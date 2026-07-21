Εν μέσω πολέμου με το Ιράν, οι ΗΠΑ ξεμένουν από χρήματα

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα επείγον δημοσιονομικό έλλειμμα, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς ορισμένα κρίσιμα κονδύλια αναμένεται να εξαντληθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνει τη σύγκρουση με την Τεχεράνη.

Η οικονομική πίεση έχει ήδη οδηγήσει το Πεντάγωνο στον περιορισμό εκπαιδεύσεων και εργασιών συντήρησης που θεωρούνται απαραίτητες για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με τέσσερις νυν και πρώην αξιωματούχους, οι οποίοι μίλησαν στην Washington Post, υπό τον όρο της ανωνυμίας προκειμένου να περιγράψουν με ειλικρίνεια τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Παράλληλα, η κατάρρευση της εκεχειρίας με το Ιράν ενδέχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον στρατιωτικό προϋπολογισμό. Μετά τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτικών, έπειτα από περισσότερο από μία εβδομάδα εντατικών συγκρούσεων, αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον άφησαν να εννοηθεί ότι προετοιμάζονται για μια ευρύτερη πολεμική σύρραξη.

Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το Κογκρέσο την άμεση έγκριση επιπλέον 67 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να καλυφθεί το κόστος του πολέμου, όμως οι νομοθέτες παραμένουν σε αδιέξοδο ως προς τον τρόπο προώθησης του αιτήματος. Η Βουλή των Αντιπροσώπων προγραμματίζει να διακόψει τις εργασίες της την Πέμπτη για θερινή διακοπή ενός μήνα, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία για νέα στρατιωτική χρηματοδότηση μετατίθεται, στην καλύτερη περίπτωση, για αρκετές εβδομάδες αργότερα.

Την Τρίτη (21/7), μετά τη δημοσίευση του σχετικού άρθρου στην Washington Post, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Άμυνας, Σον Παρνέλ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο» για να διατηρηθεί η στρατιωτική ετοιμότητα, υπογραμμίζοντας ότι η χρηματοδότηση της άμυνας είναι «απολύτως απαραίτητη».

Αργότερα μέσα στην ημέρα, ο Χέγκσεθ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, παρουσίασαν στη Γερουσιαστική Επιτροπή Πιστώσεων την ανάγκη για την έγκριση των νέων κονδυλίων, στην πρώτη δημόσια ακρόαση που επικεντρώνεται στο συγκεκριμένο πακέτο χρηματοδότησης. Η τελευταία τους εμφάνιση στο Κογκρέσο είχε πραγματοποιηθεί τον Μάιο, πριν καταρρεύσει η εύθραυστη εκεχειρία.

Σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους, εάν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει νέα χρηματοδότηση, οι ένοπλες δυνάμεις θα αναγκαστούν σύντομα να προχωρήσουν σε ακόμη πιο επώδυνες περικοπές και δύσκολες επιλογές.

Πίεση στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία

Ο Τραμπ ξεκίνησε την αεροπορική εκστρατεία στα τέλη Φεβρουαρίου, επαναλαμβάνοντας ότι θα ολοκληρωνόταν μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ωστόσο, η σύγκρουση παρατάθηκε για μήνες, καθώς το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ προκαλώντας αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει απρόβλεπτη πίεση στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, που έχουν αναπτύξει αεροσκάφη και πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με δύο συνεργάτες του Κογκρέσου, τα κονδύλια του προϋπολογισμού του 2026 που αφορούν τις τρέχουσες στρατιωτικές επιχειρήσεις των δύο κλάδων αναμένεται να εξαντληθούν έως το τέλος του μήνα.

Προκειμένου να καλυφθεί το κενό μέχρι την έναρξη του νέου δημοσιονομικού έτους, την 1η Οκτωβρίου, το Πεντάγωνο έχει ήδη αρχίσει να μεταφέρει πόρους από άλλους λογαριασμούς. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ασκήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα περιορίζονται ή ακυρώνονται, ενώ χρησιμοποιούνται και κονδύλια που προορίζονταν για τη συντήρηση εξοπλισμού και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Πεντάγωνο ζήτησε από το Κογκρέσο άδεια να μεταφέρει 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια από προγράμματα εκπαίδευσης και αγορές οπλικών συστημάτων σε πιο επείγουσες ανάγκες, σύμφωνα με έγγραφο που εξέτασε η Washington Post. Μέχρι στιγμής, το Κογκρέσο δεν έχει εγκρίνει το σχετικό αίτημα.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου εξετάζει τη μεταφορά επιπλέον κονδυλίων στους λογαριασμούς επιχειρήσεων και συντήρησης του Πενταγώνου, παραδεχόμενος όμως ότι κάτι τέτοιο θα γίνει σε βάρος άλλων σημαντικών προγραμμάτων.

Την ίδια ώρα, οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής επεξεργάζονται νομοθετικό πακέτο μέσω της διαδικασίας της «συμφιλίωσης» (reconciliation), προκειμένου να επισπεύσουν την έγκριση νέας χρηματοδότησης. Η Βουλή αναμένεται να ψηφίσει αυτή την εβδομάδα επί πλαισίου που προβλέπει 73 δισεκατομμύρια δολάρια νέων αμυντικών δαπανών, ποσό ελαφρώς υψηλότερο από αυτό που ζήτησε ο Λευκός Οίκος.

Ωστόσο, η πρωτοβουλία αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια στη Γερουσία, όπου ο επικεφαλής της Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας, Τζον Θουν, έχει εκφράσει αμφιβολίες για τις πιθανότητες επιτυχίας της. Οι Δημοκρατικοί έχουν δηλώσει ότι αντιτίθενται σε νέα χρηματοδότηση για τον πόλεμο με το Ιράν, στο πλαίσιο της ευρύτερης αντίθεσής τους στα βασικά αμυντικά νομοσχέδια όσο η κυβέρνηση συνεχίζει μια στρατιωτική εκστρατεία που προκαλεί αντιδράσεις και στα δύο κόμματα.

Ακόμη και βουλευτές που εμφανίζονται θετικοί στην πρόσθετη χρηματοδότηση, μεταξύ αυτών και Ρεπουμπλικανοί, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση του Πενταγώνου να ενημερώσει επαρκώς το Κογκρέσο.

Ανήσυχα τα στελέχη του Πενταγώνου

Ο Χέγκσεθ έχει κατά καιρούς απορρίψει τις ανησυχίες για ελλείψεις σε πυρομαχικά, δηλώνοντας τον προηγούμενο μήνα στο CBS News ότι τα αμερικανικά αποθέματα είναι «σε εξαιρετική κατάσταση και συνεχώς ενισχύονται».

Ωστόσο, σύμφωνα με νυν και πρώην αξιωματούχους, πίσω από κλειστές πόρτες στελέχη του Πενταγώνου εμφανίζονται πολύ πιο ανήσυχα, εκτιμώντας ότι απαιτούνται επειγόντως επιπλέον κονδύλια για την αναπλήρωση των αποθεμάτων πυρομαχικών που θεωρούνται κρίσιμα για την αποτροπή χωρών όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Ο φετινός αμυντικός προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων έκτακτης χρηματοδότησης που είχε εγκρίνει πέρυσι το Κογκρέσο. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει προϋπολογισμό 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για το 2027, πρόταση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο.

Βουλευτές και από τα δύο κόμματα εκφράζουν ανησυχίες τόσο για τη διόγκωση του δημόσιου χρέους των 39 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, όσο και για τη χρηματοδότηση ενός πολέμου που θεωρείται ιδιαίτερα αντιδημοφιλής.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση της Washington Post και της Ipsos, μόλις το 28% των Αμερικανών πιστεύει ότι ο πόλεμος άξιζε να διεξαχθεί, έναντι 68% που θεωρεί το αντίθετο.

Με πληροφορίες από Washington Post

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