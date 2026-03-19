Ένα άγριο πόσουμ βρέθηκε στα ράφια καταστήματος σε αεροδρόμιο της Αυστραλίας

Ένα άγριο ποσούμ εντοπίστηκε αυτή την εβδομάδα ανάμεσα στα λούτρινα ζωάκια σε ένα κατάστημα με αναμνηστικά σε αεροδρόμιο της Αυστραλίας.

Ειδικότερα, το προσωπικό του αεροδρομίου του Χόμπαρτ, στην πολιτεία της Τασμανίας της Αυστραλίας, ανέφερε ότι το αποπροσανατολισμένο πόσουμ βρέθηκε την Τετάρτη, προκαλώντας έκπληξη σε όσους βρίσκονταν εκεί.

Βίντεο έδειχνε το ζώο να κάθεται νευρικά σε ένα ράφι, καταφέρνοντας να γίνει ένα με τα παιχνίδια.

Η επίσκεψη του πόσουμ σε αεροδρόμιο της Αυστραλίας

«Πάντα ξέραμε ότι η συλλογή μας από παιχνίδια ήταν αρκετά ρεαλιστική, αλλά φαίνεται ότι τελικά πήραμε την απόλυτη 'έγκριση'», δήλωσε ο διευθυντής του καταστήματος, Λίαμ Μπλούμφιλντ.

«Χαρήκαμε πολύ που είδαμε έναν ξεχωριστό ντόπιο 'επισκέπτη' να περνάει από το κατάστημα με τα αναμνηστικά μας, να περιεργάζεται το τμήμα με τα παιχνίδια και να ψάχνει να βρει κανέναν νέο φίλο», είπε χαριτολογώντας.

«Είμαστε απλώς ευτυχείς που μπορέσαμε να προσφέρουμε ένα άνετο μέρος για ξεκούραση μέσα στο κατάστημά μας», πρόσθεσε.

Οι υπάλληλοι του αεροδρομίου έσπευσαν να επιστρέψουν το ζώο στη φύση.

«Μόνο στην Αυστραλία και μόνο στο αεροδρόμιο του Χόμπαρτ θα μπορούσε ένα τοπικό πόσουμ να περάσει για μια γρήγορη βόλτα ανάμεσα στα αναμνηστικά», δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Με πληροφορίες από AFP