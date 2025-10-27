Ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο των ΗΠΑ κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα

Ένα ελικόπτερο και ένα μαχητικό αεροσκάφος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατέπεσαν στη Νότια Σινική Θάλασσα, σε δυο διαφορετικά ατυχήματα την Κυριακή, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο αμερικανικός στόλος του Ειρηνικού.

Αρχικά ένα ελικόπτερο MH-60R Sea Hawk, που εκτελούσε «επιχείρηση ρουτίνας» από το αεροπλανοφόρο Nimitz, έπεσε στη Νότια Σινική Θάλασσα. Οι τρεις επιβαίνοντες διασώθηκαν, σύμφωνα με την ενημέρωση.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, ένα μαχητικό αεροσκάφος F/A-18F Super Hornet, το οποίο είχε επίσης απονηωθεί από το USS Nimitz, κατέπεσε στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Τα δύο μέλη του πληρώματος πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το αεροσκάφος και αργότερα διασώθηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ασφαλείς και σε σταθερή κατάσταση», αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού στόλου στον Ειρηνικό, συμπληρώνοντας ότι τα αίτια των δύο ατυχημάτων διερευνώνται.

Η απώλεια ενός μαχητικού αεροσκάφους και ενός ελικοπτέρου στη Νότια Σινική Θάλασσα σημειώθηκε την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε περιοδεία στην Ασία, την πρώτη μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα φέτος, δύο μαχητικά F/A-18 Super Hornet έπεσαν από το αεροπλανοφόρο Harry S. Truman στην Ερυθρά Θάλασσα, με διαφορά οκτώ ημερών: το ένα κατά τη διαδικασία προσνήωσης και το άλλο κατά τη διάρκεια ελιγμού για τη μετακίνησή του στο κατάστρωμα.