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Έμπολα: Σχεδόν χίλια τα επιβεβαιωμένα κρούσματα - 245 θάνατοι

Η τρέχουσα επιδημία, που κηρύχθηκε τη 15η Μαΐου, οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος Bundibugyo

The LiFO team
The LiFO team
ΕΜΠΟΛΑ ΚΟΝΓΚΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
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Ο αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό αυξήθηκε σε 933, 245 από τα οποία ήταν θανατηφόρα, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο υπουργός Υγείας της χώρας της Αφρικής, Σαμουέλ Ροζέρ Κάμπα.

Μιλώντας τον Τύπο στην επαρχία Ιτουρί, όπου εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα της επιδημίας, ο Κάμπα είπε ακόμη ότι 80 ασθενείς ανένηψαν και έλαβαν εξιτήρια από κέντρα θεραπείας της ιδιαίτερα μολυσματικής νόσου.

Η τρέχουσα επιδημία, που κηρύχθηκε τη 15η Μαΐου, οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχει σήμερα ούτε συγκεκριμένη θεραπεία, ούτε εμβόλιο.

Οι περισσότερες προηγούμενες επιδημίες οφείλονταν στο στέλεχος Ζαΐρ του ιού, για το οποίο αντιθέτως υπάρχει εμβόλιο. Είναι κατά σειρά η 17η στην πελώρια χώρα της κεντρικής Αφρικής. Ωστόσο οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν πως ο ιός κυκλοφορούσε για κάποιο διάστημα προτού κηρυχτεί η επιδημία.

Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας της ασθένειας να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η πιο φονική επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020.

Διεθνή

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