Ένα γκέι leather bar κέρδισε τον δισεκατομμυριούχο γείτονα που ήθελε να μη ανοίξει δίπλα του

Ένα γκέι leather bar στο Phoenix πήρε τελικά την άδεια που χρειαζόταν για να ανοίξει, ύστερα από μήνες ενστάσεων, ακροάσεων και καθυστερήσεων που μετέτρεψαν μια υπόθεση γειτονιάς σε μικρή μάχη για το ποιος έχει δικαίωμα στην κουίρ νύχτα.

Το Barracks Phoenix σχεδιάζεται να ανοίξει στη γειτονιά Melrose, μια περιοχή που θεωρείται ανερχόμενο ΛΟΑΤΚΙ+ σημείο της πόλης. Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται ο Matthew Moody, διοργανωτής και άνθρωπος της νυχτερινής ζωής, ο οποίος θέλει να μεταφέρει στο Phoenix κάτι από την ιστορία των leather bars που έχουν σημαδέψει την κουίρ νυχτερινή ζωή στις ΗΠΑ.

Το όνομα Barracks δεν είναι τυχαίο. Όπως τα Eagle και Anvil, ανήκει σε μια ολόκληρη παράδοση χώρων που συνδέονται με τη leather κοινότητα, την γκέι ανδρική σεξουαλικότητα, τη σκηνή των μπαρ και μια αισθητική που για δεκαετίες βρισκόταν ανάμεσα στην υποκουλτούρα, την επιθυμία και την κοινωνική καχυποψία.

Ο Moody είχε υπάρξει DJ στο ομώνυμο Barracks στο Palm Springs, πριν εκείνο κλείσει το 2024. Στον νέο χώρο στο Phoenix έχουν ήδη μεταφερθεί έργα και αντικείμενα από την παλιά ατμόσφαιρα του μπαρ, ανάμεσά τους εικόνες ρετρό μοτοσικλέτας και μεγάλες μορφές leather ανδρών που παραπέμπουν στην εικονογραφία του Tom of Finland.

Το πρόβλημα άρχισε με τον γείτονα. Δίπλα στον χώρο του σχεδιαζόμενου μπαρ βρίσκεται ιδιοκτησία του Stuart Shoen, δισεκατομμυριούχου κληρονόμου της περιουσίας της U-Haul. Σύμφωνα με τον Moody, ο Shoen αγόρασε το ακίνητο αφού ο ίδιος είχε ήδη αγοράσει τον χώρο όπου σχεδίαζε να ανοίξει το μπαρ. Παρ’ όλα αυτά, στις αρχές της χρονιάς αντιτάχθηκε επίσημα στην αίτηση για άδεια αλκοόλ.

Η ένσταση άνοιξε έναν μακρύ κύκλο ακροάσεων, νομικών εγγράφων, κλητεύσεων και καθυστερήσεων. Για τον Moody, η απόρριψη της άδειας θα σήμαινε ουσιαστικά το τέλος του εγχειρήματος.

Η υπόθεση δεν ήταν απλή, γιατί το Barracks κουβαλούσε ήδη ένα βαρύ παρελθόν από το Palm Springs. Το εκεί μπαρ είχε κλείσει έπειτα από επιχείρηση των αρχών, οι οποίες είχαν υποστηρίξει ότι λειτουργούσε ως μη αδειοδοτημένος χώρος σεξουαλικών συνευρέσεων. Ο αρχικός ιδιοκτησιακός δεσμός του νέου εγχειρήματος στο Phoenix με τον Richard “Scott” Murchison, ιδιοκτήτη του παλιού Barracks, έδωσε στους αντιπάλους του νέου μπαρ ένα βασικό επιχείρημα.

Ο δικηγόρος του Shoen υποστήριξε ότι το πρόβλημα δεν ήταν ένα leather bar ως τέτοιο, αλλά το ότι το Barracks στην Καλιφόρνια, όπως είπε, δεν λειτουργούσε απλώς ως μπαρ. Από την άλλη πλευρά, ο Moody επέμεινε ότι ο γείτονάς του δεν είχε πρόβλημα με την ύπαρξη μπαρ δίπλα του, αλλά με το γεγονός ότι επρόκειτο για γκέι leather bar.

Ο Shoen αρνήθηκε, μέσω του δικηγόρου του, ότι οι αντιρρήσεις του σχετίζονταν με το ΛΟΑΤΚΙ+ κοινό ή τη θεματική του χώρου. Η αντιπαράθεση όμως γρήγορα ξέφυγε από το στενό ερώτημα της άδειας. Στις ακροάσεις και στα δημόσια ρεπορτάζ γύρω από την υπόθεση, η leather κουλτούρα παρουσιάστηκε σχεδόν σαν να έπρεπε να αποδείξει ότι δεν είναι από μόνη της παράνομη δραστηριότητα.

Ο δικηγόρος του Shoen προσπάθησε να συνδέσει το σχεδιαζόμενο μπαρ με το παρελθόν του Barracks στο Palm Springs, αλλά και ευρύτερα με τη leather και cruising κουλτούρα. Σε ένα σημείο, παρουσίασε ακόμη και προωθητικό υλικό από άσχετη leather διοργάνωση στο Σικάγο, επιχειρώντας να δείξει ότι τέτοιοι χώροι συνδέονται με παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα.

Εκεί βρίσκεται και το πραγματικό ενδιαφέρον της ιστορίας. Η υπόθεση του Barracks δεν αφορά απλώς ένα μπαρ που ήθελε άδεια αλκοόλ. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κουίρ νύχτα, και ειδικά οι πιο σεξουαλικά φορτισμένες υποκουλτούρες της, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως κάτι που πρέπει να εξηγήσει, να απολογηθεί και να αποδείξει ότι δεν αποτελεί απειλή για τη γειτονιά.

Τελικά, στις 10 Ιουλίου, το Arizona State Liquor Board ενέκρινε την άδεια του Barracks Phoenix, με έναν όρο: μέσα σε 90 ημέρες ο Murchison πρέπει να απομακρυνθεί πλήρως από την ιδιοκτησιακή δομή του μπαρ. Οι ενστάσεις του Shoen δεν εμπόδισαν την άδεια, παρά την επίμονη προσπάθεια της πλευράς του να επαναφέρει τη φήμη και το ιστορικό του παλιού Barracks στο Palm Springs.

Ο Moody, μετά από μήνες πίεσης, απάντησε σχεδόν ειρωνικά σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά επιχειρήματα της άλλης πλευράς: τα χιουμοριστικά κρεμαστά σημειώματα πόρτας που είχε παρουσιάσει ο δικηγόρος του Shoen ως ένδειξη της κουλτούρας που υποτίθεται ότι απειλούσε τη γειτονιά.

«Δεν ήταν για εσένα», είπε. «Δεν το καταλαβαίνεις».

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Η φράση συμπυκνώνει όλη την υπόθεση. Γιατί αυτό που συζητήθηκε στο Phoenix δεν ήταν μόνο η άδεια ενός μπαρ. Ήταν το ποιος έχει το δικαίωμα να καταλαβαίνει, να ελέγχει ή να φοβάται μια κουλτούρα που δεν του ανήκει.

Με στοιχεία από LGBTQ Nation