνο»

Ο ισχυρισμός ότι οι τρανς γυναίκες συνιστούν εγγενή απειλή για τις cis γυναίκες και τα κορίτσια δεν στηρίζεται σε κανένα στοιχείο. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι τα τρανς άτομα διαπράττουν εγκλήματα πιο συχνά από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα.

Το να επιτρέπεται σε τρανς γυναίκες η πρόσβαση σε καταστήματα, δοκιμαστήρια ή ακόμη και σε εργασιακούς ρόλους σε τμήματα εσωρούχων δεν αποτελεί απειλή, ούτε παραβιάζει κανένα δικαίωμα άλλου.

Όπως φαίνεται από τα γεγονότα, η αρχική καταγγελία για μια φαινομενικά απλή αλληλεπίδραση σε κατάστημα Marks & Spencer που έγινε viral, διογκώθηκε σε ένα ακόμη επεισόδιο στον πολιτισμικό πόλεμο για τα δικαιώματα των τρανς ατόμων. Το πραγματικό ερώτημα παραμένει: πώς μετατρέπεται μια υπόθεση χωρίς στοιχεία σε αφορμή για δημόσιο «ηθικό πανικό»;

Με πληροφορίες από Pink News



