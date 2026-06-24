«Ένα χάπι την ημέρα»: Η μάχη των ανθρώπων με HIV για μια θέση στον αμερικανικό στρατό

Για λίγες εβδομάδες αυτή την άνοιξη, η πόρτα που ο Αϊζάια Γουίλκινς προσπαθούσε να ανοίξει εδώ και χρόνια φάνηκε ξαφνικά να μετακινείται.

Το 4ο Εφετείο των ΗΠΑ συμφώνησε να ξαναδεί, σε πλήρη σύνθεση, την υπόθεση Wilkins v. Hegseth, που αμφισβητεί την απαγόρευση κατάταξης ανθρώπων που ζουν με HIV στον αμερικανικό στρατό. Στη συνέχεια, το δικαστήριο διευκρίνισε ότι με την κίνηση αυτή αίρεται και η αναστολή που επέτρεπε στο Πεντάγωνο να συνεχίζει να εφαρμόζει την απαγόρευση.

Το πρακτικό αποτέλεσμα ήταν άμεσο: άνθρωποι με HIV υπό αποτελεσματική θεραπεία μπορούν, έστω προσωρινά, να μπουν ξανά σε ένα γραφείο στρατολόγησης και να επιχειρήσουν να καταταγούν, όσο η υπόθεση συνεχίζεται.

Η δικαστική μάχη δεν έχει τελειώσει. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζητά να επανέλθει η αναστολή, ενώ οι ενάγοντες έχουν ήδη απαντήσει. Όμως για ανθρώπους όπως ο Γουίλκινς, το προσωρινό άνοιγμα δεν είναι απλώς μια νομική λεπτομέρεια. Είναι η πιθανότητα να επιστρέψει μια ζωή που είχε κοπεί στη μέση.

Ο Γουίλκινς, σήμερα 27 ετών, μεγάλωσε μέσα σε οικογενειακή παράδοση στρατιωτικής υπηρεσίας. Κατατάχθηκε στην Εθνοφρουρά της Τζόρτζια στα 17 του, φοίτησε στο Georgia Military College και στη συνέχεια έγινε δεκτός στο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα της στρατιωτικής ακαδημίας Γουέστ Πόιντ. Φανταζόταν μια εικοσαετή καριέρα στον στρατό, πιθανόν στην αεροπορία, ίσως σε αποστολές διακομιδής τραυματιών.

Ο Αϊζάια Γουίλκινς μιλά στα Lambda Legal Liberty Awards στη Νέα Υόρκη, το 2023. Ο Γουίλκινς είναι ο βασικός ενάγων στην υπόθεση που αμφισβητεί την απαγόρευση κατάταξης ανθρώπων που ζουν με HIV στον αμερικανικό στρατό. / Getty Images

Όλα άλλαξαν όταν, σε μια καλοκαιρινή εκπαίδευση στο Γουέστ Πόιντ, τον απομάκρυναν από την ομάδα του και τον ενημέρωσαν ότι οι αιματολογικές εξετάσεις εισαγωγής είχαν βγει θετικές στον HIV.

Η πρώτη του ερώτηση ήταν αν ο HIV θα τον σκοτώσει. Η δεύτερη ήταν αν θα μπορούσε να μείνει στον στρατό.

Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα ήταν όχι.

Ο Γουίλκινς περιγράφει εκείνη την απομάκρυνση ως μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής του. Όχι μόνο επειδή έχανε την καριέρα που είχε σχεδιάσει, αλλά επειδή η απόρριψη στηριζόταν, όπως λέει, σε μια αντίληψη ξεπερασμένη και αντίθετη προς τη σύγχρονη επιστήμη.

Σήμερα εργάζεται ως πολιτειακός αστυνομικός στην Τζόρτζια. Παραμένει, με άλλο τρόπο, σε μια δουλειά όπου καλείται να βρίσκεται δίπλα σε ανθρώπους τη χειρότερη ημέρα της ζωής τους. Όμως η στρατιωτική υπηρεσία παρέμεινε για εκείνον ένας ανοιχτός λογαριασμός.

Η ιατρική του πραγματικότητα, όπως τη συνοψίζει ο ίδιος, είναι απλή: «ένα χάπι την ημέρα». Για ανθρώπους που ζουν με HIV και έχουν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, η καθημερινή θεραπεία επιτρέπει μια πλήρη, ενεργή ζωή και, σύμφωνα με τη σύγχρονη ιατρική γνώση, σημαίνει ότι δεν μεταδίδουν σεξουαλικά τον ιό.Αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της υπόθεσης: οι ενάγοντες δεν ζητούν ειδική μεταχείριση. Υποστηρίζουν ότι η απόλυτη απαγόρευση κατάταξης ανθρώπων με HIV βασίζεται περισσότερο στο στίγμα παρά στην επιστήμη.

Η υπόθεση Wilkins v. Hegseth κατατέθηκε το 2022 από τη Lambda Legal, δικηγόρους και την οργάνωση Minority Veterans of America, εκ μέρους ανθρώπων που αποκλείστηκαν από την κατάταξη ή την επανακατάταξη λόγω της διάγνωσής τους. Το 2024, ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Βιρτζίνια έκρινε ότι η απαγόρευση ήταν παράλογη, αυθαίρετη και ενίσχυε το στίγμα γύρω από τον HIV.

Τον Φεβρουάριο του 2026, τριμελές τμήμα του 4ου Εφετείου ανέτρεψε εκείνη την απόφαση και δικαίωσε το Πεντάγωνο, δεχόμενο τα επιχειρήματα περί στρατιωτικής ετοιμότητας, κόστους και επιχειρησιακών δυσκολιών. Η πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου να ξαναδεί την υπόθεση σε πλήρη σύνθεση ανέτρεψε προσωρινά την εικόνα και επανέφερε σε ισχύ την προστασία που επιτρέπει σε ορισμένους ανθρώπους με HIV υπό αποτελεσματική θεραπεία να επιχειρήσουν να καταταγούν.

Η διαμάχη έχει μια κρίσιμη αντίφαση. Ο αμερικανικός στρατός επιτρέπει ήδη σε ανθρώπους που διαγιγνώσκονται με HIV ενώ υπηρετούν να παραμείνουν στις ένοπλες δυνάμεις, εφόσον είναι ιατρικά κατάλληλοι. Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν άνθρωποι με HIV μπορούν να υπηρετούν. Αυτό έχει ήδη απαντηθεί στην πράξη. Το ερώτημα είναι αν μπορούν να ξεκινήσουν τη στρατιωτική τους πορεία έχοντας ήδη τη διάγνωση.

Για τους δικηγόρους της υπόθεσης, μεγάλο μέρος της μάχης είναι ακόμη μάχη ενημέρωσης. Τα επιχειρήματα για πρόσβαση σε φάρμακα κατά την ανάπτυξη, αιμοδοσία ή μετάδοση στο πεδίο της μάχης αντιμετωπίζονται από την πλευρά των εναγόντων ως φόβοι που δεν ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα της θεραπείας και της πρόληψης.

Ο Σκοτ Σόετες, δικηγόρος για τα δικαιώματα των ανθρώπων με HIV και ένας από τους συνηγόρους της υπόθεσης, έχει περιγράψει αυτή τη δουλειά σχεδόν ως βασική εκπαίδευση πάνω στην ίδια την πραγματικότητα του HIV σήμερα. Το ζήτημα δεν είναι μόνο νομικό. Είναι και πολιτισμικό. Το στίγμα γύρω από τον HIV επιμένει ακριβώς επειδή παρουσιάζει ανθρώπους ως πιο επικίνδυνους από όσο είναι.

Η ιστορία του Κέβιν Ντις δείχνει πόσο μακρύς μπορεί να είναι αυτός ο δρόμος. Ο Ντις ήταν σπουδαστής στη Ναυτική Ακαδημία των ΗΠΑ όταν έμαθε, το 2014, ότι ζούσε με HIV. Του επέτρεψαν να αποφοιτήσει, αλλά όχι να ορκιστεί αξιωματικός μαζί με την τάξη του.

Η δική του υπόθεση έγινε μία από τις βασικές νομικές προκλήσεις απέναντι στις πολιτικές του στρατού για τον HIV. Το 2024, έπειτα από χρόνια δικαστικού αγώνα, η κυβέρνηση συμφώνησε να του επιτρέψει να υπηρετήσει ως αξιωματικός, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά την καριέρα που είχε κερδίσει πολύ νωρίτερα. Σήμερα υπηρετεί στην εφεδρεία του Ναυτικού.

Για εκείνον, η εμπειρία είναι απόδειξη ότι η δικαίωση μπορεί να έρθει, αλλά συχνά έρχεται αργά. Χρειάστηκαν δέκα χρόνια.

Η υπόθεση Γουίλκινς δείχνει ότι η σύγχρονη ιατρική έχει προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από τους θεσμούς που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον HIV με όρους άλλης εποχής. Ένα χάπι την ημέρα μπορεί να είναι αρκετό για να κρατήσει έναν άνθρωπο υγιή, λειτουργικό και χωρίς να μεταδίδει σεξουαλικά τον ιό. Δεν είναι, όμως, πάντα αρκετό για να τον προστατεύσει από την καχυποψία ενός συστήματος.

Για τον Γουίλκινς, η μάχη συνεχίζεται επειδή κάποιοι άλλοι μίλησαν πριν από εκείνον. Και επειδή υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με HIV αλλά δεν μπορούν, δεν θέλουν ή δεν αντέχουν να εκτεθούν δημόσια απέναντι σε έναν τόσο ισχυρό μηχανισμό.

Αν μπορούσε να μιλήσει στον νεότερο εαυτό του, εκείνον που καθόταν σε ένα γραφείο στο Γουέστ Πόιντ και πίστευε ότι η ζωή του μόλις είχε τελειώσει, ξέρει τι θα του έλεγε. Ότι θα είναι καλά.Και ότι η ιστορία δεν τελειώνει τη στιγμή που ένα σύστημα αποφασίζει να σου κλείσει την πόρτα.

με στοιχεία από Advocate