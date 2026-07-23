Έμπολα στο Κονγκό: Νεκροί περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της επιδημίας του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ), σύμφωνα με τον κορυφαίο οργανισμό δημόσιας υγείας της Αφρικής.

Κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής στη Γκάνα, την Τετάρτη, ο Dr. Jean Kaseya, γενικός διευθυντής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, δήλωσε ότι έχουν επιβεβαιωθεί 1.031 θάνατοι.

«Πρόκειται για ανθρώπους που πεθαίνουν. Πεθαίνουν επειδή δεν διαθέτουμε εμβόλια, δεν διαθέτουμε φάρμακα, δεν διαθέτουμε χρηματοδότηση», τόνισε.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, μέχρι τη Δευτέρα είχαν καταγραφεί 2.473 κρούσματα Έμπολα, ενώ τουλάχιστον 737 ασθενείς βρίσκονταν σε απομόνωση ή λάμβαναν νοσοκομειακή περίθαλψη.

Προειδοποιήσεις ειδικών ότι η κρίση ενδέχεται να κλιμακωθεί

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η πραγματική έκταση της επιδημίας ενδέχεται να είναι δύο έως τέσσερις φορές μεγαλύτερη από ό,τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία.

Οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι η κρίση ενδέχεται να κλιμακωθεί. Τον περασμένο μήνα, ερευνητές των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) χρησιμοποίησαν υπολογιστικά μοντέλα για να εκτιμήσουν πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί η επιδημία, προειδοποιώντας ότι, στη χειρότερη περίπτωση, θα μπορούσε να προσεγγίσει την κλίμακα της επιδημίας της Δυτικής Αφρικής την περίοδο 2014-2016.

«Ποτέ δεν έχει υπάρξει έξαρση του Έμπολα που να ξεκίνησε με τόσα πολλά κρούσματα, επειδή η διάγνωσή της έγινε πολύ αργά», δήλωσε η Trish Newport, υπεύθυνη του προγράμματος έκτακτης ανάγκης των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, η οποία εργάζεται στο Κονγκό.

Με πληροφορίες από το Euronews