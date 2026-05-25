Έμπολα στο Κονγκό: Συγγενείς προσπάθησαν να πάρουν σορούς από νοσοκομείο - Πυροβολισμοί από την αστυνομία

Η αστυνομία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προχώρησε σε προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στον αέρα έπειτα από επεισόδια έξω από κέντρο θεραπείας του Έμπολα στην πόλη Mongwalu, όπου εξαγριωμένοι συγγενείς προσπάθησαν να πάρουν τις σορούς αγαπημένων τους προσώπων που είχαν πεθάνει από τον ιό.

Σύμφωνα με τοπικούς δημοσιογράφους που μίλησαν στο BBC, η ένταση συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής, λίγες ώρες αφού έγινε επίθεση στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

Το κέντρο θεραπείας, που βρίσκεται εντός του γενικού νοσοκομείου της περιοχής, είχε γίνει ξανά στόχος τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, όταν άγνωστοι πυρπόλησαν σκηνή απομόνωσης ασθενών.

Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι οι σοροί θυμάτων του Έμπολα παραμένουν εξαιρετικά μολυσματικές και μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στη μετάδοση του ιού κατά τις τελετές ταφής ή την προετοιμασία των νεκρών.

Σύμφωνα με τις αρχές, η τρέχουσα επιδημία έχει προκαλέσει περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα και τουλάχιστον 220 ύποπτους θανάτους.

Ο διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Mongwalu, Richard Lokudu, δήλωσε ότι οι διαδηλωτές απαιτούσαν να παραδοθούν στις οικογένειές τους οι σοροί δύο θυμάτων.

Όπως είπε στο Associated Press, το νοσοκομείο έχει τεθεί σε κατάσταση «γενικού συναγερμού».

Καχυποψία απέναντι στις αρχές σε κοινότητες όπου έχει ξεσπάσει η επιδημία

Ένας από τους νεκρούς ήταν καθολικός ποιμένας και ιδιαίτερα γνωστό πρόσωπο στην τοπική κοινωνία, σύμφωνα με αξιωματούχο του νοσοκομείου που μίλησε στο AFP.

Η δυσπιστία απέναντι στις αρχές και οι αμφιβολίες για τα πραγματικά αίτια θανάτου έχουν ενισχύσει την καχυποψία σε ορισμένες από τις κοινότητες που πλήττονται από την επιδημία, δυσκολεύοντας τις προσπάθειες περιορισμού της νόσου.

Συγγενείς θύματος του ιού Έμπολα έξω από κέντρο θεραπείας του ιού στο Κονγκό / Φωτ.: EPA

Η επιδημία έχει προκαλέσει αυξημένη ανησυχία και στις γειτονικές χώρες, καθώς η Ουγκάντα ανακοίνωσε τη Δευτέρα δύο νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, και τα δύο σε εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.

Με τα νέα περιστατικά, ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων στην Ουγκάντα ανέρχεται σε επτά, ενώ έχει καταγραφεί ένας θάνατος. Το υπουργείο Υγείας της χώρας ανέφερε ότι οι ασθενείς λαμβάνουν θεραπεία και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση των επαφών τους.

Το Σαββατοκύριακο, οι υπουργοί Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, της Ουγκάντας και του Νότιου Σουδάν ολοκλήρωσαν συμφωνία συντονισμού για την αντιμετώπιση της επιδημίας, σε συνεργασία με το Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC).

Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι και άλλες αφρικανικές χώρες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο εξάπλωσης του ιού, μεταξύ αυτών η Αγκόλα, η Μπουρούντι, η Ρουάντα, η Κένυα, η Τανζανία και η Ζάμπια.

Παναφρικανικές προσπάθειες περιορισμού της νόσου

Ο γενικός διευθυντής του Africa CDC, Jean Kaseya, δήλωσε ότι οι αφρικανικές χώρες έχουν συμφωνήσει σε σχέδιο χρηματοδότησης ύψους 319 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανάσχεση της επιδημίας.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής έχει εξασφαλιστεί περίπου το 10% του ποσού από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Cyril Ramaphosa ανακοίνωσε αρχική οικονομική στήριξη ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων προς το σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης, καλώντας και άλλα αφρικανικά κράτη να συμμετάσχουν.

«Η Αφρική δεν περιμένει πλέον παθητικά να δράσουν άλλοι», δήλωσε, ζητώντας παράλληλα μεγαλύτερη διεθνή στήριξη ώστε να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση της επιδημίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε ότι η αντιμετώπιση της επιδημίας καθυστερεί σε σχέση με την ταχύτητα εξάπλωσης του ιού.

Ο γενικός διευθυντής του οργανισμού, Tedros Adhanom Ghebreyesus, δήλωσε ότι οι υγειονομικές αρχές «προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος» μετά την καθυστέρηση στον αρχικό εντοπισμό των κρουσμάτων.

«Ενισχύουμε επειγόντως τις επιχειρήσεις μας, όμως αυτή τη στιγμή η επιδημία εξαπλώνεται ταχύτερα από την αντίδρασή μας», ανέφερε τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι θα μεταβεί ο ίδιος στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

ΠΟΥ: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την επιδημία Έμπολα

Ο ΠΟΥ έχει χαρακτηρίσει την επιδημία κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.

Η επιδημία οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, το οποίο δεν είχε εμφανιστεί εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή ειδικές θεραπείες για το συγκεκριμένο στέλεχος, γεγονός που δυσκολεύει σημαντικά την αντιμετώπισή του.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ΠΟΥ είχε εκτιμήσει ότι ενδέχεται να χρειαστούν έως και εννέα μήνες για να είναι διαθέσιμο εμβόλιο.

Εκτός από την επαρχία Ituri, όπου εντοπίζεται το επίκεντρο της επιδημίας, κρούσματα έχουν καταγραφεί και στις επαρχίες Βόρειο και Νότιο Κίβου, κοντά στα σύνορα με τη Ρουάντα.

Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω λόγω της δράσης της αντάρτικης οργάνωσης M23, η οποία ελέγχει τμήματα των ανατολικών περιοχών της χώρας. Οι συγκρούσεις ανάμεσα στους αντάρτες και τον κυβερνητικό στρατό δυσχεραίνουν την πρόσβαση των υγειονομικών συνεργείων και την εφαρμογή μέτρων περιορισμού του ιού.

Την περασμένη εβδομάδα είχαν σημειωθεί παρόμοια επεισόδια και στην πόλη Rwampara, περίπου 85 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Mongwalu, όπου επίσης καταγράφονται πολλά κρούσματα.

Σύμφωνα με τις αρχές, πλήθος κατοίκων πυρπόλησε σκηνές απομόνωσης σε νοσοκομείο της περιοχής αφού δεν του επετράπη να παραλάβει τη σορό άνδρα που θεωρείται ότι πέθανε από Έμπολα, προκειμένου να τον θάψει σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις και υγειονομικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι παραδοσιακές τελετές ταφής αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες μετάδοσης του ιού, καθώς περιλαμβάνουν άμεση επαφή με τις σορούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τρεις εθελοντές που συμμετείχαν στη διαχείριση νεκρών σωμάτων πέθαναν επίσης από ύποπτα κρούσματα Έμπολα.

Το Africa CDC ανακοίνωσε ότι συγκαλείται έκτακτη συνάντηση Αφρικανών ηγετών και διεθνών εταίρων για την ενίσχυση της χρηματοδότησης και του συντονισμού των επιχειρήσεων αντιμετώπισης της επιδημίας.

Όπως δήλωσε ο Jean Kaseya, επιπλέον χρηματοδότηση αναμένεται να αναζητηθεί και από επιχειρηματικούς κύκλους στην Αφρική, ενώ χώρες και οργανισμοί όπως οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν ήδη δεσμευθεί να στηρίξουν οικονομικά το σχέδιο περιορισμού της επιδημίας.

Με πληροφορίες από BBC