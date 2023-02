Ένα έργο τέχνης ταξιδεύει στη Σελήνη -Δυο φιγούρες με 88 καρδιές στην αιωνιότητα

Η γοητεία του διαστήματος, της Σελήνης, του Γαλαξία δεν θα πάψει ποτέ να ενθουσιάζει την ανθρωπότητα, γι’ αυτό άλλωστε και η εξερεύνηση συνεχίζεται αδιάκοπα.

Αυτό το ταξίδι έχει εμπνεύσει και καλλιτέχνες, οι οποίοι εξερευνούν τις δυνατότητές τους εκτός Γη. Τον Μάρτιο, ένα έργο του καλλιτέχνη Sacha Jafri θα προσεληνωθεί.

Το «We Rise Together -- By the Light of the Moon», όπως είναι το όνομα του έργου, έχει προγραμματιστεί να πετάξει στο διάστημα με έναν πύραυλο της United Launch Alliance. Η εκτόξευση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου.

Το έργο απεικονίζει δύο φιγούρες που περιβάλλονται από 88 καρδιές.

Φωτ: Selenian

«Το αρχικό έργο τέχνης ήταν αυτό το όμορφο μοτίβο καρδιάς. Δύο φιγούρες που περιπλέκονται, επανασυνδέονται και γύρω τους υπάρχει ανθισμένη χλωρίδα και πανίδα», εξήγησε ο Jafri. Όπως ανέφερε επιθυμούσε να αποτυπώσει «την ενοποίηση της ανθρωπότητας μέσω της αγάπης και της ενσυναίσθησης» στο σχέδιό του.

Για τον καμβά του, ένα κράμα χρυσού δημιουργήθηκε επί δύο χρόνια ώστε να αντέξει στο ακραίο περιβάλλον της Σελήνης, διατηρώντας το έργο τέχνης ανέπαφο.

Ωστόσο, το έργο δεν είναι μόνο για την Σελήνη, καθώς επιφυλάσσει μια έκπληξη για τους ανθρώπους. «Όταν προσεληνωθεί το έργο τέχνης, ακούγεται ένα μικρό μπιπ στην αίθουσα ελέγχου», αποκάλυψε ο Jafri. Με αυτό το σήμα, 88 NFT θα «απελευθερωθούν» προς πώληση στη Γη.