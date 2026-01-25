Εν πλω προς τον Περσικό Κόλπο αμερικανικά πολεμικά - Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για «ολοκληρωτικό πόλεμο»

Κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν το τελευταίο εικοσιτετράωρο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να επιβεβαιώνει ότι μεγάλη ναυτική δύναμη των ΗΠΑ, είναι εν πλω προς τον Περσικό Κόλπο και τη Μέση Ανατολή.

Σημαντικές αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν και τριών αντιτορπιλικών, κατευθύνονται προς την περιοχή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει ότι οι στρατιωτικές επιλογές παραμένουν στο τραπέζι, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει «μεγάλη δύναμη» κοντά στο Ιράν.

Την ίδια ώρα, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση από τις ΗΠΑ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φέρεται να έχει μεταφερθεί σε υπόγειο καταφύγιο στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το ιρανικό αντιπολιτευόμενο μέσο «Iran International», ο Χαμενεΐ βρίσκεται σε οχυρωμένο υπόγειο καταφύγιο που περιλαμβάνει δίκτυο σηράγγων. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, όσο ο ανώτατος ηγέτης παραμένει στο καταφύγιο, τη διαχείριση των καθημερινών του αρμοδιοτήτων έχει αναλάβει ο τρίτος γιος του, Μασούντ Χαμενεΐ, ο οποίος λειτουργεί και ως βασικός δίαυλος επικοινωνίας με τα εκτελεστικά όργανα της ιρανικής κυβέρνησης.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απαντά σε ιδιαίτερα σκληρό τόνο στο ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής προς τις ΗΠΑ. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, δήλωσε ότι οποιαδήποτε μορφή επίθεσης κατά του Ιράν θα αντιμετωπιστεί ως «ολοκληρωτικός πόλεμος».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είτε πρόκειται για περιορισμένο είτε για ευρείας κλίμακας πλήγμα, η απάντηση της Τεχεράνης θα είναι άμεση και ιδιαίτερα σκληρή. «Κάθε επίθεση θα θεωρηθεί πράξη ολοκληρωτικού πολέμου και θα απαντήσουμε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο», τόνισε.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένη κατάσταση συναγερμού, ενόψει της αναμενόμενης άφιξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου και άλλων πολεμικών πλοίων στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες.

Παρότι, όπως σημείωσε, η Τεχεράνη ελπίζει ότι η ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας δεν σηματοδοτεί άμεση σύγκρουση, ξεκαθάρισε ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι πλήρως προετοιμασμένες για κάθε ενδεχόμενο. «Ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο και βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής», δήλωσε.