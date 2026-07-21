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Εμπορική κλιμάκωση ΗΠΑ-Καναδά: Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς 50%

Η αμερικανική κυβέρνηση αιτιολογεί την απόφαση υποστηρίζοντας ότι η Οτάβα συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτικές που προκαλούν αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των αμερικανικών επιχειρήσεων

The LiFO team
The LiFO team
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμακώνει εκ νέου την εμπορική αντιπαράθεση με τον Καναδά, υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την επιβολή πρόσθετων τελωνειακών δασμών ύψους 50% σε ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων.

Η αμερικανική κυβέρνηση αιτιολογεί την απόφαση υποστηρίζοντας ότι η Οτάβα συνεχίζει να εφαρμόζει πολιτικές που προκαλούν αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Νέοι δασμοί Τραμπ σε Καναδά

Οι νέοι δασμοί πρόκειται να τεθούν σε ισχύ σε έναν μήνα και θα επηρεάσουν δεκάδες κατηγορίες προϊόντων, από κρασιά και αλκοολούχα ποτά μέχρι τσιμέντο, αθλητικό εξοπλισμό, όπως τα μπαστούνια του χόκεϊ, αλλά και άλλα βιομηχανικά αγαθά. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στο μέτρο περιλαμβάνονται και ορισμένα προϊόντα που μέχρι σήμερα διακινούνταν στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού (USMCA).

Από το νέο πακέτο εξαιρούνται, ωστόσο, στρατηγικής σημασίας τομείς όπως η ενέργεια, η ποτάσα, τα αλιεύματα και οι σπάνιες γαίες, καθώς η Ουάσιγκτον επιθυμεί να αποφύγει επιπτώσεις σε κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού και στην αμερικανική βιομηχανία.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης παραμένει η πρόσβαση των αμερικανικών γαλακτοκομικών προϊόντων στην καναδική αγορά. Η αμερικανική πλευρά υποστηρίζει ότι ο Καναδάς παραβιάζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας, εφαρμόζοντας ποσοστώσεις που περιορίζουν τις αδασμολόγητες εισαγωγές αμερικανικού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Παρότι ειδικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών είχε αποφανθεί το 2023 υπέρ της καναδικής πολιτικής, η Ουάσιγκτον συνέχισε να αμφισβητεί το καθεστώς, χωρίς να επιτύχει αλλαγές.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για νέα μέτρα κατά του Καναδά

Ένα ακόμη σημείο τριβής αποτελεί το μποϊκοτάζ που εφαρμόζουν σχεδόν όλες οι καναδικές επαρχίες στα αμερικανικά αλκοολούχα ποτά. Επειδή η διακίνηση αλκοόλ στον Καναδά πραγματοποιείται κυρίως μέσω δημόσιων οργανισμών, πολλές επαρχίες διέκοψαν τις προμήθειες αμερικανικών προϊόντων ως αντίποινα στους δασμούς που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ το 2025.

Ο Αμερικανός εμπορικός αντιπρόσωπος, Τζέιμισον Γκριρ, κατηγόρησε την Οτάβα ότι ευνοεί ευρωπαϊκά γαλακτοκομικά προϊόντα, περιορίζει τις εξαγωγές αμερικανικών αυτοκινήτων και απομακρύνει αμερικανικά αλκοολούχα ποτά από τα ράφια των καταστημάτων. Όπως ανέφερε, το νέο διάταγμα αποσκοπεί στο να «λογοδοτήσει ο Καναδάς» για τις εμπορικές του πρακτικές.

Η νέα αυτή κίνηση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ για επαναφορά αυστηρών τελωνειακών μέτρων απέναντι στους βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Αφού προηγούμενοι δασμοί ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο, ο Λευκός Οίκος αναζητεί νέα νομική βάση για την επιβολή τους, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έρευνες για τις εμπορικές πρακτικές περίπου 60 χωρών.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων κατά του Καναδά, φτάνοντας μάλιστα να συνδέσει τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών ακόμη και με τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τον βόρειο γείτονα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Διεθνή

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