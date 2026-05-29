Ένα φωτιστικό από τσόφλια αυγών κέρδισε μεγάλο βραβείο design στην Αυστραλία

Η Joanne Odisho δεν φτιάχνει τα φωτιστικά της από μέταλλο, γυαλί ή πλαστικό. Ξεκινά από τσόφλια αυγών που μαζεύει από καφέ της Μελβούρνης, τα αποστειρώνει, τα στεγνώνει και τα περνά από Nutribullet μέχρι να γίνουν λεπτή σκόνη.

Από αυτό το ασυνήθιστο υλικό γεννήθηκαν τα Mod-u lamps, μια σειρά από συναρμολογούμενα φωτιστικά που χάρισαν στην Odisho το Australian Furniture Design Award, ένα από τα σημαντικότερα βραβεία design στην Αυστραλία.

Η ιδέα ξεκίνησε το 2022, όταν η Odisho σπούδαζε σχεδιασμό επίπλων στο RMIT και κλήθηκε, στο πλαίσιο μιας εργασίας, να αξιοποιήσει απόβλητα τροφίμων σε ένα προϊόν. Αρχικά δοκίμασε υπολείμματα καφέ, αλλά όπως είπε αυτά ανέπτυξαν μούχλα. Τελικά στράφηκε στα τσόφλια αυγών, ανακαλύπτοντας ότι μπορούσαν να μετατραπούν σε ένα ανθεκτικό και εύπλαστο υλικό.

Η διαδικασία αρχίζει με χιλιάδες πεταμένα τσόφλια από τοπικά καφέ. Αφού αποστειρωθούν και στεγνώσουν, θρυμματίζονται σε πολύ λεπτή σκόνη και αναμειγνύονται με βιοπολυμερές. Το μείγμα αποκτά, όπως περιγράφει η ίδια, υφή που θυμίζει βρεγμένη άμμο, μπαίνει σε καλούπια και στεγνώνει φυσικά για περίπου μία εβδομάδα.

Η Odisho δεν αποκαλύπτει όλες τις λεπτομέρειες της συνδετικής ουσίας που χρησιμοποιεί, για να προστατεύσει τη μέθοδό της, λέει όμως ότι πρόκειται για οικιακό προϊόν που είναι πλήρως βιοδιασπώμενο. Το τελικό υλικό είναι φθηνό, ανθεκτικό, κομποστοποιήσιμο και διατηρεί τη φυσική χρωματική παλέτα των αυγών, αφού δεν προστίθενται βαφές.

Τα Mod-u lamps αποτελούνται από πολλά μικρά μπλοκ, τα οποία μπορούν να μετακινηθούν, να περιστραφούν και να συνδυαστούν με διαφορετικούς τρόπους. Το αποτέλεσμα θυμίζει μια πιο ήσυχη, σχεδιαστική εκδοχή του Jenga: ένα φωτιστικό που δεν είναι σταθερό αντικείμενο, αλλά κάτι που ο χρήστης μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τον χώρο και τη διάθεση.

Το Australian Furniture Design Award απονέμεται ανά δύο χρόνια από τη Stylecraft, εταιρεία επίπλων που ιδρύθηκε στη Μελβούρνη το 1953, σε συνεργασία με τη National Gallery of Victoria στο πλαίσιο του Melbourne Design Week. Ο νικητής λαμβάνει χρηματικό βραβείο 20.000 δολαρίων Αυστραλίας, αλλά και την ευκαιρία να συνεργαστεί με τη Stylecraft για την ανάπτυξη ενός νέου σχεδίου που μπορεί να φτάσει στην παραγωγή.

Το φετινό θέμα του βραβείου ήταν το "living well, living small", ζητώντας από τους designers να σκεφτούν αντικείμενα που βελτιώνουν την άνεση, τη λειτουργικότητα και την καθημερινή ζωή σε μικρούς χώρους.

Ο Tony Russell, brand director της Stylecraft και μέλος της κριτικής επιτροπής, είπε ότι τον εντυπωσίασε η χρήση των τσοφλιών αυγών, ένα υλικό που δεν είχε συναντήσει ξανά σε αντίστοιχο πλαίσιο. Εκείνο όμως που έκρινε τελικά το αποτέλεσμα, όπως ανέφερε, ήταν η ευελιξία του προϊόντος. Τα φωτιστικά μπορούν να λειτουργήσουν ως επιτραπέζια, επιδαπέδια ή ως ιδιαίτερο διακοσμητικό αντικείμενο.

Τα φωτιστικά αποτελούνται από μικρά αρθρωτά μπλοκ που μπορούν να μετακινηθούν, να περιστραφούν και να συνδυαστούν με διαφορετικούς τρόπους. Φωτ.: Joanne Odisho

Οι κριτές στάθηκαν επίσης στην αρχιτεκτονική μορφή τους και στην απτική τους ποιότητα. Είναι, όπως είπε ο Russell, ένα αντικείμενο με το οποίο θέλεις να έρθεις σε επαφή.

Η Odisho θα συνεργαστεί τώρα με τη Stylecraft για την ανάπτυξη και παραγωγή ενός νέου σχεδίου. Δεν ξέρει ακόμη αν αυτό θα είναι μια παραλλαγή των Mod-u lamps ή κάτι διαφορετικό, αλλά δηλώνει ότι ενδιαφέρεται να εξερευνήσει και μαλακά έπιπλα, όπως modular καναπέδες.

Προς το παρόν, τα τσόφλια αυγών που κατέληγαν στα σκουπίδια των καφέ της Μελβούρνης έγιναν φωτιστικά, βραβείο design και μια μικρή υπενθύμιση ότι το πιο ενδιαφέρον υλικό μπορεί να βρίσκεται ήδη στην κουζίνα.

με στοιχεία από Guardian