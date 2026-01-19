Ένα δισ. θα κοστίζει η μόνιμη θέση στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός νέου οργάνου με την ονομασία «Συμβούλιο Ειρήνης», στο οποίο η μόνιμη συμμετοχή προϋποθέτει χρηματοδότηση άνω του 1 δισ. δολαρίων μέσα στον πρώτο χρόνο.

Το οικονομικό αυτό όριο περιγράφεται σε προσχέδιο καταστατικού που έχει αποσταλεί σε κυβερνήσεις μαζί με προσκλήσεις συμμετοχής.

Παρότι το Συμβούλιο παρουσιάστηκε από τον Λευκό Οίκο ως μέρος του σχεδίου Τραμπ για την «επόμενη ημέρα» στη Γάζα, στο καταστατικό δεν υπάρχει καμία ρητή αναφορά στον παλαιστινιακό θύλακα. Η παράλειψη αυτή έχει ενισχύσει τις εκτιμήσεις ότι το σχήμα δεν περιορίζεται στη Γάζα, αλλά φιλοδοξεί να αποκτήσει ευρύτερο ρόλο, λειτουργώντας ενδεχομένως ως μηχανισμός αμερικανικής επιρροής σε συγκρούσεις εκτός του πλαισίου του Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Τον Νοέμβριο του 2025, το Συμβούλιο Ασφαλείας είχε υιοθετήσει απόφαση που ενέκρινε το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ–Χαμάς και χαιρέτιζε τη δημιουργία του Συμβουλίου Ειρήνης ως μεταβατικού διοικητικού μηχανισμού για τον συντονισμό της ανοικοδόμησης της Γάζας. Ο θύλακας έχει υποστεί εκτεταμένες καταστροφές έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, με τη μεγάλη πλειονότητα των κτιρίων κατεστραμμένη και εκατομμύρια κατοίκους να ζουν ακόμη σε προσωρινά καταλύματα.

Σύμφωνα με το καταστατικό, το νέο όργανο θα έχει αποστολή την αποκατάσταση «σταθερής και νόμιμης διακυβέρνησης» και την προώθηση «διαρκούς ειρήνης» σε περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από συγκρούσεις. Η διατύπωση είναι γενική και δεν περιγράφει συγκεκριμένες ειρηνευτικές ή διοικητικές αρμοδιότητες, ενώ προβλέπει ότι τα έξοδα θα καλύπτονται από εθελοντικές συνεισφορές κρατών και άλλων πηγών.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι στο «Συμβούλιο Ειρήνης» θα συμμετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ και πρώην ανώτερος σύμβουλός του, καθώς και ο Ατζάι Μπάνγκα, επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας. Προσκλήσεις έχουν σταλεί σε χώρες όπως η Αργεντινή, ο Καναδάς, η Αίγυπτος και η Τουρκία, καθώς και στον βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση παρουσίασε και ένα ξεχωριστό «Εκτελεστικό Συμβούλιο για τη Γάζα», το οποίο θα συνεργάζεται με επιτροπή Παλαιστινίων τεχνοκρατών για τη διαχείριση της καθημερινότητας στον θύλακα. Η σύνθεσή του, με συμμετοχή ανώτερων αξιωματούχων από το Κατάρ και την Τουρκία, προκάλεσε έντονη αντίδραση από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, που κατήγγειλε ότι η πρωτοβουλία δεν συντονίστηκε με το Ισραήλ και αντιβαίνει στην πολιτική του.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία για τον ρόλο που ενδέχεται να αποκτήσει η Τουρκία στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Γάζας, σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν τεταμένες. Για την ισραηλινή κυβέρνηση, βασική προτεραιότητα παραμένει η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, στόχος στον οποίο η Χαμάς μέχρι στιγμής δεν έχει συναινέσει.

Με πληροφορίες από New York Times